Bilbao BBK Live 2025: Un cartel diverso y una experiencia única en Kobetamendi

El festival Bilbao BBK Live regresa con más fuerza que nunca en 2025, celebrando su edición del 10, 11 y 12 de julio en el emblemático Kobetamendi, en Bilbao. Con un cartel que combina artistas consagrados, nuevas promesas y una oferta musical diversa, el evento se perfila como una de las experiencias más emocionantes del verano. Más de 80 artistas de todos los rincones del mundo se darán cita para ofrecer un espectáculo único en un espacio natural espectacular, que aboga por la diversidad y la inclusión artística.

En esta nueva edición, Bilbao BBK Live se reafirma como un festival en el que la creatividad, la pluralidad de géneros y la libertad artística serán las grandes protagonistas. El festival apuesta por una programación que trasciende géneros y etiquetas, y que pone en el centro de la escena las voces más innovadoras y representativas de la música actual. Además, la perspectiva queer y alternativa será una de las características que marcará la identidad de este año, proporcionando un espacio donde la música no tiene barreras.

El Cartel: Un viaje musical entre lo icónico y lo emergente

El cartel de Bilbao BBK Live 2025 es una mezcla ecléctica y vibrante que ofrecerá algo para todos los gustos. Desde los grandes nombres internacionales hasta los nuevos talentos locales, el festival presentará una propuesta musical variada y de calidad.

El jueves 10 de julio, la jornada inaugural contará con la histórica actuación de Pulp, la emblemática banda británica de britpop que llega por primera vez a Bilbao. Su esperada actuación será uno de los momentos cumbre del festival. Junto a ellos, Kaytranada, el productor canadiense conocido por su fusión de house y R&B, se unirá a la programación, trayendo su estilo único al evento. La jornada también contará con Michael Kiwanuka, cuyo folk-rock ha cautivado a miles de fans alrededor del mundo, y BICEP, que presentará un espectáculo audiovisual inmersivo con su proyecto CHROMA (AV DJ Set). A esta primera jornada se suman otros artistas como Ca7riel y Paco Amoroso, quienes traerán su innovadora propuesta del panorama urbano, Japanese Breakfast, una de las voces más excitantes del indie alternativo, y la ascendente Judeline.

El viernes 11 de julio será el día de las voces femeninas, con Raye y Bad Gyal a la cabeza. Ambas artistas han sido reconocidas por su capacidad para fusionar géneros y crear sonidos propios y audaces. También destacarán Amaia, que llegará al festival con su tercer álbum, y Amyl & The Sniffers, cuyo punk irreverente promete un espectáculo explosivo. En el ámbito electrónico, Polo & Pan llevarán su mezcla de house tropical y sonidos oníricos, mientras que Orbital, leyenda de la electrónica, completará el cartel de una jornada que celebra la música sin límites. Además, artistas como Jalen Ngonda, Jessica Pratt, Obongjayar y Sofie Royer añadirán toques de elegancia, sutileza y experimentación sonora, mientras que Baiuca y Abhir representarán la vanguardia de la electrónica y la música urbana.

La jornada del sábado 12 de julio estará marcada por la presencia de Kylie Minogue, quien traerá su espectáculo Tension II, celebrando tres décadas de carrera con un show lleno de pop en estado puro. Junto a ella, Nathy Peluso, una de las artistas más enérgicas del momento, y Damiano David, líder de Måneskin, quien se presenta en solitario por primera vez en Bilbao, serán los grandes atractivos de la jornada. Además, Sparks, una banda fundamental para entender la historia del pop performativo, estará presente con su espectáculo único, que será precedido por Hidrogenesse, quienes celebrarán 25 años de carrera con un show lleno de ironía y baile. Para culminar, The Blessed Madonna ofrecerá una propuesta visualmente espectacular en su show WE STILL BELIEVE, fusionando música electrónica, cultura drag y danza. También se presentarán L’Impératrice con su elegante fusión de pop francés y funk, y Makaya McCraven, quien aportará su refinada visión del jazz contemporáneo.

Basoa: La rave en la naturaleza

El festival también contará con una experiencia única para los amantes de la música electrónica en Basoa, el “bosque electrónico” que regresa para ofrecer una experiencia inmersiva en plena naturaleza. Situado en el corazón de Kobetamendi, Basoa es el refugio perfecto para quienes buscan un espacio de escapismo, donde el sonido, la luz y el ambiente del bosque se fusionan para crear un viaje sensorial de 360 grados. Durante los tres días del festival, artistas como Carista, Tiga, Octo Octa, Avalon Emerson y Roman Flügel se encargarán de llenar el espacio con sus sesiones, llevándonos a lo más profundo de la música electrónica.

Lasai: El Espacio para la Introspección

Por otro lado, Lasai será el lugar perfecto para aquellos que busquen una experiencia más pausada y reflexiva. Con un enfoque en la música a menos de 100 BPM, este espacio ofrecerá un viaje introspectivo con sesiones a cargo de artistas como Olivia, Populous, Vladimir Ivkovic y muchos más. Lasai será un refugio sonoro donde la música se disfruta sin prisa, en un ambiente tranquilo y contemplativo.

GORRIA: El Nuevo Club Nocturno del Festival

Bilbao BBK Live 2025 también estrena GORRIA, un nuevo club nocturno que se convertirá en el epicentro de la energía inagotable durante el festival. Cada noche, el club se transformará según el colectivo encargado de tomar el control, ofreciendo una experiencia de baile sin normas. El jueves, Nítido abrirá el espacio con una propuesta sonora global, mientras que el viernes y sábado serán los días en los que colectivos como Jugo3000 y En1gma desplegarán su talento en un ambiente de libertad y euforia.

Bilbao BBK Live: Más Que un Festival, una Experiencia Inolvidable

Bilbao BBK Live no es solo un festival de música, es una experiencia única que fusiona la magia de la naturaleza, la ciudad de Bilbao y la mejor música. Con vistas espectaculares de la ciudad y una ubicación en el monte Kobetamendi, el evento ofrece una atmósfera incomparable que se convierte en una vivencia inolvidable para todos los asistentes.

Los bonos para Bilbao BBK Live 2025 están disponibles a un precio promocional hasta el 1 de abril, mientras que las entradas de día saldrán a la venta el 27 de marzo. Con una oferta tan amplia y diversa, el festival promete ser uno de los grandes eventos del año, y una cita imprescindible para los amantes de la música, la cultura y la naturaleza. Sin duda, Bilbao BBK Live 2025 será una edición memorable que trascenderá lo musical y se consolidará como un referente para festivales internacionales.

Entradas:

Bono promocional: 150€ + gastos

Bono + camping: 180€ + gastos

Entrada de día: 65€ + gastos

Acceso gratuito para menores de 11 años (con formulario)

¡Nos vemos en Bilbao BBK Live 2025!