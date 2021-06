La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y la Unión de Actores y Actrices se han mostrado contrarias a la decisión del Festival de Cine de San Sebastián de suprimir la división de actor y actriz y premiar solo una interpretación principal y otra de reparto sin distinción de género.

"Nos parece una decisión absolutamente errónea, en el sentido de que estas decisiones pertenecen a un lugar en el que se da la igualdad. Y la industria del cine no se caracteriza precisamente por eso: las actrices tienen muchísima menos visibilidad que los actores", ha señalado en declaraciones a Europa Press la secretaria de Igualdad de la Unión de Actores y Actrices, Berta Ojea.

Ojea considera que esta desigualdad ya es palpable en aquellas categorías en las que se dan premios generales, como por ejemplo en la dirección. "Celebramos cada vez que hay un premio a una mujer, por lo raro", ha lamentado, al tiempo que recuerda que la presencia de mujeres en la industria respecto a hombres es "muy desequilibrada".

Según un informe de AISGE, los papeles de una actriz en películas españolas suponen el 30% del total, porcentaje que "cae en picado" a partir de los 35 años --cuando además las mujeres ya no optan apenas a papeles protagonistas--. Para la vicepresidenta de CIMA, Virginia Yagüe, el hecho de que posteriormente las mujeres estén premiadas por encima de su porcentaje de representación en la industria "no implica igualdad".

"A nosotras no nos valdría que en el próximo Festival de San Sebastián el premio fuera para una mujer, porque lo que habría que evaluar es cuántas mujeres tienen esa posibilidad y durante cuánto tiempo se ha establecido eso como una pauta", ha alertado en declaraciones a Europa Press la guionista de CIMA.

Para Yagüe, esta medida sería "estupenda" si antes hubiese "garantías de igualdad" en el sector. Es por ello que ha echado de menos "más debate y reflexión" por parte del Festival antes de adoptar esta decisión, pese a que existan precedentes como el del Festival de Berlín. "Cuando se toma una medida de este calado, tiene que estar bien argumentada y eso es lo que echo en falta aquí", ha señalado.

La Unión de Actores y Actrices, pesimista

La Unión de Actores y Actrices se muestra pesimista respecto al devenir de los premiados en esta nueva categoría. "Se trataba de un lugar que ya habíamos conquistado, que es el de visibilizar a las actrices. No se pueden hacer conquistas hacia lo nuevo suprimiendo otras: los actores van a ganar mayoritariamente como ya ganan en la categoría de dirección", ha aseverado.

Conscientes de que el director del certamen, José Luis Rebordinos, ha afirmado que no es una decisión cerrada en el largo plazo, han instado a mantener "un debate para sumar y no restar". "No lo podemos aplaudir, yo soy la primera fan del festival, pero me he llevado un gran disgusto porque se trata de una decisión poco meditada", ha insistido Ojea.

Sobre la posibilidad de que esta decisión se extienda a otros festivales e incluso a los Premios de Goya --por el momento, para la edición de este año, la Academia ha publicado recientemente las bases de la próxima edición, por lo que ese debate no entraría de cara a 2022--, han mostrado opiniones dispares.

"La verdad que sí puedo imaginarme unos Premios Goya que tomen esta decisión, aunque ahí la cosa cambiaría respecto a un festival porque tenemos cierta influencia. Académicos somos todos y en este sentido se puede hacer cierta presión desde dentro", ha destacado la secretaria de Igualdad de la Unión de Actores y Actrices.

Por su parte, Yagüe no ve a los Premios Goya --"pero tampoco a los Oscar o a los Premios César"-- tomando este tipo de decisiones. "Desde estas instituciones hay un concepto muy claro respecto a la realidad y además este tipo de medidas tiene un calado muchísimo mayor en las Academias, que son un baluarte y salvaguarda precisamente de la representación equilibrada", ha concluido.