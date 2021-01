'Adu', favorita para los premios Goya con 14 nominaciones

La película 'Adú', dirigida por Salvador Calvo y protagonizada por Anna Castillo y Luis Tosar, lidera con 14 nominaciones las candidaturas a los premios Goya de cine, que se entregarán el próximo 6 de marzo en una ceremonia atípica que tendrá lugar en Málaga, y que será conducida por Antonio Banderas y María Casado. 'Las niñas', de Pilar Palomero, y 'Akelarre', de Pablo Agüero, le siguen en número de nominaciones, con un total de nueve, mientras que 'La boda de Rosa', de Icíar Bollaín, aspirará a ocho premios. Sin duda, las mujeres y el género documental han ganado terreno en esta edición, que pone la guinda a la temporada de galardones del cine español y que servirá como reconocimiento al papel que la ficción ha tenido en los hogares durante el confinamiento.

Por categorías, en el apartado más importante de estos premios, el de mejor película, competirán las cintas ya mencionadas 'Adú', 'Las niñas' y 'La boda de Rosa', así como 'Ane', de David Pérez Sañudo, y 'Sentimental', de Cesc Gay, mientras que en dirección entran dos nombres ausentes en la anterior categoría: junto a Salvador Calvo ('Adú) e Icíar Bollaín ('La boda de Rosa'), aparecen también Juanma Bajo Ulloa ('Baby') e Isabel Coixet ('Nieva en Benidorm'), por lo que esta categoría se llena de cineastas veteranos y ya reconocidos en estos galardones, a excepción de Calvo, que debutó en 2016 con '1898. Los últimos de Filipinas'. En dirección novel, los nominados son David Pérez Sañudo, por 'Ane'; Bernabé Rico, por 'El inconveniente'; Pilar Palomero, por 'Las niñas'; y Nuria Giménez Lorang, por 'My Mexican Bretzel'.

En el apartado interpretativo, las nominadas a mejor actriz protagonista son Amaia Aberasturi ('Akelarre'), Patricia López Arnaiz ('Ane'); Kiti Mánver ('El inconveniente') y Candela Peña ('La boda de Rosa'), mientras que al premio a mejor actor aspiran Mario Casas ('No matarás'), Javier Cámara ('Sentimental'), Ernesto Alterio ('Un mundo normal') y David Verdaguer ('Uno para todos'). Asimismo, las intérpretes elegidas para aspirar al galardón de mejor actriz de reparto son Juana Acosta por 'El inconveniente'; Verónica Echegui por 'Explota, Explota'; Nathalie Poza por 'La boda de Rosa' y Natalia de Molina por 'Las niñas', mientras que los nominados a mejor actor de reparto son Álvaro Cervantes por 'Adú'; Sergi López por 'La boda de Rosa'; Juan Diego Botto por 'Los europeos' y Alberto San Juan por 'Sentimental'.

Por películas, el drama sobre la emigración 'Adú' competirá en algunas de las categorías más importantes: además de película y dirección, aparece en las nominaciones de mejor guion original, mejor dirección, mejor actor revelación (Adam Nourou), mejor actor de reparto (Álvaro Cervantes), mejor dirección de fotografía, mejor dirección de producción o mejor música original, entre otros. 'Las niñas', por su parte, aspira, a los galardones de mejor película, mejor dirección novel, mejor guion original, mejor actriz de reparto (Natalia de Molina) o mejor dirección de fotografía, mientras que 'Akelarre' podría obtener los premios a mejor actriz protagonista, mejor dirección de fotografía o dirección de producción.

Aunque las predicciones no son nunca del todo fiables, lo cierto es que el galardón a la mejor película de los premios Forqué coincide habitualmente con el máximo reconocimiento de los Goya, de manera que 'Las niñas', ganadora este sábado del Forqué a la mejor producción de ficción, y que también obtuvo la Biznaga de Oro en la pasada edición del Festival de Málaga, se convierte en la película favorita para hacerse con el mayor galardón de los premios más importantes del cine español.

El documental reclama su espacio

No es ninguna exageración afirmar que el documental es el género que reina entre las mejores producciones del pasado año, tal y como destacó recientemente Vozpópuli y como se refleja en las nominaciones. 'El año del descubrimiento', de Luis López Carrasco, 'My Mexican Bretzel', de Nuria Giménez Lorang, son dos de las apuestas más arriesgadas de 2020, no solo en el terreno documental, sino en general entre todas las producciones que se han podido ver tanto en cines como en plataformas, al romper límites y difuminar fronteras entre ficción y realidad. Estas cintas están nominadas a mejor documental junto a otras producciones muy destacadas: 'Anatomía de un Dandy' y 'Cartas mojadas'. Asimismo, la película de López Carrasco también competirá por el Goya a mejor montaje, mientras que Giménez Lorang aspirará al premio a mejor dirección novel.

Dani Rovira y Ana Belén han sido los encargados de anunciar las nominaciones de estos premios, que por primera vez solo contará con la asistencia de los nominados y de los entregadores de los galardones y que, además, solo contarán con una conexión en directo con Valencia para la entrega de dos de los galardones de la noche, y prescindirán de la conexión prevista por Madrid. De esta forma, el protagonismo de la ciudad del Turia dará paso al año Berlanga, que conmemora el primer centenario del nacimiento del cineasta.

El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha destacado que estos galardones serán "distintos, especiales y responsables" debido a la situación de pandemia, por lo que pide "la comprensión y complicidad de todos para que estos premios sean únicos e inolvidables". "Debemos ser un ejemplo de responsabilidad", ha destacado Barroso, quien ha anunciado que se hará una prueba PCR a todos los asistentes, entre otras medidas preventivas, con el fin de reducir "al mínimo el riesgo". Tras la entrega de premios, los triunfadores de la "fiesta del cine español" se irán a dormir, puesto que "no se celebrarán fiestas de ningún tipo" y "se desautoriza cualquier tipo de fiesta", tal y como ha apuntado el presidente de la Academia.