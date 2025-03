Albert Serra retrata el toreo: "Es ejemplo vivo de una poesía popular desaparecida por la estandarización"

Partía como la película más polémica de la 72 edición del Festival de San Sebastián y resultó ganadora de la Concha de Oro, máximo galardón del festival. Albert Serra consiguió meter a la prensa y al público en una plaza de toros y logró además que nadie -o casi nadie- se preguntara a la salida si lo que acababa de ver era una crítica a la tauromaquia o bien una apología del mundo taurino. Poco importó después de ver un ejercicio para muchos inédito, un documental de dos horas de duración en el que el cineasta sigue la pista al torero Roca Rey en casi una quincena de plazas, como la Maestranza de Sevilla, Las Ventas, Bilbao o Santander, durante alrededor de dos años.

Tardes de soledad, título de esta película, llega ahora a las salas de cine con no demasiada pompa en la prensa especializada, pero a eso a Albert Serra le trae sin cuidado, según ha asegurado a Vozpópuli en una entrevista con motivo de este estreno, tres años después de Pacifiction, cinta con la que compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Cabe preguntarse si Albert Serra disfrutaba con los toros antes de rodar esta película o si este proyecto despertó su fascinación. El director cuenta que fue al ruedo de pequeño y que durante las tres décadas posteriores "nunca más" fue. Ante la presión de la universidad Pompeu Fabra y aprovechando su amistad con el apoderado de José Tomás -Salvador Boix-, decidió arrancar este proyecto.

"Siempre me ha influenciado más la literatura. A pesar de no haber ido a las corridas, siempre estaba leyendo cosas de literatura taurina, mezclado con cosas más filosóficas francesas, como reflexión, como placer de las crónicas taurinas de Joaquín Vidal de El País, que eran muy divertidas y floridas. Quizás viene más de ahí que de las corridas en sí mismas", reflexiona el cineasta.

"Uno de los buenos objetivos que debe tener el cine es darte unos ángulos inéditos, perspectivas y sensaciones. Si no, ¿para qué se hace? "

Con Tardes de soledad, el espectador se enfrenta a unas imágenes ante las que de forma voluntaria no se habría presentado, algo que cumple con lo que, a juicio de Serra, es la misión del cine, esto es, colocar "en una tesitura en la que uno nunca estaría por gusto". "Uno de los buenos objetivos que debe tener el cine es darte unos ángulos inéditos, perspectivas y sensaciones. Si no, ¿para qué se hace? ¿Para reconfortante en lo que ya sabes? ¿Para explicarte o hacerte sentir lo que has sentido mil veces? Eso ya lo tienes en tu vida cotidiana", agrega.

Serra no estaba interesado en filmar el pase perfecto, ni siquiera se trata de una película que capte la belleza del toreo. Al contrario, enfoca la suciedad, la muerte, la agonía, también la velocidad de los lances, la valentía, lo humorístico, lo crudo, lo sangriento, lo más espiritual, el compromiso, el valor, lo plástico, la belleza y lo humano porque, "claro, entre ellos también hay solidaridad", recalca el cineasta. Lejos de ser un notario de lo que ocurre en la arena, ha permitido que la libertad del artista ruede una realidad más cercana a la vida y que el montaje haga el resto.

"Son el ejemplo vivo de un mundo pintoresco de una manera de ser, de una manera de hablar, de una poesía popular desaparecida por esta estandarización de mierda, de las redes sociales o de internet, donde todos quieren ser como el otro. Antes, cuando la gente no tenía ninguna influencia, eran ellos mismos, no podían copiar a muchos salvo al que tenían al lado. En estos mundos tan cerrados, donde pervive una tradición que viene de lejos, quizás han salvaguardado también este lado genuino y pintoresco de lo humano", señala sobre el toreo.

La violencia y el antitaurino

Tardes de soledad pone el foco también, e irremediablemente, en la muerte y en la violencia contra el animal, pero eso, para Serra, "es solo un aspecto de la tauromaquia" que, a su juicio, "es inseparable de los otros". "Es un ritual, está conjugado con el compromiso y la seriedad del torero, es un derecho adquirido por el valor, está acompañado de lo pintoresco y de un mundo que viene de muy lejos", comenta el director quien ve "muy reduccionista" quedarse solo con esta cuestión.

"No me importa si la gente es tonta, si se ciñe solo a un aspecto y es tan infantil que no quiere analizar la cosa en toda su complejidad, pudiendo no gustarte o despreciándolo. Centrarte en un aspecto, por más visible o gráfico que sea, como ejercicio no me parece interesante para la persona que piensa", opina.

Esta entrevista tiene lugar apenas tres días después de la ceremonia de los Oscar, en la que Anora, de Sean Baker, resultó ganadora de cinco galardones, entre ellos, los de mejor película y dirección. A pesar de tratarse de la Palma de Oro y considerarse uno de los directores estadounidenses independientes más relevantes de la actualidad, Serra afirma no conocerle antes de la "existencia de esta película" ni tampoco su entorno "cinéfilo".

"El cine independiente americano es muy malo y no es ni independiente"

En cualquier caso, el director de Tardes de soledad afirma que considera el cine independiente americano "una contradicción" y "una paradoja" en la que no cree. "El cine independiente americano es muy malo y no es ni independiente", afirma tajante sobre una cinematografía cuya estética no le interesa "absolutamente para nada".

"El concepto de cine independiente americano nos ha dado más decepciones que alegrías. Por definición, el cine americano de un país tan importante y con toda esta iconografía, no puede ser independiente, tiene que ser dependiente de su propia grandeza. Se puede subvertir desde dentro, es el caso de Tarantino. Ningún americano puede influenciarse de las últimas películas de Godard, esto no existe, se cruzan los cables, no hay conexión", recalca.