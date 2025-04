Andrés Suárez: "Hay un sector de mi público que desea que yo sufra y llore"

Hay heridas que no cierran con el tiempo, sino con palabras. Hay historias que no mueren, sino que se transforman en canciones. Andrés Suárez lo sabe bien. Por ello regresa con un nuevo libro ‘Todavía más allá de mis canciones’ (Aguilar) que no solo recoge quince de sus temas más íntimos, sino que los abre en canal, los desnuda y los convierte en relatos con nombre, rostro y memoria. Cada página late al ritmo de una melodía conocida, de esas que nos devuelven a un aroma, una piel o una ciudad. Con la misma sinceridad con la que escribe canciones, a veces con lágrimas, a veces con rabia, pero siempre con amor, el cantautor gallego vuelve a compartir su universo más personal, esta vez desde la palabra escrita.

En esta conversación, Andrés habla del amor como alimento, del desamor como detonante creativo, y de la música como refugio necesario para sobrevivir al dolor. Entre risas, pausas y confesiones, repasa lo que implica exponerse sin filtros, escribir para recordar, y cantar para sanar. Porque este libro no es solo una celebración de lo vivido, sino un acto de gratitud y despedida hacia quienes fueron faro, abismo o refugio. Porque a veces, decir adiós es la única manera de seguir sintiendo con verdad. Porque hay ausencias que solo se cierran con palabras.

Este libro es eso: un intento de cerrar lo que dolía, de honrar lo que fue, de abrazar desde la distancia. De escribir, al fin, lo que nunca se dijo.

P. ¿Qué le ha llevado a hacer este nuevo libro de canciones y cómo fue el proceso de elección de los temas que se iban a incluir?

R. Gonzalo, que es mi editor y ya mi hermano porque fue el editor del primer libro que escribí, ‘Más allá de mis canciones’, y voy a ser completamente sincero: sin él, sin el equipo de Aguilar, tal vez este libro no existiría. Es una segunda oportunidad que todavía no me creo. El primero fue un libro que tuvo mucho éxito. No hablo exclusivamente de las cifras; estamos todo el día pendientes de los likes, los retweets y los números, sino que le dedicamos dos años de trabajo a un libro de tapa dura, con fotografía, imagen de Marta Bailey, y fue todo un éxito. Así que Gonzalo me dijo: “¿Qué te parece si cuentas otras 15 canciones?”. Y yo me quedé en shock. No entraba en mis planes. Estoy componiendo el próximo disco, pero como estoy obsesionado últimamente con la creación y me apetece mucho estar cerca de la palabra, empecé a acordarme de lo bonito que fue el proceso de este libro. Es que son 15 canciones para 15 personas.

P. La mayoría de sus canciones llevan nombre y apellidos de personas y lugares. ¿Ha recibido alguna vez una llamada o mensaje pidiendo explicaciones?

R. Sí, sin duda. Creo que es Travis Birds quien le contesta a Sabina. Es decir, Sabina canta: “lo nuestro duró o llevaba la falda muy corta” y, como en la gran mayoría de canciones, la mala es ella o el malo él, pero siempre hay dos versiones. Travis Birds cuenta en sus canciones que llegaba a las nueve de la mañana todos los días, que el cabrón era él. Es genial, pone la balanza en su sitio.

Entonces, yo en mis canciones cuento mi versión, y eso es profundamente injusto, porque la otra persona, a no ser que se dedique a los medios, no tiene lugar a la réplica. Pero si alguna vez me ha llamado alguien y me ha dicho “esta historia me suena”, pero yo nunca uso los nombres propios. Lo hermoso es que entienden que siempre, incluso cuando el tema es de desamor, estoy hablando de amor.

Antes me preguntaban sobre la figura de la mujer mala. Yo no sé lo que es eso. No me la he cruzado nunca, por suerte.

P. Al final todas sus canciones hablan de amor y desamor, pero desde un punto diferente, ¿no?

R. Yo creo que hay un punto sexual, y a mí me encanta, porque considero el sexo como parte del amor, algo necesario. Y luego hay noches en las que no estaba pactado el amor, sino el erotismo, el sexo, la caricia, el beso y el juego, los minutos que dure. Pero ojo, que eso a veces termina en amor, y me parece precioso.

P. Escribiendo este libro, ¿se ha sorprendido al revivir alguna historia que pensaba que estaba cicatrizada y de repente se ha abierto un poco la herida?

R. Es una pregunta brutal, porque en este libro lloré. Hay un sector de mi público que anhela y desea que yo sufra y llore. Mi último disco, ‘Viaje de ida y vuelta’, es muy vital. Y el primer comentario que ves en YouTube es: “A ver si te separas, será un discazo”. La gente quiere, bueno, queremos, dolor. A mí me encantan las canciones de Aute, que me desgarran; de Sabina, de Amaral… ese 'sin ti no soy nada'. Eso me flipa. Otra cosa es cómo está el personaje. Eso es distinto.

Pero, volviendo a la pregunta, sí, de repente empecé a llorar escribiendo, diciendo: “joder, cómo he querido a esta persona”, y eso es precioso. El otro día, en un teatro, cantando ‘Rosa y Manuel’, la canción de mis abuelos, no sé por qué me vino la cara de mi abuelo como si estuviera delante de mí, y me puse a llorar. Me da mucho pudor emocionarme públicamente, y me tuve que dar la vuelta y esconderme en el escenario. Mariano, el violinista, flipaba. Lo bonito de una canción es que vuelves a un olor, un sabor, una piel, una ciudad o un acento. Eso no es un oficio, es un prodigio.

Este libro es un diario público” (Andrés Suárez)

P. ¿Y cómo es escribir sobre sus propias canciones? ¿Cambia algo el proceso de cuando compone?

R. Es bien distinto, porque tú, en una canción, estás, por decirlo bruscamente, en una jaula. Quiero decir, la canción dura tres minutos, tres minutos y medio. Tiene un estribillo, tiene puente, tiene estrofa, tiene una rítmica. El libro es un folio en blanco. Y enfrentarse al folio en blanco se hace durísimo porque es un espejo, y verte no siempre es agradable. Entonces, es un reto absoluto. Por eso, de vez en cuando acepto la propuesta de mi Gonzalo Albert y de mi equipo para escribir, porque me saca de los estudios de grabación y me olvido de las canciones.

P. ¿Y sufre más al componer o al sentarte frente a la página en blanco?

R. Escribir un libro. Este es el parto de hoy, y es mucho más doloroso. Luego será más gratificante si al público le gusta. Voy a estar muy pendiente de redes estos días, pero porque en el mundo de la música llevo ya 25 años. Entonces, yo me levanto, pillo una guitarra y me grabo. Sé que el re va al sol y el sol va al mi, pero en un folio no sé a dónde voy a ir.

P. Vamos con un par de preguntas más personales, filosóficas. ¿Cómo definiría Andrés Suárez el amor?

R. Mi respuesta creo que va a ser reiterativa. Ahora me pongo más intenso de lo normal, que es mucho decir. El amor es el alimento de la vida. Es decir, absolutamente todo. Un amigo al que me encontré hace poco y venía de un desamor muy doloroso, muy traumático, se acababa de enamorar de nuevo. Era otro ser humano. El amor lo es absolutamente todo para mí. Cuando hablo de mi madre o de mis abuelos, hablo también de amor. Eso es lo que me mantiene más o menos cuerdo.

P. ¿Y ha cambiado esa concepción del amor durante los últimos diez años?

R. Sí. Y los últimos cinco y dos. Walt Disney nos destrozó la vida a todos. Yo era un personaje de Walt Disney. Yo creía, pero ya no por el príncipe azul, sino que todo acaba bien. Que durante toda la vida había pétalos de flores cayendo, violines, orquestas y animales hablando nuestro idioma. Claro que uno anhela, cuando se estrena en el amor, esa inocencia, ese amor puro, noble y perfecto. Pero existe Instagram, las redes sociales, existen las infidelidades, los enamoramientos. Entonces, de nuevo, el desgaste del amor. Y el príncipe azul es gris o negro y está cansado.

No soy un experto en nada, tengo 41 años, me considero muy joven, pero las experiencias que he vivido me han hecho frenarme a mí mismo. Yo soy de esas personas que abren el pecho, te dan el corazón, te lo entregan. Con los años aprendes a guardarlo para ti, y a entregárselo a muy pocos.

Perder el norte por amor ha sido mi mayor acto romántico” (Andrés Suárez)

P. Y por el lado contrario, ¿cómo definiría el desamor?

R. Para mí, el desamor es la creación de un disco. El disco que me cambió la vida es uno que no puedo olvidar, pero estaba despechado, con rabia, con mala baba, con dolor, con angustia. Se titula 'Moraima' y es un disco con el que mi público se multiplicó por cien, y a la gente le encantó. "No quiero volver a verte", "Te di más importancia que la paz mundial", "Adiós amor", "No vuelvas", "No te quiero tanto"... Había estado con ella 320 días exactos. Y yo pasé, creo, 789 días, no me quiero acordar por eso de no ser explícito, pero pasé esos días en un piso de Lavapiés con las persianas bajadas.

Así que, ¿qué es el desamor? Escribir, tal vez, las mejores canciones de mi vida. Estar hundido, rompiéndome, mojando en lágrimas el papel en el que escribía, acordándome de ella, poniendo canciones más tristes para retroalimentar ese dolor.

A día de hoy, no me da la gana de escuchar eso. Tengo unos amigos cojonudos. Tengo tantas cosas que hacer: ir a la playa de Pantín a pillar olas. Tengo que pasear con mi perro. En aquel momento me encantaba cavar hacia abajo y lamerme las heridas. Hasta en eso uno madura y aprende. Todo tiene su espacio, su tiempo. Claro que sí. Por ejemplo, ahora estoy grabando el próximo disco. Hay dolor, pero me encanta que termine con canciones cursis de amor. Me encanta eso. Hace años no lo haría. Hubiese hecho un disco negro, oscuro, de dolor y ya.

P. ¿Qué le diría a esa gente que le define o se mete con usted por “triste”?

R. Les preguntaría: ¿por qué me escuchas? A mí las canciones de Aute, de Sabina, de Serrat, de Chavela Vargas… me encantan. Un disco de diez canciones de amor, “tomo tu mano y paseo por la playa”… ¡Qué coñazo! Pero como dice mi gran amigo Ferreiro: el equilibrio es imposible.

¿Triste? Lo fui, pero ahora diría más bien que soy melancólico. Pero luego soy una persona que se descojona de risa todos los días, que me encanta vivir y me considero una persona feliz. Busco el equilibrio entre esa melancolía y la jocosidad que me acompaña.

P. De hecho, su último disco es muy vitalista

R. Totalmente. Hay un público… Mira, es imposible agradar a un seguidor. Lo que dice la palabra 'fan' a mí no me gusta, porque es fanático. Los fanáticos son personas que no piensan. Pero hay un sector de mi público que quiere verme aquí, de rodillas, llorando, escribiendo sin dormir cuatro días y hundido, cantando al más profundo dolor. Otro público se enfadó con el triste y quería un disco vital. Luego, cuando lo hice, me dijeron: 'A ver cuándo haces canciones de desamor'. Y tú te vuelves loco. ¿Qué hago para gustar, vender, agradar?

Con todo respeto, tal vez pierda algún seguidor por decir esto: me importa un carajo lo que esperan de mí. A día de hoy, y después de diez discos, tres libros y 25 años de carrera. Antes trataba de agradar, pero es agotador. Agradar a la izquierda o a la derecha, agradar al hombre o a la mujer. Yo soy yo. Y este nuevo disco va a tener algo de desamor y va a tener mucha cursilería. Al que le guste, bien, y al que no, pues hay un montón de cosas que escuchar.

P. Volviendo al libro, que es muy intimista, ¿hubo alguna historia que decidió dejar fuera porque no fue capaz de escribirla?

R. Absolutamente. Yo elegí las canciones que tal vez a mí más me conmueven. Y también, ahora que te estoy siendo completamente sincero, tuve que omitir las que no puedo contar: bien por recientes, bien por profundamente dolorosas, bien por profundamente íntimas. Porque yo lo que no voy a hacer jamás, y creo que esa es la clave de por qué me dedico a la música, es mentir. Es decir, me guste más o menos lo que yo voy a contar, sucedió, es mi versión o como yo lo viví. Gonzalo, mi editor, me decía: 'Haz lo que quieras, tú sabrás hasta dónde te mojas'. Pero yo no voy a inventar una historia. Por suerte, viví historias maravillosas. Entonces, hubo alguna que quería contar y dije: '¿Para qué te vas a meter en este jardín, teniendo otras historias preciosas que contar?' Y repito, algunas son muy dolorosas. Algunas traumáticas. Está ‘Despiértame’, hay canciones que a mí me estremecen y otras son preciosas, como ‘Valeria’.

P. ¿Qué significa para usted este libro?

R. El libro es un diario público. Este libro, te juro, te garantizo que es mi verdad. Hay gente con la que tal vez no acabé bien, y otras que, a día de hoy, son amigas. Pero todas son personas que, repito, se merecen una canción, un libro y una peli. Yo he tenido la suerte, y de lo único que puedo presumir en la vida es de viajar. Lo único que hice desde que tengo 16 años, cuando me fui de casa con la guitarra, fue conocer sitios. Por eso describo lugares, porque descubres acentos, lugares, gastronomías, personas con ideologías o costumbres distintas a la tuya. Es acojonante poder recordarlas siempre a través de una canción o un capítulo.

Me importa un carajo lo que esperan de mí"

(Andrés Suárez)

P. ¿Se ve escribiendo novela, ficción o poesía?

R. Vaya reto… Sí, me veo. A día de hoy, sí. Luego está la cuestión de si estoy a la altura como para ser publicado. Quiero decir, puedo ser bueno o malo haciendo canciones, pero es lo que sé hacer. Me atreví con tres libros porque tuve pausas profesionales de conciertos, de giras, de componer canciones. Entonces, ahí tuve el tiempo necesario para ponerme a escribir. Tú sabes perfectamente el tiempo que lleva rellenar 30 páginas y que valgan la pena. Si encuentro un descanso vital, igual te tomo la palabra y me atrevo. A ver qué sale.

P. ¿Tiene alguna canción que no haya escrito todavía, pero que sepa que en algún momento la va a escribir?

R. Sin duda. Tengo cosas que contar. Como dicen los jóvenes, "se vienen cositas". Pero esas canciones son las más importantes. Es decir, espero que no suene despectivo, pero cuando tú conoces a alguien fugazmente, 30 minutos, esa canción suele salir del tirón, porque sucedió tal, ella dijo tal… Estás describiendo algo físico, precioso, pero físico. Cuando alguien te araña el alma en mil pedazos, abandona tu casa, hace maletas, abandona un domicilio… Ahí, cuidado. Hay situaciones que dices: espera, ¿cómo trato este tema? Empiezas a escribir, borras, cambias. Es muy complicado. Cuando hablas de un familiar que ya no está… esas canciones las voy a escribir, pero de momento no salieron.

P. ¿Qué quiere que el lector sienta al acabar el libro?

R. Que se sienta acompañado. Creo que desde 2020 nos sentimos profundamente solos. Ha habido algo, que no pretendo recordar a nadie, pero a veces me pregunto: ¿algo nos falla, algo nos falta? ¿Por qué nos insultamos todo el día? ¿Por qué esa tensión política? ¿Por qué en las redes sociales no dejamos de machacarnos? ¿Por qué hay personas tocando el claxon y se bajan del coche a pegarse? No sé bien qué nos pasó. Pero sé que cuando doy un concierto de dos horas, la gente llora, se ríe, se abraza. Me escriben mensajes preciosos en Instagram diciendo: "Joder, necesitaba esto". Eso busco en el libro. Que sientan que les acompaño en el dolor y en la alegría. Que tal vez se acuerden de alguien, vuelvan a ese olor, ese sabor, a esa persona… que se despidan de quien no pudieron.

P. ¿Dentro del libro hay, en alguno de los relatos, algún mensaje encubierto para alguien que le gustaría que lo viera?

R. Tienes mi palabra de que no. Y te digo por qué: me parece muy interesante esto, porque antes mandaba mensajes subliminales escondidos a personas que creía que iban a escuchar la canción. Hablamos de 'Moraima' y de muchos otros discos. Pero voy a serte muy sincero, ya no me importa que ella o él escuchen la canción. Aprendí a ser egoísta en mi oficio. Tal vez a eso lo llamen autoestima. Este libro me gusta mucho, pero me gusta a mí. Si lo lee ella o él, encantado.

P. ¿Qué es lo más romántico que ha hecho por alguien?

R. Creo que te diría que enamorarme ilimitadamente, pero tal vez perder el orden de prioridades. A veces, cuando uno se enamora desbocadamente, volvemos a lo del pecho abierto, se olvida hasta de los suyos, de los horarios, se olvida de comer. Yo soy tan intenso… Se olvida de absolutamente todo. Puede que sea un grave error, pero tal vez haya sido el límite al que yo haya llegado: perder el norte siendo gallego.

P. ¿Cuál es el lugar que más le inspira en el mundo?

R. Galicia. Cedeira. Ortigueira. Es la tierra de mi padre. Mi abuelo. Es el mar que yo remé y nadé y conocí desde niño. Aunque lo echo demasiado de menos, estoy muy agradecido con Madrid. El metro de Madrid, Libertad 8… le debo todo. Pero uno es de donde es.

P. Madrid siempre ha estado muy presente en sus canciones

R. Libertad 8 también. Estoy muy agradecido y de hecho no me cae bien la gente que habla mal de Madrid. Porque yo llegué sin nada, una maleta, unos ahorros de la orquesta, y a mí nadie me preguntó de dónde era.

P. ¿Volvería a Libertad 8? ¿Se lo ha planteado?

R. Puede que vuelva. Yo no sé qué va a pasar en mi carrera. No sé si voy a llenar estadios o bares de 20 personas. Lo hermoso es volver a la cama sabiendo que, para bien o para mal, vives de lo que amas. Muy poca gente puede decir eso.

P. Hablaba antes de redes sociales y de infidelidades. Pues voy a poner sobre la mesa a su gran amigo Jabois. ¿Hay más cuernos en un buenas noches que en una noche de sexo?

R. Hostia. Vaya pedazo de pregunta. Yo creo que cada vez dónde están los cuernos es con nosotros mismos. En las redes sociales. En la mentira de la pantalla. En que estamos más pendientes del teléfono que de la conversación. Creo que los cuernos nos los hemos inventado nosotros por miedo, por escudo. Porque no nos atrevemos a mirarnos a la cara, a decirnos las cosas. Estamos más desconectados que nunca. Y luego, como dice la canción de Sabina, a lo mejor lo de los cuernos no debe de ser tan grave.