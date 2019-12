Antonio Banderas y 'Dolor y gloria', nominados a los Globo de Oro

'Dolor y gloria', la película del director manchego Pedro Almodóvar, ha sido nominada a mejor película de habla no inglesa en la 77 edición de los Globos de Oro, mientras que su actor protagonista, el malagueño Antonio Banderas, ha sido nominado como mejor actor dramático.

Estos premios, organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, están considerados como la antesala de los famosos Oscar.

'Dolor y gloria' competirá en la categoría de mejor película extranjera con las cintas 'Parásitos' (Corea del Sur), 'Retrato de una mujer en llamas' (Francia), 'Los miserables' (Francia) y 'The farewell' (China-EEUU).

Banderas, por su parte, tendrá como rivales en la categoría de mejor actor dramático a Christian Bale ('Le Mans 66'), Adam Driver ('Historia de un matrimonio'), Jonathan Pryce ('Los dos Papas') y Joaquín Phoenix ('Joker').

La actriz Ana de Armas, nominada

Entre las nominaciones de este año se ha colado también la actriz hispano-cubana Ana de Armas como mejor actriz de comedia o musical por la película 'Puñales por la espalda'. Competirá con dos pesos pesados como son Cate Blanchett ('Where'd You Go, Bernadette?') y Emma Thompson ('Late night'), así como con Awkwafina ('The Farewell') y Beanie Feldstein ('Súper empollonas').

Los actores Dakota Fanning, Tim Allen y Susan Kelechi Watson han sido los encargados de anunciar la lista de nominados de los Globos de Oro, que anualmente otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y cuya ceremonia de entrega tendrá lugar en la madrugada del próximo 5 al 6 de enero en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles y estará conducida de nuevo por el cómico Ricky Gervais.

En esta gala, que premia lo mejor del año en cine y televisión, Tom Hanks recibirá el galardón Cecil B. DeMille a toda su carrera cinematográfica y la presentadora Ellen DeGeneres será distinguida con el premio Carol Burnett por su trayectoria en televisión.

Octava nominación para Almodóvar y quinta para Banderas

Con la nominación recibida por 'Dolor y gloria', ya son ocho las ocasiones en las que una película de Almodóvar opta al Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa. Ya lo hizo con 'Mujeres al borde un ataque de nervios', 'Tacones lejanos, 'Todo sobre mi madre', 'Hable con ella', 'Volver', 'Los abrazos rotos' y 'La piel que habito'.

En dos ocasiones el manchego se alzó con el premio, en la ceremonia de 2000 por 'Todo sobre mi madre', y dos años después, en 2003, por 'Hable con ella'.

En el caso de Antonio Banderas, ésta es la quinta candidatura a estos premios y la tercera en el ámbito cinematográfico. El malagueño ya estuvo nominado como mejor actor de comedia o musical en dos ocasiones: con 'Evita' en 1997 y por su trabajo en 'La máscara del Zorro' en 1999. Además, Banderas ha sido candidato a los Globos de Oro en otras dos ocasiones como mejor actor protagonista de telefilme o miniserie de televisión, en 2004 por su trabajo en 'Presentando a Pancho Villa' y el pasado año por su interpretación del pintor Pablo Picasso en 'Genius'.

Por su papel en el filme de Almodóvar, el intérprete malagueño ya fue reconocido como mejor actor en los Premios del Cine Europeo que fueron entregados el pasado sábado en Berlín y también se ha llevado el premio al mejor actor del Círculo de Críticos de Nueva York, la Asociación de Críticos de Los Ángeles, y fue elegido como mejor intérprete del año por la revista TIME, que también designó a 'Dolor y gloria' como mejor filme.

Además, con este trabajo, el malagueño opta al que podría ser su segundo Goya, tras el galardón de Honor que recibió el pasado año, en la gala de los grandes premios del cine español que se celebrará en su tierra, Málaga, el próximo 25 de enero. Una edición de los Goya en la que 'Dolor y gloria' es una de las grandes favoritas con 16 nominaciones, tan sólo superada por 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, con 17 candidaturas.