La actriz de 'Batwoman', Ruby Rose, abandona la serie.

Ruby Rose, la actriz protagonista de la serie 'Batwoman' ha decidido abandonarla tras finalizar la primera temporada, para sorpresade todos sus seguidores. Los productores de la Warner Bros ya están buscando sustituta que interprete a la justiciera de 'Gotham' en la temporada 2.

Por el momento la actriz de 'DC Comics' no ha explicado el motivo que le ha llevado a dejar la serie. Tampocola Warner Bros ni la productora Berlanti Productions ni el canal CW han dando explicaciones al respecto, aunque sí han realizado sus respectivos comunicados.

¿Por qué ha abandonado Ruby Rose la serie 'Batwoman'?

Al parecer, Warner Bros y la actriz Ruby Rose han llegado a un acuerdo mutuo. Por un lado, el equipo de la serie no estaba satisfecho con ella ya que en una serie de tal envergadura existe un ritmo durode trabajo, con jornadas interminables y estrictos horarios, a los que la actriz no se llegó a acostumbrar. Decisión que también le habría llevado a Rose a dejar la serie, según apunta 'Deadline'.

Además, también planea sobre la actriz el rumor de que podría haber dejado la serie tras la presión sufrida en las redes sociales por las críticas de los fans de la serie. A ello hay que sumarle que Rose sufrió una lesión en la espalda durente el rodaje, que la obligó a pasar por el quirófano para que su rostro no quedase paralizado.

El comunidado de la actriz

Tras anunciarse que abandonaba la serie, Rose emitido un comunicado en el que explica: "He tomado la difícil decisión de no regresar a 'Batwoman' la próxima temporada. No es una decisión que haya tomado a la ligera, ya que tengo el mayor de los respetos por el reparto, el equipo y todos los que participan en la serie, tanto en Vancouver como en Los Ángeles".

Después continúa diciendo: "Gracias a Peter Roth y Mark Pedowitz y a los equipos de Warner Bros. y The CW que pusieron tanto en el show y siempre creyeron en mí. Gracias a todos los que hicieron de la primera temporada un éxito, estoy realmente agradecida”.

Volverán a fichar a una actriz LGBQ

Por su parte, los responsables de la serie han señalado que volverán a fichar a una actriz LGBTQ para el papel. “Warner Bros. Television, The CW y Berlanti Productions agradecen a Ruby sus contribuciones al éxito de nuestra primera temporada y le desean todo lo mejor. El estudio y la cadena están firmemente comprometidos con la segunda temporada y el futuro a largo plazo de Batwoman, y nosotros, junto con el talentoso equipo creativo de la serie, esperamos compartir su nueva dirección, incluyendo el casting de una nueva actriz principal y miembro de la comunidad LGBTQ, en los próximos meses”.

Al abandono de la actriz hay que sumarle que The CW ha retrasado sus estrenos de la próxima temporada hasta enero de 2021 con motivo de la crisis del coronavirus.