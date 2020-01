Rosalía actuará en la gala de los premios Grammy 2020

Rosalía actuará en los premios Grammy 2020. Así lo ha anunciado la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos y lo ha confirmado posteriormente la artista española. La cantante de raíces flamencas y fusión urbana cuenta, además, con dos nominaciones en los galardones más codiciados de la música: mejor artista revelación y mejor álbum latino de música alternativa.

Además de Rosalía, actuarán otras artistas como Demi Lovato, que comienza el 2020 con fuerza, volviéndose a subir a un escenario tras casi dos años alejada del foco mediático para recuperarse de una complicada situación.

También estarán la diva del pop estadounidense Ariana Grande, la jovencísima y talentosa revolución internacional Billie Eilish, la cantante y rapera estadounidense Lizzo, el artista de country Blake Shelton o la creadora del himno allá por en 1986 No Doubt, Gwen Stefani.

Además de estos nombres, se subirá al escenario de los Grammy la banda de rock de EEUU Aerosmith. Los chicos malos de Boston, liderados por Steven Tyler, darán un matiz distinto a una gala en la que predominarán los artistas pop y en la que recibirán este año el premio honorífico Persona del año.

La 62 edición de los Grammy, que tendrá lugar el próximo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles (California) tendrá por segundo año consecutivo a la cantante Alicia Keys como maestra de ceremonias.

En la lista de nominados a los premios Grammy 2020 hay una clara favorita, Lizzo, que cuenta con ocho candidaturas. A esta artista, le siguen Billie Eilish y Lil Nas X, que optan a seis gramófonos cada uno.

La lista de nominados en las principales categorías:

Nominaciones a los premios Grammy

Mejor actuación solista pop

• 'Spirit', de Beyoncé

• 'Bad Guy', de Billie Eilish

• '7 Rings', de Ariana Grande

• 'Truth Hurts', de Lizzo

• 'You Need To Calm Down', de Taylor Swift

Mejor dúo o grupo

• 'Boyfriend', de Ariana Grande & Social House

• 'Sucker', de Jonas Brothers

• 'Old Town Road', de Lil Nas X feat. Billy Ray Cyru

• 'Sunflower', de Post Malone & Swae Lee

• 'Señorita', de Shawn Mendes & Camila Cabello

Mejor álbum vocal pop tradicional

• 'Sì', de Andrea Bocelli

• 'Love (Deluxe Edition)', de Michael Bublé

• 'Look Now', de Elvis Costello & The Imposters

• 'A Legendary Christmas', de John Legend

• 'Walls', de Barbra Streisand

Mejor álbum vocal pop

• 'The Lion King: The Gift', de Beyoncé

• 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go', de Billie Eilish

• 'Thank U, Next', de Ariana Grande

• No. 6 Collaborations Project', de Ed Sheeran

• 'Lover', de Taylor Swift

Mejor grabación de electrónica

• 'Linked', de Bonobo

• 'Got To Keep On', de The Chemical Brothers

• 'Piece Of Your Heart', de Meduza & Goodboys

• 'Underwater', de Rüfüs Du Sol

• 'Midnight Hour', de Skrillex & Boys Noize With Ty Dolla $ign

Mejor álbum de electrónica

• 'LP5', de Apparat

• 'No Geography', de The Chemical Brothers

• 'Hi This Is Flume (Mixtape)', de Flume

• 'Solace', de Rüfüs Du Sol

• 'Weather', de Tycho

Mejor álbum instrumental contemdeáneo

• 'Ancestral Recall', de Christian Scott aTunde Adjuah

• 'Star People Nation', de Theo Croker

• 'Beat Music! Beat Music! Beat Music!', de Mark Guiliana

• 'Elevate', de Lettuce

• 'Mettavolution', de Rodrigo y Gabriela

Mejor actuación de rock

• 'Pretty Waste', de Bones UK

• 'This Land', de Gary Clark Jr.

• 'History Repeats', de Brittany Howard

• 'Woman', de Karen O & Danger Mouse

• 'Too Bad', de Rival Sons

Mejor canción de rock

• 'Fear Inoculum', de Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones & Maynard James Keenan, (Tool)

• 'Give Yourself A Try', de George Daniel, Adam Hann, Matthew Healy & Ross Macdonald, (The 1975)

• 'Harmony Hall', de Ezra Koenig, (Vampire Weekend)

• 'History Repeats', de Brittany Howard, (Brittany Howard)

• 'This Land', de Gary Clark Jr., (Gary Clark Jr.)

Mejor álbum alternativo de música latina:

• 'X 100PRE', de Bad Bunny

• 'Oasis', de J Balvin & Bad Bunny

• 'Indestructible', de Flor De Toloache

• 'Almadura', de iLe

• 'El Mal Querer', Rosalía

Mejor álbum latino

• 'Vida', de Luis Fonsi

• '11:11', de Maluma

• 'Montaner', de Ricardo Montaner

• '#ELDISCO', de Alejandro Sanz

• 'Fantasía', de Sebastian Yatra

Mejor álbum tropical

• 'Opus', de Marc Anthony

• 'Tiempo Al Tiempo', de Luis Enrique + C4 Trio

• 'Candela', de Vicente García

• 'Literal', de Juan Luis Guerra 4.40

• 'A Journey Through Cuban Music', de Aymée Nuviola

Mejor presentación R&B

• 'Love Again', de Daniel Caesar & Brandy

• 'Could’ve Been', de H.E.R. & Bryson Tiller

• 'Exactly How I Feel', de Lizzo & Gucci Mane

• 'Roll Some Mo', de Lucky Daye

• 'Come Home', de Anderson .Paak & André 300

Mejor canción de R&B

• 'Could’ve Been', de Dernst Emile Ii, David 'Swagg R’celious' Harris, H.E.R. & Hue 'Soundzfire' Strother, (H.E.R. Ft. Bryson Tiller)

• 'Look At Me Now', de Emily King & Jeremy Most, (Emily King)

• 'No Guidance', de Chris Brown, Tyler James Bryant, Nija Charles, Aubrey Graham, Anderson Hernandez, Michee Patrick Lebrun, Joshua Lewis, Noah Shebib & Teddy Walton, (Chris Brown Ft. Drake)

• 'Roll Some Mo', de David Brown, Dernst Emile Ii & Peter Lee Johnson, (Lucky Daye)

• 'Say So', de Pj Morton, (Pj Morton Ft. Jojo)

Mejor canción country

• 'Bring My Flowers Now', de Tanya Tucker

• 'Girl Goin' Nowhere', de Ashley McBryde

• 'It All Comes Out In The Wash', de Miranda Lambert

• 'Some Of It', de Performed by Eric Church

• 'Speechless', de Performed by Dan + Shay