Abogados Cristianos lleva a Netflix al Juzgado por una película con un Jesucristo gay

Netflixha declarado este miércoles 9 de septiembre ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº6 de Colmenar Viejo, después de que fuera admitida a trámite una querella presentada por la asociación Abogados Cristianos que acusa a la plataforma de "atacar a los cristianos" con la película 'La primera tentación de Cristo' que presenta a un Jesucristo homosexual.

"Los suscriptores de Netflix, en vista de por dónde va, se deberían dar de baja, porque ya no es cuestión de que seas creyente, sino que estos ataques no pueden ser gratuitos, y me parece asqueroso porque se hacen con ánimo de lucro", ha asegurado la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, en declaraciones a Europa Press.

Así lo ha precisado después de la declaración de Netflix este miércoles ante el Juzgado, durante la cual Abogados Cristianos ha preguntado al investigado si creía que había gente que se pudiera haber sentido ofendida cuando en el film se dicen frases como 'Dios está presente cuando Jesucristo se la casca' o 'San José dice que Dios es un hijo de puta'.

Les han llegado quejas y bajas

Según Castellanos, el representante legal de la plataforma ha dicho que entiende que pueda haber personas que se sientan ofendidas y que les habían llegado quejas y bajas.

El letrado de la asociación Abogados Cristianos también ha preguntado al representante de Netflix si hubieran promocionado de la misma forma una película "que atacase a otros colectivos como los negros, los homosexuales o que negase el Holocausto", algo a lo que, según Castellanos, el declarante ha contestado negativamente.

Ahora el juez deberá considerar si instruye más diligencias o decidir la apertura de juicio oral, según explica Polonia Castellanos, quien afirma que Netflix tiene "una agenda de objetivos" entre los que se incluye "atacar a los cristianos".

Además, Castellanos ha recordado que recientemente también han presentado una denuncia contra Netflix por "incitación a la pederastia" por la película 'Cuties', ante el Instituto de la Mujer y ante el Defensor del Menor.

"Para nosotros, Netflix tiene una agenda de objetivos que son atacar a los cristianos y ahora atacar a los niños, se burla de la ley y pretende estar al margen de la legalidad y ganar dinero, que es lo más asqueroso", ha criticado Castellanos.