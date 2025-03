'Assassin’s Creed Shadows', el credo vuelve a lo más alto con un título que brilla con luz propia

Ubisoft es una de las empresas de la industria del videojuego que más noticias generan al cabo del año. La compañía francesa, con casi cuatro décadas de trabajo a sus espaldas, ha dado luz a varias de las sagas y títulos más icónicos en la historia del entretenimiento.

'Rayman', 'Tom Clancy', 'Far Cry', 'Prince of Persia' o 'Just Dance' son algunas de las más exitosas y reconocidas por el gran público. Sin embargo, a nadie se le escapa que 'Assassin’s Creed' es la gallina de los huevos de oro, liderando en ventas y número de secuelas lanzadas al mercado.

El paso del tiempo, malas elecciones, lanzamientos repetitivos y problemas técnicos han lastrado la reputación de uno de los gigantes de la industria. Tras meses de dudas, rumores y retrasos, Ubisoft ha puesto toda la carne en el asador para ofrecernos una nueva y renovada entrega de Assassin’s Creed.

El cambio de rumbo que supuso Origins volteó la franquicia por completo, apostando por un combate, mundo abierto y exploración encarrilado al RPG. Algo que Odyssey mejoró, pero que con Valhalla, pese a la ingente cantidad de contenido, no supo aprovechar.

'The Ezio Collection' y 'Mirage' alimentaron las sospechas del estancamiento del credo. Después de invertir casi cincuenta horas en la versión de PS5 de 'Assassin’s Creed Shadows', en Vozpópuli estamos en disposición de resolver las incógnitas. ¿Habrá merecido la pena la espera?

Japón le ha sentado de maravilla a 'Assassin’s Creed Shadows'

Sin entrar en detalles que puedan revelar elementos clave de la trama, hay que decir que 'Assassin's Creed Shadows' se ubica en 1579, en la era Azuchi-Momoyama. Una época donde Oda Nobunaga, daimyo del clan Oda, buscaba la unificación de la nación nipona.

Los dos personajes jugables del título, Naoe y Yasuke, están íntimamente relacionados con Nobunaga, aunque de diferentes maneras. Mientras Naoe se embarca en una historia de venganza contra el daimio por el daño hecho a su aldea, Yasuke será parte capital de uno de los mayores ejércitos que ha visto nunca Japón.

Lo primero que uno percibe es que 'Assassin’s Creed Shadows' es un título desarrollado para la nueva generación de consolas, lo que redunda en unos magníficos 60 fps estables y 4K reescalado en el modo rendimiento. Visualmente, y al estilo de 'Ghost of Tsushima', Shadows es un portento maravilloso. No hemos detectado bugs o crasheos de ningún tipo, incluso antes del parche día 1.

El viento, los diferentes cambios de estaciones, la metereología, la fauna y flora de Japón, los entornos rurales... todo está mucho más pulido que en los últimos trabajos de Ubisoft. La historia del juego, de la que antes hemos hablado, te hace sentir parte del universo, y esto es algo que no pasaba en la saga desde Odyssey.

De hecho, el mejor halago que se puede hacer a 'Shadows' es que es un "Odyssey a la japonesa". Un RPG sólido, con un mundo abierto interesante y vivo, por el que perderte entre las decenas de misiones que albergan su enorme mapeado. El atlas, distribuido por provincias, exige un determinado nivel para poder dar la batalla, al igual que en entregas pasadas.

Las misiones secundarias han mejorado a otros títulos, y han dejado de ser meros recados o seguimiento de personas para escuchar conversaciones. Circunstancia que alarga la vida útil y orgánica del juego en varias decenas de horas. Mejorar el equipo, completar objetivos y explorar nuevas zonas se siente parte de un todo.

La jugabilidad, dependiendo de si controlamos a Naoe o Yasuke, cambia enormemente. El sigilo ninja, la movilidad, el parkour y las armas de Naoe son una delicia que nos hará sentirnos más cerca de Ezio y Arno. Por contra, Yasuke tiene jugabilidad tanque, siendo un portento de fuerza y ataques a corta distancia. En este sentido, Yasuke supone un soplo de aire fresco.

El árbol de habilidades sabe potenciar bastante bien los diferentes estilos jugables que los usuarios quieren implantar en su partida. Para poder ir implementando diferentes niveles de mejora en las skills de ambos personajes, necesitaremos, además los clásicos puntos de subida, una serie de hitos que conseguiremos completando santuarios, bien mediante rezos o encontrando documentos. También enseñando a Yasuke nuevas armas con las guerrear.

El trabajo de voces en japonés y portugués, opción más recomendable para profundizar la inmersión, es una joya. Del mismo modo, el doblaje en castellano, marca de la casa en Ubisoft, cumple con nota.

A nivel negativo, ciertas reticencias en la IA de los enemigos y algunas animaciones, tan reutilizadas por Ubisoft que las reconoceríamos en cualquier momento de nuestras vidas. El mapa es enorme, con una implementación de zonas tan orgánica que invita al jugador a ir abriéndolas tranquilamente.

Tras varios Assassin's Creed donde jugábamos casi en piloto automático, Shadows consigue que queramos echar un ratito más. Y eso es una victoria mayúscula tras quince años de lanzamientos y periodos históricos ya transitados.

El animus vuelve a coger relevancia, hilvanando el pasado y presente. El códice, nutrido de añadidos históricos, es otro aliciente más a la exploración. ¿Sigue siendo un juego made in Ubisoft? Sí. Claramente sí.

Pero esto, después de mucho tiempo, vuelve a ser un debe para la compañía francesa. Ha habido retrasos en la fecha de salida, comentarios y todo tipo de habladurías, muchas de ellas carentes de fundamento, puesto que todo hay que jugarlo para poder opinar.

Es cierto que el viaje a Japón llega algo tarde, puesto que la saga lo pedía a gritos desde las aventuras de Kassandra en Grecia, pero nunca es tarde si la dicha es buena. 'Assassin’s Creed Shadows' es un videojuego trabajado, sólido, con una propuesta jugable notable, un mundo abierto enriquecedor y un contexto histórico sobresaliente.

Los fanáticos de la saga pueden estar tranquilos, tras las decepciones de 'Mirage' y 'Valhalla', la franquicia Assassin’s Creed saca músculo en la era RPG. Compra segura que dará un importante balón de oxígeno a Ubisoft, necesitada de éxitos. Shadows dará mucho de qué hablar.