'Monster Hunter Wilds', un título que potencia todas sus virtudes y eleva la saga a los altares

Creíamos que el inicio de 2025 iba a estar huérfano de joyas en el mundo de los videojuegos, y no podíamos estar más equivocados. Tras un mes de enero flojo, sin lanzamientos de relumbrón, febrero está resultando un auténtico seísmo de títulos sobresalientes.

'Kingdom Come: Deliverance II' abrió la senda hace apenas tres semanas, con una secuela maravillosa que llama directamente a la puerta de los GOTY. Tras él, 'Lost Records: Bloom & Rage' se ganó nuestro corazón con una historia de adolescentes muy bien contada. Días después, y sin casi margen para el disfrute, aterrizó 'Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii', la última entrega de una saga queridísima entre los jugadores.

Sin embargo, el segundo gran pelotazo del año estaba esperándonos con el cuchillo entre los dientes. Cuatro años después de Rise, la franquicia 'Monster Hunter' ha vuelto por todo lo alto con 'Monster Hunter Wilds'. Aunque es una sensación que percibe toda la industria, Capcom sigue demostrando por qué es una de las compañías más en forma del planeta.

La empresa nipona, que resucitó de la mano de los remakes de 'Resident Evil', lleva una década haciendo una labor intachable en todos sus lanzamientos. Además de con sus muertos vivientes, Capcom ha triunfado con 'Monster Hunter', 'Dragon's Dogma 2', 'Dead Rising Deluxe Remaster' y 'Devil May Cry 5'.

Así pues, estos cuatro años de espera para volver a ponernos en la piel de un cazador de monstruos. En Vozpópuli, tras más de 50 horas de juego en su versión de PS5, gracias a una clave proporcionada por la gente de Plaion, podemos contarte qué nos ha parecido 'Monster Hunter Wilds' y si está a la altura de sus predecesores. La respuesta corta es sí. La larga sigue leyendo para conocerla.

'Monster Hunter Wilds' refina a la perfección la fórmula

La expectación creada por su beta hacía presagiar que la llegada de 'Monster Hunter Wilds' iba a ser muy bien recibida por la comunidad. Además, y como muestra del mimo que Capcom tiene por sus jugadores, alargó la versión de prueba en PS5 como respuesta a la caída generalizada que sufrió PlayStation Network hace unas semanas.

Después de probar el enorme potencial que tiene la IP, podemos afirmar que todo es mejor de lo que nos imaginábamos. La primera sensación que uno tiene jugando a 'Monster Hunter Wilds' es que es un híbrido entre lo visto en Rise y World. Capcom ha plasmado con maestría el equilibrio entre los dos juegos, elevando un peldaño más todos los aspectos del lanzamiento.

Durante las primeras horas, el juego actúa a modo de tutorial. Algo que no debería sorprender, pero sí es cierto que condensa mucha información en un lapso de tiempo tan breve que puedes dejar escapar algún detalle. Tómate tu tiempo, familiarízate con los menús, las mecánicas y el resto de elementos antes de salir al primero de los mapas que se pueden visitar.

La trama, sin entrar en spoilers, nos sitúa en manos de un cazador de monstruos contratado para garantizar la seguridad de una expedición. Hay más cinemáticas que en otras entregas, respondiendo a la necesidad de profundizar más en la carga narrativa de sus personajes. El trabajo de localización y doblaje al castellano es fantástico, algo que siempre hay que valorar.

A nivel gráfico, el motor RE Engine de Capcom sigue dando un nivel altísimo. Sé que ha habido críticas de los usuarios durante la beta en materia de rendimiento, pero en la versión de PS5 que hemos jugado en Vozpópuli no las hemos sufrido. La partida se ha jugado en modo equilibrio, potenciando tasa de imágenes y espectacularidad visual al mismo tiempo.

Como sucedía en Rise, la montura (Seikret) tiene un papel fundamental, aunque en 'Monster Hunter Wilds' hará las veces de cajón de sastre de donde sacar un arma secundaria para atacar con otra estrategia a los monstruos en lugar de atacar. El gancho, además de para movernos por las zonas, nos servirá para poder decantar a nuestro favor las batallas, pudiendo utilizar elementos del entorno.

El sistema de combate, santo y seña de la saga, es espectacular. Continúa siendo el mayor aliciente para tirarte decenas de horas delante de pantalla. Como novedad nos encontramos el sistema de apuntado libre (modo preciso) a la hora de atacar a las criaturas, lo que nos evitará perder ataques fijados de antemano si el monstruo se mueve. Cada arma cuenta con sus potenciadores, combos y particularidades, aumentando el abanico de opciones hasta el infinito.

En cuanto al bestiario, sin entrar tampoco en revelaciones que puedan estropear la experiencia, se mantienen los enemigos más clásicos de los últimos títulos con incorporaciones que hacen de 'Monster Hunter Wilds' toda una oda al entretenimiento. Esta vez, y parece que es una idea que Capcom ha querido remarcar, atacar los puntos débiles de los monstruos sirve para hacer más daño que en otros juegos, por lo que hay que prestarles mucha atención.

El mapa, puesto que se divide en muchas zonas, es completamente abierto y está exento de tiempos de carga, por lo que la fluidez se multiplica al máximo. La dificultad del título es elevada, y el cooperativo con otros dos compañeros más eleva las posibilidades de éxito y el entretenimiento.

En definitiva, estamos ante un videojuego maravilloso. Pulido, con mucho contenido y de una calidad extrema. 'Monster Hunter Wilds' es la consagración de una saga que parece no tener techo.

Compra segura para los fans de la saga y una gran opción para entrar por primera vez en el universo si te llama la atención lo que Capcom puede ofrecerte. Venderá como churros y estará en las quinielas de los grandes premios a final de año. Dicho queda.