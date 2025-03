Albert Pintó dirige a Karra Elejalde y Luis Zahera en 'Tierra de nadie', un "blockbuster de acción"

Albert Pintó, uno de los directores de la famosa serie de Netflix Casa de papel y su spin-off Berlín, se adentra en el narcotráfico que asola la región de Cádiz en un thriller dramático con grandes dosis de suspense inspirado en una historia real y que protagonizan los actores Karra Elejalde, Luis Zahera y Jesús Carroza. La película se centra en la amistad entre Mateo el Gallego, un heroico guardia civil, Juan El Antxale, un pescador convertido en narco, y Benito el Yeye, un depositario judicial. A pesar de sus diferencias, los tres sufren el abandono de las instituciones, el poder del narcotráfico y un descontento social en aumento. El director ha hablado con Vozpópuli sobre este estreno.

Pregunta: Tierra de Nadie, más allá de un thriller es sobre todo un drama ¿Cómo te gusta a ti hablar de ella?

Respuesta: Me gusta catalogarla como un drama-thriller, como una película más humana de lo que normalmente se puede ver en estos géneros, porque precisamente no me apetecía hacer una película simplemente de tiros y persecuciones, que creo que se han visto muchas, y esta historia creo que se merecía mucha alma y mucho corazón. Para mí es una película de amistad, básicamente, una película de amor entre tres amigos que se quieren y que se van a ver en una situación muy complicada, donde debido a las circunstancias que están sucediendo en la provincia de Cádiz van a tener que tomar decisiones que les pondrán en jaque.

P: ¿En qué medida ha bebido de la historia real en la que está basada?

R: Hay más de la que te podrías imaginar. Recabamos mucha información de guardias civiles, de testimonios y de familias que viven ahí y, sobre todo, está muy vehiculado alrededor de Óscar, que es el depositario judicial que conocemos y que después Jesús Carroza encarna. Él nos cuenta historias de gente que entra para intentarle robar, que le hace ofertas, que le chantajea, que le soborna. A partir de ese personaje empezamos a vehicular toda esta historia que, aunque parezca surrealista, está sucediendo. Incluso durante el rodaje pasaron cosas que estábamos rodando nosotros, como un asalto a un camión o el terrible drama de los guardias civiles que sucedió. Además de ser un thriller de acción, que es dinámico, es trepidante y tiene tensión, podíamos remover un poco conciencias y dejar un poco inquieta a la audiencia para que se de cuenta de que se están rompiendo familias y que se está desestructurando mucho la sociedad.

P: Habla de descontento social y de abandono de las instituciones ¿Quién se puede sentir apelado entonces viendo esta película?

R: Yo creo que mucha gente se va a sentir identificada porque al fondo es una película muy coral y hemos intentado retratar muchos puntos de vista. Es decir, la película no solo navega en torno a los tres protagonistas, que claramente es un retrato de tres caminos distintos a tomar con el mismo marco de la droga. Es decir, uno ha tomado el camino de la Guardia Civil, uno ha tomado el camino del narcotráfico y otro ha tomado el camino del medio, para decirlo de alguna manera, ni uno ni otro. Pero a la vez hay unos satélites alrededor de ellos que son compañeros de la Guardia Civil, las parejas de muchos de estos -como Tamara Casellas o Paula Díez- con una visión muy distinta a la de los protagonistas. El espectador identificarse con unos u otros y entender la pluralidad de todo lo que está sucediendo.

P: Hay muchas localizaciones reales y en exteriores, ¿ha sido esto lo más complejo?

R: Para mí era muy importante rodar en la provincia de Cádiz y el 95% de la película está rodado en localizaciones reales. Eso lo hizo muy duro porque estás a merced de la climatología y si hace bueno, si hace lluvia, si hace frío, pues lo sufres tú, lo sufre el equipo, lo sufren los actores. Pero creo que Cádiz era un cuarto personaje, creo que era importante transmitir y plasmar la realidad del paisaje. Con Fernando Navarro incluso cambiamos muchas cosas del guion para cambiar las localizaciones porque yo quería que salieran las marismas, el puerto y las calles de Cádiz. La luz de Cádiz, ese amarillo, ese dorado, los puertos y los colores debían estar en la película porque dotan a la película de un sabor, de una densidad que incluso para este western que estábamos intentando hacer le iba muy bien a la película.

P: Has dicho que, en esencia, esta es una historia de amistad y de amor. ¿Es difícil evocar esos sentimientos en una película en la que la acción tiene tanto peso?

R: Es algo que he intentado hacer en mi cine desde siempre, ya desde Nowhere o desde Malasaña 32. Es verdad que intento mezclar el género que estoy tratando, pero dotarlo siempre de un componente dramático y humano porque creo que es muy importante que el público se vincule con los protagonistas, que entienda a otros protagonistas y empatice con ellos. Intento trabajar muy duro desde el guion y ver los pesos y la balanza para no perder conexión. Hay muchas películas últimamente en las que no importan los personajes, no entiendes quiénes son y eso hace que la película se pueda incluso hacer larga y pesada. Yo no quería por nada en el mundo que en una película donde se retrata este drama real de nuestra sociedad no entendiéramos quiénes son, por qué hacen lo que hacen y por qué les pasa lo que les pasa.

P: Karra Elejalde, Luis Zahera y Jesús Carroza son actores con personalidades muy diferentes. ¿Ha sido difícil de conjugar?

R: Son profesionales, pero tienen personalidades actorales muy marcadas. Un director tiene que ser un camaleón y tiene que adaptarse al actor. Ya vengo de un rato acostumbrado a trabajar con actores muy distintos. Desde La Casa de Papel y Berlín, donde he trabajado con una Najwa Nimri, con Álvaro Morte o con Tristán Ulloa o incluso en su día trabajé con Itziar Castro o Emilio Gaviria. Es decir, hay actores que necesitan unas cosas y otros necesitan otras. Es verdad que no pueden ser más distintos ellos tres, pero al final la clave está en conocerlos, en hacer una buena preproducción, en crear una amistad. Los tres son unos genios, creo que son los mejores actores que tenemos ahora mismo en el panorama español, son actores cinco estrellas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, no sé, Luis y Karra son fuerzas de la naturaleza, son torbellinos, son entusiastas, como una cuadriga que hay que parar, así que hay que darles mucho margen a probar y buscar. En cambio, Jesús necesita que le marques más, lleva al personaje muy a sí mismo, es una persona que trabaja con el personaje desde una intimidad muy metódica y necesita otra tranquilidad, más espacio, pero también mucho cuidado.

P: ¿En qué momento se encuentra el thriller español? ¿Cuáles son sus puntos fuertes, a pesar de no contar con un presupuesto altos en comparación con otras filmografías?

R: El thriller que estamos haciendo puede presumir de que es una historia española y es autóctona y es nuestra y es muy exportable, es decir, lo que está sucediendo en nuestra película es una cosa que nos sucede a nosotros y creo que al mundo le puede interesar mucho, ver qué problemática tenemos. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando te planteas hacer un thriller y sabes que en la cartelera al lado va a haber una película americana con sus presupuestos y su envergadura, solo te queda buscar una buena historia y agarrarte a unos personajes, porque no puedes competir con la acción y con los presupuestos, sino con el alma y con el espíritu.

P: Estás rodando una nueva temporada de la serie Berlín, el spin off de La casa de papel. ¿Cómo ha cambiado tu carrera estar en ese universo?

R: Te da mucho músculo rodar tanto, hacer series tan largas, porque aprendes a trabajar con presupuestos muy grandes, con equipos enormes, con muchos juguetes que decimos a la hora de rodar y sobre todo con actores muy variopintos. Eso te da muchas tablas, te da mucha. En este caso, las series de Alex Pina tienen una connotación muy interesante, y es que son multigéneros, así que aprendes también a trabajar con el drama y pivotar al romance, la acción y lo bélico. También me gusta hacer películas de cualquier género porque no le tengo miedo a ninguno.

P: Se habla mucho de cierta homogeneización de los contenidos. ¿Te afecta esto como espectador? ¿Echas de menos otros tiempos?

R: Aquí puedo ser muy honesto. Echo mucho de menos el cine de los 90 y de los 80 en el que yo me crie. Me parecían películas que tenían casi más respeto por la audiencia que algunas cosas que empiezo a ver ahora. Parece que queremos masticarlo todo mucho a la audiencia, incluso a veces se nos trata -porque me incluyo- como de tontos, como que hay que repetirlo muchas veces o que hay que hacerlo muy rápido para que no nos aburramos. Sí que está cambiando un poco el cine porque también está cambiando el consumo, porque la gente ve mucho en su casa y está tirando mucho de plataforma. Hay una competencia feroz donde hay que captar al público para que no se vaya a otra película ni a otra plataforma. Pero por eso hay que seguir educando a las generaciones en que el cine hay que verlo en las salas, que es donde nace la autoría y el cine experimental, pero también el blockbuster. Es decir, yo intento hacer un blockbuster de autor que lo defino así porque intento hacer un cine que lleve a la gente a las salas, que se lo pase bien, se divierta, tenga tensión y viva con adrenalina, pero a la vez con un punto de vista, con un mensaje, con un mimo por el séptimo arte.