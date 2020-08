La película sobre la vida de 'Gucci' contará con Lady Gaga, Robert de Niro y Al Pacino

Maurizio Gucci (1948-1995) tendrá un biopic y en su reparto contará con rostros muy conocidos. La película sobre la vida del ex director de la firma de moda, titulado 'Gucci', tendrá al frente al cineasta británico Ridley Scott y, hasta el momento, se sabía que en él se podrá ver a la artista Lady Gaga, que interpretará a la ex mujer del magnate, Patrizia Reggiani, acusada de orquestar su asesinato.

Sin embargo, esas no son las únicas noticias sobre el biopic. La historia encabezada por el director de 'Gladiator' (2000), 'Blade Runner' (1982), 'Marte' (2015) o varias entregas de 'Alien', ha conseguido fichar a actores como Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto, Jack Huston y Reeve Carney, según informa el medio especializado 'Deadline'.

El guion del próximo trabajo de Scott será una creación de Roberto Bentivegna y se basará en el libro de investigación del año 2000 'The House of Gucci: A Sensacional Story of Murder, Madness, Glamour and Geek' ('La casa de Gucci: una historia sensacional de asesinatos, locura, glamour y friki'), de la escritora Sara Gay Forden.

La mujer de Gucci intentó suicidarse ahorcándose con un cordón de zapato, pero fue rescatada

Hasta ahora, solo se conoce el papel que interpretará Gaga, pero nada se sabe del resto del reparto y tampoco se ha confirmado fecha para que se inicie el rodaje, ya que Scott se encuentra inmerso en otro proyecto, el drama de época 'The Last Duel', cuyo reparto contará con Jodie Comer, Adam Driver, Ben Affleck, Marr Damon y Michael McElhatton, entre otros.

Qué se sabe de la película 'Gucci'

Las historias detrás de los magnates propietarios de grandes firmas o con la moda como eje central no son nuevas, ejemplos son filmes como 'El diablo viste de Prada' (2006), 'Yves Saint Laurent' (2014), 'Coco: de la rebeldía a la leyenda de Chanel' (2009), 'El hilo invisible' (2017), así como la serie protagonizada por Penélope Cruz 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story' (2018).

En este caso, desde el pasado año se sabía que Gucci tendría una película sobre su vida y, de momento, solo se conoce que Gaga dará vida a Patrizia Reggiani, la ex pareja del jefe de la casa de moda.

En concreto, la artista neoyorkina interpretará a quien en enero de 1997 fue arrestada y un año después declarada culpable de organizar el asesinato de su esposo, sentenciada a 29 años de prisión. El juicio copó los titulares y Reggiani fue catalogada como la "Viuda Negra".

Sus hijas pidieron que se revocara la condena, alegando que tenía un tumor cerebral que había afectado a su personalidad. En el año 2000, un tribunal redujo la pena a 26 años y Reggiani intentó suicidarse ahorcándose con un cordón de zapato. Fue rescatada.

La viuda de Gucci quedó en libertad en octubre de 2016 después de cumplir 18 años.