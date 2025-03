Adrien Brody, de olvidado a ganar el Oscar 22 años después

En la 97ª edición de los Premios Óscar, Adrien Brody sorprendió al mundo al alzarse con el galardón a Mejor Actor por su interpretación en 'The Brutalist'. Este logro llega 22 años después de su primera estatuilla por 'El pianista' en 2003, marcando un hito en su carrera y en la historia del cine.​

Tras su aclamada actuación en 'El pianista', donde encarnó al músico polaco Władysław Szpilman durante la Segunda Guerra Mundial, Brody experimentó una carrera con altibajos. Participó en producciones como 'King Kong' (2005) y 'The Grand Budapest Hotel' (2014), pero ninguna alcanzó el impacto de su trabajo anterior. Su reciente victoria por 'The Brutalist' no solo reafirma su talento, sino que también destaca su capacidad para reinventarse en la industria cinematográfica.​

'The Brutalist': una actuación magistral

Dirigida por Brady Corbet, 'The Brutalist' narra la vida de László Tóth, un arquitecto húngaro que emigra a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, enfrentándose a desafíos personales y profesionales en su búsqueda del sueño americano. Brody ofrece una interpretación profunda y conmovedora, capturando la esencia de un hombre resiliente en tiempos de adversidad

Lo ciero es que existen paralelismos entre 'El pianista' y 'The Brutalist'. Ambos filmes presentan personajes que luchan por sobrevivir y prosperar en medio de circunstancias históricas adversas. Mientras Szpilman enfrenta la brutalidad del Holocausto, Tóth lidia con las dificultades de la inmigración y la reconstrucción en la posguerra. Estas historias de resistencia y esperanza han permitido a Brody explorar facetas complejas de la condición humana, consolidando su reputación como actor versátil y comprometido.

Una carrera de contrastes. Nacido en Nueva York en 1973, Adrien Brody mostró interés por la actuación desde joven. Su carrera despegó con 'El pianista', convirtiéndose en el actor más joven en ganar el Óscar a Mejor Actor a los 29 años. Sin embargo, posteriormente participó en películas de menor repercusión, lo que llevó a algunos a cuestionar su elección de roles. Su reciente triunfo demuestra su capacidad para seleccionar proyectos que resuenan tanto en la crítica como en el público.​

Reflexiones durante su discurso

Durante su discurso de aceptación, Brody reflexionó sobre su herencia inmigrante y dedicó el premio a su familia y a todos aquellos que persiguen sus sueños en tierras extranjeras. Agradeció a Brady Corbet por la oportunidad y expresó su gratitud por poder contar historias que inspiran y conectan a las personas.​

La victoria de Adrien Brody en los Óscar 2025 es un testimonio de su perseverancia y talento. Su viaje, desde ser el ganador más joven de la estatuilla a Mejor Actor hasta su resurgimiento dos décadas después, inspira a actores y espectadores por igual, recordándonos que el verdadero arte trasciende el tiempo y las tendencias.