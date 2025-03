Del barroco a la vanguardia: el Festival Internacional de Arte Sacro celebra 35 ediciones

Entre la música clásica y las músicas actuales, entre la búsqueda de la belleza y la imaginación, el FIAS, Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, alcanza su edición número 35 como uno de los mejores y más interesantes ciclos musicales de España, que explora distintos lenguajes con los que la música se adentra en los límites de lo espiritual y lo trascendente, en esa esfera de lo sagrado que amplía lo estrictamente religioso. Lo comprobarán los espectadores que se adentren en los 41 conciertos que se celebrarán del 6 de marzo al 10 de abril en Madrid capital y otros ocho municipios de la región. El director general de Cultura e Industrias creativas de la Comunidad de Madrid, Gonzalo Cabrera, ha presentado esta mañana la programación de esta edición junto a su director artístico, Pepe Mompeán, cuyo cartel ha ilustrado Javier Olivares, Premio Nacional del Cómic en 2015.

Con una irrenunciable dimensión internacional, además de España, grupos y músicos de nueve países participan este año en el FIAS: Alemania, Suiza, Portugal, Chile, Estados Unidos, Marruecos, Francia, Canadá e Italia. El carácter exclusivo del festival lo subrayan sus estrenos y encargos: habrá nueve estrenos absolutos, otros nueve lo serán en España, cinco en la Comunidad de Madrid y cinco en la sección tiempos modernos, con especial atención a la recuperación del patrimonio musical español, más nueve encargos hechos por el propio Festival.

En su trabajo de reinvención permanente para descubrir a su público nuevos artistas y músicas, destaca de nuevo, según subraya el director del FIAS, Pepe Monteán, que de los 44 nombres que aparecen en el cartel este año, 24 artistas o grupos lo hacen por primera vez, más de la mitad de su programación.

Los conciertos del FIAS se desarrollarán en seis espacios de la capital madrileña (la Basílica de San Miguel, la Capilla del Palacio Real, la Iglesia del Santísimo Sacramento, la Iglesia de Santa Bárbara, Teatros del Canal y el Centro Cultural Paco Rabal) y en ocho municipios: La Cabrera, San Lorenzo de El Escorial, San Sebastián de los Reyes, Galapagar, Las Rozas, Pinto, Parla y Becerril de la Sierra En una edición que celebrará los 350 años de la muerte del compositor español Carlos Patiño, Maestro de la Real Capilla entre 1634 y 1675, y los 300 años de la muerte de Alessandro Scarlatti, el FIAS demostrará lo inagotable de algunas de las músicas más famosas de canon occidental, como Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, en la nueva y bellísima versión que presenta Musica Alchemica, dirigida por la violinista Lina Tur Bonet. O de obras teatrales, como El gran teatro del mundo, de Calderón de la Barca, en dos diferentes versiones con música española que exaltan el Siglo de Oro. El Festival contará este año con formaciones conocidas como Il Fervore, La Ritirata, La Gran Chapelle, El Gran Teatro del Mundo y otras debutantes, como Aires Extemporae.

Las músicas actuales las protagonizan los estrenos del nuevo disco de Le Parody, los proyectos de Los Sara Fontana y Amorante, y una serie de tres conciertos dobles en Teatros del Canal, con Fajardo y Ramper; Sofía Comas y Sonakai y Pablo Egea y Crudo Pimento; y Emilia y Pablo y Anna Colom. La representación foránea nos traerá ritmos de Canadá (Big Brave y Colin Stetson), Italia (Massimo Silverio y María Mazzotta), Marruecos y Francia (Bab L’Bluz).

Música clásica

Il Fervore, acompañado por la soprano Jone Martínez y la mezzosoprano Lucía Caihuela, inaugurará el 6 de marzo en la Basílica de San Miguel el programa de música clásica del FIAS con un encargo del propio festival: los estrenos de piezas inéditas de los compositores españoles Francisco Hernández y Llana, Ramón Rodríguez Monroy y José de Nebra, pertenecientes a una generación nacida en la década de 1700 y que estuvieron marcados por el cambio en el gusto musical de la época con una clara influencia de autores napolitanos como Francesco Durante y Leonardo Leo.

En torno a la conmemoración del 350 aniversario de la muerte del compositor Carlos Patiño, el FIAS ha preparado una programación especial sobre la figura de este maestro de capilla, su música y el teatro musical español del siglo XVII. Los Afectos Diversos, recupera una de las grandes obras de Patiño, la Misa de Batalla. La Grande Chapelle, dedica su concierto a su obra de Patiño en lengua castellana, principalmente tonos y villancicos. Y el grupo Ars Atlántica recupera obras de compositores coetáneos a Patiño: tonos divinos y humanos de Juan Hidalgo, Juan de Navas, José Asturiano, Matías Veana y Juan del Vado.

La parte del teatro musical español del siglo XVII la aporta, por una parte, Ballarte Ensemble, con una versión libre de El gran teatro del mundo, de Calderón, en que la música de Luis de Briceño, Juan Hidalgo y Juan Arañés convive inseparablemente del texto teatral. La otra aportación, sobre el mismo auto sacramental en una diferente y complementaria visión, es de For the Fun of It. Palabra y música, liturgia y filosofía confluyen en una propuesta culta y divertida que celebra el Siglo de Oro de la cultura española.

El otro aniversario que celebra el FIAS, el de los 300 años de la muerte de Alesandro Scarlatti, lo conmemorará con dos conciertos. Delirivm Ensemble, dirigido por el flautista Juan Portilla, atenderá la música sacra de la familia Scarlatti con el Magnificat de Alessandro y la Misa de Madrid de su hijo Domenico. Y la formación La Ritirata, dirigida por el violonchelista Josetxu Obregón, acompañado por las sopranos Núria Rial y Alicia Amo, ofrecerá el oratorio de Alessandro Scarlatti Il giardino di rose, considerado como una de las páginas más excelsas del compositor. Musica Alchemica, formación dirigida por la violinista Lina Tur Bonet, regresa al FIAS con la presentación de su último disco, una excepcional grabación de Las cuatro estaciones, que extrae nuevas facetas e impresiones de la obra de Antonio Vivaldi.

La soprano Núria Rial repetirá en el festival junto a Vespres d’Arnadí, con Jardines del alma, recorrido por la espiritualidad del gozo, el dolor y la gloria a través de obras de Johann Sebastian y Johann Christoph Bach, Buxtehude, Telemann y Graupner. Repite también en este FIAS la mezzosoprano Lucía Caihuela, en esta ocasión junto al grupo L’Apothéose, con música religiosa y profana que sonó en la corte madrileña entre 1715 y 1750, de autores como Francisco Corselli, Jaime Facco, José de San Juan y José de Nebra.

Composiciones profanas y sagradas del primer barroco italiano de Monteverdi, Kapsberger, Frescobaldi o Merula forman el programa del grupo suizo Concerto di Margherita, dirigido por la tiorbista y cantante Francesca Benett. De esta época barroca proceden las sonatas instrumentales del denominado stylus phantasticus, de los compositores austriacos Schmelzer y Biber, que interpretará The Ministers of Pastime, y las obras sacras de grandes compositores italianos como Monteverdi, Grandi y Merula que ha preparado el Collegium Musicum Madrid, con la soprano María Espada y el tiorbista Manuel Minguillón.

De nuevo Monteverdi podrá escucharse en otra incursión barroca a cargo de la violinista Leonor de Lera, que junto a Nacho Laguna y Pablo FitzGerald han escogido piezas del barroco temprano bajo un concepto que gira en torno al mundo fantástico y simbólico de la Arcadia y los cantos pastorales.

El reciente ganador del prestigioso concurso internacional de música antigua de York, Ayres Extemporae se estrena en el FIAS con obras de Locke, Biber y J. S. Bach en un viaje espiritual que representa una visión humanista del camino desde el tormento hacia la absolución personal. Y vuelven al festival el actor Pepe Viyuela y la arpista Sara Águeda con los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, primer poeta conocido en lengua castellana, y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, con un programa centrado en la música sacra francesa contemporánea, con obras de Poulenc y Fauré.

En el concierto de clausura, El Gran Teatro del Mundo recupera la música compuesta para la reina Mariana de Neoburgo durante su exilio en la ciudad francesa de Bayona, donde reconstruyó una pequeña corte en la que siguió protegiendo e impulsando las artes.

Músicas actuales

Las músicas actuales del FIAS constituyen un campo de exploración y entrecruce de sonidos y estilos, de inconformismo y búsqueda que potencia el festival. Músicos españoles y foráneos estrenarán sus últimas obras en esta edición, como hará con Remedios Le Parody, proyecto musical de la cantante y compositora Sole Parody, que combina pop oscuro, folclore, ritmos tribales, flamenco y electrónica de baile. Los Sara Fontan y Amorante interpretan la tradición desde la modernidad en su proyecto SO, una pieza sónica ininterrumpida, sucesión de estilos que vienen de la música tradicional y alcanzan la sonoridad del post hardcore a la electrónica. Por su parte, la pianista y compositora Clara Peya cierra en el FIAS su gira de difusión de su último disco, Corsé, que gira en torno a la violencia que lleva implícita el concepto de perfección.

Teatros del Canal acogerá una serie de tres conciertos dobles, todos de ellos también de estreno. Abrirán el 20 de marzo el canario Fajardo y Ramper. El primero, con su disco Trecho, resumen de doce años de trayectoria musical, con unas canciones sobre el miedo, la frustración y el desengaño. Los granadinos Ramper cantarán su disco Solo postres, siete temas profundos y emotivos que conforman un mundo propio, tan humano como místico.

Un día después los flamencos Sofía Comas y Sonakay, de San Sebastián, conectan en Barlachí Lorea el flamenco con la música tradicional vasca. Y el bailaor y coreógrafo murciano Pablo Egea y el dúo también murciano Crudo Pimento arman un concierto, Tacón en proceso de ruido, que recoge raíz y tradición con la máxima de la experimentación y la búsqueda de nuevos lenguajes sonoros Cierran estos conciertos dobles el dúo que forman Emilia y Pablo, y Anna Colom. Los primeros viajan en Isla virtuosa por diversas islas metafóricas en un proceso de disolución de la idea del Yo para abrazarse al misterio con canciones de infinitas texturas, recuerdos, conflictos, anhelos, esperanzas y caos. Y Anna Colom presenta Cayana, un repaso por los folclores y ritmos que han influido el flamenco a lo largo de la historia: la samba brasilera, el candombe uruguayo, el fandango veracruzano y el de Huelva, la guajira, la zamba argentina, la soleá…

Ya en abril, el FIAS abre sus músicas actuales a otros países con la presencia del saxofonista canadiense Colin Stetson, que abre en España la gira europea de The love it took to leave you. Nuevos temas grabados tras un parón de unos seis años con una música emotiva, inquietante y armónicamente innovadora. También de Canadá procede Big Brave, una banda caracterizada por su intensidad y minimalismo sonoro que combina el peso del drone y el post-rock con una energía cruda y emocional

La formación franco marroquí Bab L’Bluz, con un poderoso directo, conducirá al público a una música ancestral y futurista, arraigada en blues psicodélico, funk, en los ritmos del rock y trance del Magreb. Y en otro concierto doble, los italianos Massimo Silverio y Maria Mazzotta ejemplifican la convivencia de lo tradicional y lo contemporáneo. Silverio escribe y canta en su lengua materna, una lengua minoritaria, cárnico, que ha volcado en su primer álbum Hrudja. Y Mazzotta, por primera vez en sus veinte años de carrera, ha elegido expresar la fuerza vital y sincera de la tradición campesina a través de instrumentos contemporáneos y con un sabor suburbano en Onde.