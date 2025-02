Los Beatles ganan un Grammy gracias a la IA (y a John Lennon)

Parecería impensable aventurarse a predecir que The Beatles podrían ganar un Grammy, el mayor reconocimiento musical de la industria, 55 años después de separarse.

Los cuatro de Liverpool se hicieron con el premio el pasado domingo gracias a la Inteligencia Artificial y a John Lennon: es decir, a la última tecnología y a una canción descartada por el artista asesinado en 1980.

Ha sido la canción Now and Then, lanzada a finales de 2023, la que les ha valido a los fab four el premio décadas después de que se separaran en 1970. Este tema fue compuesto con Lennon pero guardado en el desván de las miles de canciones que nunca se publican en 1978.

El año pasado, los dos únicos supervivientes de la banda, Paul McCartney (que tocó en Madrid en diciembre) y Ringo Starr, desempolvaron esta canción sin terminar y gracias al director de cine Peter Jackson -a los mandos del documental Get Back- fue restaurada con Inteligencia Artificial y lanzada al mercado como la última canción de los Beatles.

Los Beatles siempre vuelven

El propio director tomó las riendas en el videoclip en el que se 'reúnen' los cuatro músicos para interpretar esta canción, y que cuenta con imágenes de Lennon de hace décadas y con las últimas de George Harrison, a finales de los años 90, antes de su muerte en 2001.

Fue precisamente en 1995 cuando el grupo regresó por primera vez, aunque sin Lennon, para lanzar The Beatles Anthology, conformado por un documental de ocho episodios, tres álbumes y un libro monográfico.

De esas sesiones salió Free as a Bird, el primer tema del grupo en veinticuatro años y que guarda similutud con Now and Then, pues también se trata de una demo de John Lennon rescatada de 1977.

La propia Now and Then fue entonces descartada, junto con Grow Old With Me, por su mala calidad, aunque rescatada treinta años después. Este movimiento le ha servido a The Beatles para ganar un Grammy tantos años después y demostrar que, a pesar de todo, siempre han estado en la vanguardia musical.