Las películas de los Goya que vuelven a los cines y que tienes que ver

El 6 de marzo se celebrará la fiesta del cine español pero esta vez será muy distinta a las de otros años. La 35 edición de los premios Goyano contará con celebraciones posteriores a la ceremonia, ni en hoteles, ni en discotecas ni en ningún piano bar de la ciudad, ni tampoco en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, donde tendrá lugar la gala. La lista de invitados se verá reducida a los nominados y los entregadores de premios, y probablemente, la alfombra roja no lucirá con el mismo brillo, al igual que ocurrió en los Premios Forqué de hace unos días. Sin embargo, y a diferencia de otras ocasiones, las películas nominadas cuentan este año con el mejor escaparate posible: ante la escasez de estrenos, especialmente blockbusters, la mayoría de los títulos con más nominaciones regresan a las salas españolas y dan la oportunidad a los amantes del cine de llegar a la gala con los deberes hechos. Estas son algunas de las películas que regresan y que merece la pena ver:

'Adú'

'Adú', contra todo pronóstico, ha sido la película más nominada. Este drama sobre la emigración, conmovedor y, siendo sinceros, decidido a buscar la lágrima del más insensible, aspira a 13 premios, entre los que destacan algunos de los más importantes: mejor película, mejor director o mejor guion original. Además, tras su estreno, el 31 de enero del pasado año, no tuvo una mala cifra en taquilla y se convirtió en la segunda película más vista de 2020, solo superada por la segunda parte de 'Padre no hay más que uno'. Sin embargo, lo cierto es que, de no ser por la pandemia, habría tenido una vida más larga en cartelera. Sin duda, lo mejor de esta película coral es la historia de Adú, el niño que da nombre a la cinta. Su viaje y las aventuras a las que ha de enfrentarse para llegar a un lugar seguro merecen, sin duda, el visionado de esta película.

'Ane'

El debut de David Pérez Sañudo recibió elogios desde que se estrenó en la pasada edición del Festival de San Sebastián y ahora es una de las películas que optan al Goya al mejor largometraje. Tal y como ya contamos en Vozpópuli con motivo de su estreno, este drama con tintes de thriller político y social, rodado en euskera, aborda temas tan universales como las tensiones parentales, la soledad, el progreso y la identidad. Ya entonces anticipamos lo que era evidente: su actriz protagonista, Patricia López Arnaiz, ha conseguido atraer todas las miradas y ella es una de las favoritas para hacerse con el Goya a mejor actriz protagonista. Desde este fin de semana, 'Ane' se puede ver de nuevo en cines de Madrid, Barcelona, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Pamplona y Lérida.

'Las niñas'

La categoría del Goya a la mejor película tiene dos aspirantes noveles. Al ya mencionado David Pérez Sañudo se suma la directora Pilar Palomero con 'Las niñas', la cinta que hace apenas una semana fue galardonada por los productores de cine de España con el premio Forqué a la mejor película. Si las predicciones no fallan, esta es podría ser la película ganadora, puesto que, en la mayor parte de las pasadas ediciones, la cinta galardonada en los Forqué ha coincidido con la triunfadora de los Goya. Esta película es un retrato imprescindible de los años 90 en España y la influencia que tuvo en las niñas adolescentes de la época las contradicciones de una España que peleaba por alcanzar la modernidad europea y que seguía anclada en una educación aún demasiado hermética. Las treintañeras -y treintañeros, también- se verán fielmente reflejados en esta historia.

'La boda de Rosa'

La décima película en la filmografía de Icíar Bollaín, 'La boda de Rosa', es otra de las cintas que puede verse en algunos cines de España. En concreto, vuele a salas de Madrid, Cataluña, Valencia y San Sebastián, además de participar en el Ciclo Gaudí a lo largo de todo el territorio catalán. Con ella, la cineasta podría recoger el tercer Goya de su carrera -y el segundo a la mejor dirección-, mientras que Candela Peña, podría hacerse también con el tercer cabezón de su carrera, que ya consiguió con 'Te doy mis ojos' (2003), dirigida por Bollaín, y 'Princesas' (2005). La protagonista de esta historia, Rosa, está a punto de cumplir los 45 años y decide dar un cambio radical a su vida, lo que pasa por situarse en el centro de su propia vida y eliminar las obligaciones de otros que ha asumido como propias.

'Anatomía de un dandy'

Uno de los documentales más interesantes que ha dado 2020 es 'Anatomía de un dandy', dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, que saca a la luz la dimensión más frágil y desconocida del escritor y periodista Francisco Umbral. Ahora, y meses después de su estreno, vuelve a la gran pantalla para dar la oportunidad al más despistado de disfrutar de este excelente documento, tan importante para profundizar en la vida y la intimidad de un personaje imprescindible del pasado siglo, como para rememorar o conocer, en el caso de los más jóvenes, el contexto en el que desarrolló su carrera aquel "quinqui vestido por Pierre Cardin", como él mismo se veía.

'My Mexican Bretzel'

También se mantiene en algunos cines españoles la comedia 'Sentimental', de Cesc Gay, una de las películas nominadas a mejor largometraje, una divertida comedia sobre sexo, envidias, rutina y vida en pareja protagonizada por Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto San Juan y Griselda Siciliani. Además, también puede verse en las salas 'Akelarre', de Pablo Agüero, con nueve nominaciones. Del mismo modo, también pueden verse en los cines dos de las mejores producciones del año: 'El año del descubrimiento', de Luis López Carrasco, y 'My Mexican Bretzel', de Nuria Giménez Lorang, esta última con más copias. A riesgo de parecer pesados, cabe destacar que estas dos últimas cintas, ganen o no los premios a los que están nominadas, han conseguido dos hitos importantes: que se hable del documental como el mejor género del año en España y que alcance en los premios más importantes del cine español otras categorías habitualmente reservadas para la ficción pura.