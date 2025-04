Álvaro Pombo, premio Cervantes 2025: “Nos hemos convertido entre influencers y mercachifles”

La imagen de Álvaro Pombo, postrado en una silla de ruedas mientras recibía de manos del rey Felipe VI el máximo galardón de las letras hispanas, ya forma parte de nuestra memoria cultural. Su fragilidad física no ocultó, sino que amplificó, la potencia de su pensamiento. “La fragilidad es el gran tema que va con nosotros”, afirmaba en un discurso que no pudo leer por sí mismo debido a su delicado estado de salud, pero que resonó con fuerza en el paraninfo de la Universidad de Alcalá.

El texto, leído por el académico Mario Crespo, giró precisamente en torno a ese concepto: una sociedad que, según Pombo, ha dejado de mirar a los enfermos y a las injusticias, y que vive rodeada de una fragilidad que ya no quiere reconocer. "Ahora nadie se bate en duelo por su honor ni por el honor de España ni por el del tato. Nos hemos convertido entre influencers y mercachifles", denunció el escritor en un discurso trufado de referencias cervantinas. "Don Miguel de Cervantes fue un hombre profundo y pobre, al decir de Ortega y Gasset. Es muy posible que para alcanzar la grandeza en España, para superar la fragilidad, tengamos todos que llegar a la profundidad y a la pobreza. Ahí se desharán los encantamientos. Ahí se romperá por fin el cristal. Ahí se hará fuerte lo frágil. Y los héroes seguirán recorriendo el imperio de su palabra incesante".

El acto, celebrado en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, estuvo presidido por los reyes de España y contó con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante la tarde del martes, la asistencia del autor cántabro llegó a ponerse en duda por su estado de salud. Finalmente, a sus 85 años, pudo acudir, aunque sin poder levantarse en el momento de la entrega ni pronunciar personalmente sus palabras.

“Pombo es un verso único y excepcional. Es el autor excéntrico que regresa al centro”, destacó el ministro Urtasun, que inició su intervención con un recuerdo al recientemente fallecido Mario Vargas Llosa. Felipe VI ha destacado el interés de Pombo por intentar plasmar la bondad y la verdad. "La edad le ha conferido un noble aspecto quijotesco", ha bromeado el monarca. "En los tiempos que vivimos los valores citados son como faros, vivimos días de confusión que reclaman verdad, con la claridad del maestro, del buen maestro, Pombo nos habla de la verdad y la bondad. Por eso le añadimos un gigantesco: 'gracias'", ha finalizadoel el Rey.

Medio siglo de publicaciones

Con anterioridad Pombo ha recibido premios como el Herralde (por 'El héroe de las mansardas de Mansard, 1983), el Nacional de la Crítica (por 'El metro de platino iridiado', 1990), el Nacional de Narrativa ('Donde las mujeres', 1997), el Nadal ('El temblor del héroe', 2012) o el Planeta ('La fortuna de Matilda Turpin', 2006), entre otros.

El autor cuenta con extensa trayectoria, con casi medio siglo de publicaciones, entre novelas, relatos, artículos en prensa, ensayos y libros poéticos. Entre sus obras destacan, entre otras, ‘Protocolos’ (1973), ‘Variaciones’ (1977), ‘Relatos sobre la falta de sustancia’ (1977), ‘El parecido’ (1979), ‘Hacia una constitución poética del año en curso’ (1977), ‘El héroe de las mansardas de Mansard’ (1983), ‘El hijo adoptivo’ (1984), ‘Los delitos insignificantes’ (1986), ‘El metro de platino iridiado’ (1990), ‘Protocolos para una rehabilitación del firmamento’ (1992), ‘Aparición del eterno femenino contada por S.M. el Rey’ (1993), ‘Donde las mujeres’ (1996), ‘Vida de San Francisco de Asís. Una paráfrasis’ (1996), ‘Cuentos reciclados’ (1997), ‘La cuadratura del círculo’ (1999), ‘El cielo raso’ (2001), ‘Una ventana al norte’ (2004), ‘La fortuna de Matilda Turpin’ (2006), ‘La previa muerte del lugarteniente Aloof’ (2009), ‘El gran mundo’ (2015), ‘La casa del reloj’ (2016), ‘Retrato del vizconde en invierno’ (2018), ‘El destino de un gato común’ (2020), ‘La ficción suprema. Un asalto a la idea de Dios’ (2022) y ‘El exclaustrado’ (2024).

El lenguaje es una identidad

El escritor y poeta, nacido en Santander en 1939, señalaba en una entrevista con este diario la trascendencia de la lengua: "El lenguaje es una identidad, en este momento lo es para ti y para mí. Hablamos la misma lengua. Pero, a la vez que una identidad, el lenguaje es un 'ser con', una comunicación".

Pombo que mostró abiertamente su apoyo por el partido de Rosa Díez y llegó a ser candidato al Senado por UPyD alertaba en dicha entrevista del tono crispado que se estaba imponiendo en la política española y advertía del riesgo de los identitarismos: "El lenguaje político es muy agresivo hoy en España. Estamos haciendo frentes. ¿Qué queremos? ¿Invadir Cataluña? ¿O que Cataluña no nos venda la butifarra? La identidad entendida como el yo, bien sea individual o colectivo, tiene que ser superado. Eliot, premio Nobel y poeta, decía "poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the expression of personality, but an escape from personality."… ¿Qué quería decir con eso? Pues algo muy parecido a lo que diría cualquier hombre religioso: el yo empírico puede ser un gran impedimento para entendernos. Cuando la identidad se pone por delante, las cosas se complican".



Cuando la identidad se pone por delante, las cosas se complican



Dotado con 125.000 euros, el oficialmente llamado Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes' recayó el año pasado en el escritor leonés Luis Mateo Díez, por ser uno de los "grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino y creador de mundos imaginarios". El Premio Cervantes, como popularmente se le conoce, está considerado como el mayor reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua castellana.

Puede ser galardonado con el Premio Cervantes cualquier autor o autora cuya obra literaria esté escrita totalmente, o en parte esencial, en castellano. Los candidatos al Premio los pueden presentar las Academias de la Lengua Española, los autores premiados en anteriores convocatorias, las instituciones que, por su naturaleza, fines o contenidos, estén vinculadas a la literatura en lengua castellana y los miembros del Jurado.