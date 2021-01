Joe Biden: ganadores y perdedores pop de su toma de posesión

Uno de los conceptos más repetidos por Joe Biden durante su campaña presidencial es que no gobernaría solo para sus votantes, sino para todos los estadounidenses. Esta muletilla, copiada de la retórica de Barack Obama, significa que estos líderes no ven una América blanca y otra negra, ni una América roja y otra azul, sino un solo país que comparten todos sus ciudadanos. Pues bien, al menos en el campo simbólico del pop, no podría estar más claro lo contrario, ya que los organizadores de su toma de posesión han enfocado el acto del día 20 como una ceremonia de reparto de recompensas para las estrellas que han apoyado al partido con mayor fidelidad y menores reproches.

Repasemos: la gran estrella musical será Lady Gaga, fiel defensora del partido y asidua a montar espectáculos de cualquier multimillonario global, como quedó claro en pasado abril, cuando se encargó del festival One World. Together At Home, para la fundación de Bill y Melinda Gates. La superventas Gaga, declinante pero con tirón global todavía, se apunta a cualquier bombardeo de causas ‘progres’ globales. Otro clásico es Bruce Springsteen, la leyenda del rock que perdió los papeles con Barack Obama, hasta el punto de grabar un disco titulado Working on a dream (2009), cuyas letras parecían más propaganda que crónicasocial. Su compromiso viene de mucho más atrás y tuvo momentos de adhesión completa, como organizar el colectivo Rock for Change para John Kerry, que perdió frente a George W. Bush en 2004.

Las lista actuaciones de la toma de posesión de Trump desató una caza de brujas digital y personal sobre muchos los artistas invitados

El momento más musical de la campaña de Biden fue su aparición con un altavoz desde el que sonaba “Despacito” (Luis Fonsi), mientras él se movía la justito para transmitir que lo estaba disfrutando. Se suponía que era un guiño al voto latino, aunque es evidente que dentro de esa etiqueta hay tantos demócratas como republicanos. En todo caso, en su toma de posesión no ha anunciado a Fonsi sino a Demi Lovato y a Jennifer López, estrellas latinas nacidas en EE.UU de claro corazón demócrata. Lovato sí le acerca a Fonsi, ya que juntos grabaron el exitoso dueto “Échame la culpa”. En todo caso, Biden es una figura polémica entre la comunidad latina: unos le apoyan porque es menos beligerante que Trump al hablar de migrantes, mientras que otros le achacan ser demasiado blando con Cuba, Venezuela y Nicaragua.

¿Mejor no tocar para Trump?

A pesar de las tensiones por la reciente invasión del Capitolio, el ambiente es bastante distendido. Todo muy diferente a la toma de posesión de Donald Trump, que desató una caza de brujas digital y personal sobre muchos de los artistas invitados. La sufrió, por ejemplo, la estrella countryToby Keith. “Conozco algunos artistas que estaban comprometidos a actuar, no voy a decir nombres, pero al final decidieron no hacerlo debido a las presiones”, confesó en 2017 . En la nota de prensa de la toma de posesión Biden, no se han anunciado ningún artista de country, el género musical más representativo de los estados centrales del país, donde más fuerte es el trumpismo. Keith presume de haber acudido siempre a las invitaciones del Ejército y del Gobierno, incluso en la era Obama. “Siempre apoyaré al comandante en jefe, sea quien sea: Clinton, Bush...siempre estaré para ellos porque quiero vivir en un país funcional”, declaró en 2018.

El caso más extremo fue el de Chrisette Michele, estrella afroamericana del r&b que apenas comenzaba la treintena cuando fue invitada a cantar en la toma de posesión de Trump. El rechazo no vino solo de las redes sociales, sino de destacados compañeros del mundo del espectáculo. El legendario Questlove, del grupo hip-hop The Roots, se ofreció a pagarle su tarifa por no actuar en la Casa Blanca, mientras el prestigioso director de cine Spike Lee desechó una de sus canciones -ya escogida- para la serie la serie de Netflix Black Girl Magic. “La verdad es que yo hubiera pagado a Questlove por actuar”, dijo la cantante durante una entrevista con la CNN. “Acepté por que quería demostrar a la gente cuánto tenemos todos en común”, declaró en una entrevista con la CNN.

El caso más reciente de acoso digital y cancelación lo sufrió el artista hípster Ariel Pink por haber reconocido públicamente que acudió a la manifestcaión del Capitolio para protestar por la victoria de Biden. Su sello discográfico, Mexican summer, decidió rescindir su contrato.