La Biblioteca Nacional negocia adquirir el archivo de Ferlosio con "miles" de páginas publicables

La Biblioteca Nacional negocia con la viuda del escritor Rafael Sánchez Ferlosio, Demetria Chamorro, adquirir su archivo con "miles" de páginas publicables y también cuadernos, una venta que se negociará la próxima semana.

"Con páginas que pueden considerarse publicables hay miles y, cuadernos y cuadernillos, ni se sabe. La Biblioteca Nacional ha sido quien se ha acercado y ya hemos hablado dos veces sin concretar nada: la semana que viene tenemos otra reunión", ha señalado Chamorro durante la presentación del libro Diálogos con Ferlosio (Deliberar).

Ferlosio dejó como heredera de sus textos a su segunda esposa para que hiciera con ellos "lo que quisiera", aunque con un matiz 'ferlosiano'. "Incluso aunque a mí, de forma póstuma, me produzca una enorme vergüenza", dijo en su momento el autor de El Jarama, como ha recordado con humor la propia Chamorro.

Es a raíz de la muerte del escritor --en abril de 2019-- cuando su viuda se puso a organizar papeles, una tarea casi inabarcable. "Queda todavía mucho por publicar, por ordenar...y yo no sé cómo meter mano a todo esto. Por eso la llamada de la BNE me parece la solución ideal y todo apunta a que se va a llegar a un acuerdo", ha destacado.

"Yo ya le dije que si a mí me dejaba la responsabilidad, ejercería: conmigo no se juega", ha señalado entre risas, para luego matizar que no está dispuesta a "publicarlo todo". "A lo mejor hay cosas que se han quedado anticuadas o son contradictorias con el Rafael que yo conocí. En cualquier caso, nunca tomaría una decisión únicamente por mí misma", ha defendido.

'Diálogos con Ferlosio'

Los Diálogos con Ferlosio son una recopilación de entrevistas, un género al que el propio autor mostraba "primero una resistencia y después un desinterés manifiesto". A lo largo de este libro circulan conversaciones de Ferlosio con Sánchez Dragó o Julio Llamazares, éstas en televisión, e incluso una entrevista inédita con Félix de Azúa en 1997.

"Yo siempre defendí que Rafael hablaba muy bien, aunque él creyese que muy mal. Pero las cosas que decían estaban muy elaboradas y a mí me parecía una pena que lo que dijera se quedase así, sin estar publicado", ha señalado su viuda, quien no obstante ha apuntado cómo en ocasiones, en conversaciones le decía de modo irónico 'Rafael, a mí no me vengas con literaturas'.

Chamorro ya comentó cómo se conoció con Ferlosio, en un encuentro en el que lo primero que le dijo fue si era el autor "del peñazo para 'progres' de El Jarama. "Y el me respondió: 'Eso mismo pienso yo'", ha recordado, para reconocer cómo finalmente se leyó esta novela, hace tan solo tres años. "Y me gustó. Rafael me tenía engañada, no es una novela pesada, los personajes no parecen de cartón y fluye", ha concluido.