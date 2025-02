Alcalá Norte, la banda revelación que reventó el 2024 avisa: "Lo mejor está por venir"

El 2024 ha sido un año clave para Alcalá Norte, la banda madrileña que ha irrumpido con fuerza en la escena musical española. Su primer disco ha sido un éxito rotundo, sus conciertos han colgado el cartel de "sold out", y su presencia en festivales de renombre los ha consolidado como una de las grandes promesas del rock nacional. En una entrevista reciente con Vozpópuli, Álvaro, vocalista de la banda, compartió sus reflexiones sobre este vertiginoso ascenso y lo que les depara el futuro.

"Hombre, el momento no era bueno, pero hemos tenido suerte reubicando los compromisos y ya que me ha tocado parar, pues me he puesto a escribir canciones y a hacer cosas pensando en el futuro de la banda que las tenía un poco aparcadas", comentó Álvaro al recordar el inesperado parón por problemas de salud que sufrió a finales de 2024.

Este descanso forzado, lejos de frenar el impulso de la banda, ha servido como un espacio para la composición de nuevo material. "Este 2025 es un año de consagrarnos en grandes escenarios y de trabajar en la música que vendrá después, en el 26 supongo", explicó sobre los planes inmediatos de la banda.





Foto: Pablo Garrido

Un sonido que une generaciones

Uno de los elementos que ha cautivado a públicos de distintas edades es el sonido de Alcalá Norte, que bebe de influencias clásicas sin perder frescura. "Nos apetecía honrar la herencia de The Cure, sobre todo de The Cure, la verdad. Luego al final en el disco se terminaron metiendo referencias a nivel de sonoridad como más de los 90, Stone Roses y tal, pero en origen siempre quisimos sonar como The Cure", confesó el cantante.

Esa mezcla de nostalgia y contemporaneidad ha sido clave para que tanto las generaciones que vivieron la música de los 80 y 90 como el público joven conecten con su propuesta.

La gira de festivales y la ambición de la banda

Con el éxito de su primer disco, el reto ahora es afrontar la gira de festivales que marcará su 2025. "Supongo que ahora vamos con bastante más calma de lo que nos pasó el año pasado, que de la nada nos soltaron ahí en el Tomavistas y en el Primavera Sound, y tres semanas después en el BBK. Si sobrevivimos eso, yo creo que este año no habrá problema en adaptarnos", dijo Álvaro con humor.

"La Vida Cañón": el himno inesperado

Uno de los mayores éxitos del grupo ha sido su canción La Vida Cañón, que se ha convertido en un himno entre sus seguidores. Sin embargo, su vocalista confiesa que no esperaba tal recepción: "Había momentos en los que me parecía directamente absurdo pensar que esa tontería de La Vida Cañón iba a molarle a la gente". Pero desde la primera vez que la tocaron en directo, la reacción del público les hizo darse cuenta de su potencial.



Foto: Pablo Garrido

Objetivos para el futuro

De cara al futuro, la banda tiene claro lo que quiere conseguir este año: "Que la gira de festivales sea un éxito, y ahí estamos colocados en buenos horarios y en buenos escenarios. El éxito no depende de la acogida, aunque siempre estará bien que esté lleno de gente, sino de cómo toquemos, sentirnos orgullosos de nuestro directo en esos grandes escenarios".

Alcalá Norte está en un momento clave de su carrera, con el reto de consolidarse y demostrar que su meteórico ascenso no ha sido una casualidad. Con festivales, nuevos temas en camino y un sonido que sigue conquistando, el 2025 promete ser el año de su confirmación definitiva.