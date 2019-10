Quiénes han sido los actores y actrices de Hollwood mejor pagados este 2019

Quedan pocos meses para despedir el año, pero este 2019 puede decir adiós con buen sabor de boca. Este ha sido un buen año para el cine, ha habido multitud de estrenos -gracias en parte también por la cantidad incesante de plataformas de streaming-. Pero, si se habla de actores, ¿cuáles han sido los actores y actrices mejor pagados?

Ryan Reynolds (Deadpool, Green Lantern), Dwayne Johnson (La Roca, Fast & Furious) y Robert Downey Jr. (Iron Man, Sherlock Holmes) están a la cabeza de los actores con mejores sueldos. Según la revista especializada Variety, se debe en gran medida a los nuevos proyectos de todos ellos y destaca el mecionado impacto del streaming, en concreto Netflix.

Quien interpreta al héroe más macarra de la escena cinematográfica, Reynolds, se sitúa como el actor mejor pagado del mundo con alrededor de 27 millones de dólares (24 millones de euros). El de Vancouver (Canadá), recibirá esta cantidad por protagonizr la película de NetflixSix Underground (Seis en la sombra), dirigida por Michael Bay, que trata de un grupo justiciero financiado por millonarios. Se estrena, previsiblemente, el próximo 13 de diciembre.

Tras Reynolds, el actor con mejor sueldo es The Rock (La Roca) y Downey Jr., que se embolsarán 20 millones de dólares (17,8 millones de euros) cada uno.

En tercer lugar está el actor Will Smith, que se va a hacer con 17 millones de dólares (15,1 millones de euros) gracias a 'Bad Boys for Life', que se estrena en enero de 2020

El primero ha ganado la plata gracias a su última aparición en la saga de carreras ilegales y coches tuneados Fast & Furious de este verano. En el caso de Downey Jr., el próximo mes de enero estará en la gran pantalla con el excéntrico doctor y veterinario protagonista de The Voyage of Doctor Dolittle.

15 millones para Will Smith por su última película

En tercer lugar está el actor Will Smith. El de Filadelfia se va a hacer con la friolera de 17 millones de dólares (15,1 millones de euros) gracias a Bad Boys for Life, que se estrena en enero de 2020. No obstante, la revista especializada asegura que "probablemente obtendrá 35 millones (31,1 millones de euros) de Netflix a cambio de retomar su papel de ocurrente policía en Bright 2".

Por su parte, Jason Statham, otra de las estrellas de Fast & Furious, se coloca en el cuarto puesto del ránking de los mejores sueldos con 13 millones de dólares (11,5 millones de euros), cifra parecida que se sumará a la cuenta bancaria de Tom Cruise por Top Gun: Maverick, que se espera para junio del próximo año: entre 12 y 14 millones (de 10,6 a 12,4 millones de euros).

Emily Blunt, primera mujer en la lista

La primera actriz que aparece en la lista es Emily Blunt, que gracias a Un tranquilo lugar, que se espera para mayo de 2020, se llevará unos 12 o 13 millones de dólares (de 10,6 a 11,5 millones de euros). Con este dato, se comprueba la aún gran brecha salarial entre géneros, Blun cobrará prácticamente la mitad que los actores mejor pagados.

A la actriz británica le siguen Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, los protagonistas de la nueva de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood (Érase una vez en...Hollywood). Ambos habrían ganado un cheque de 10 millones (8,9 millones de euros) cada uno. Esta misma cifra está previsto que cobre la actriz Gal Gadot por Wonder Woman 1984, que se podrá ver a partir de junio de 2020.

El medio sitúa a la aclamada Margot Robbie habría podido cobrar entre 9 y 10 millones de dólares (de 8 a 8,9 millones de euros) por Birds of Prey, que se estrena en febrero del próximo año y continuará la apuesta de DC que tanto éxitos le ha dado, Escuadrón suicida y su Harley Quinn que arrebató todo el protagonismo al Joker de Jared Leto.

Martin Lawrence y Jessica Chastain cierran el ranking

Idris Elba(Fast & Furious) y Ben Affleck(Triple Frontera), con 8 millones (7,1 millones de euros) y Kristen Stewart(Los ángeles de Charlie), 7 millones (6,2 millones de euros).

Seguidos de Martin Lawrence(Bad Boys for Life), 6 millones (5,3 millones de euros), y Jessica Chastain(It: Capítulos 2), 2,5 millones (2,2 millones de euros).