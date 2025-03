Premios Oscar 2025: cuándo son, a qué hora empiezan, los favoritos y las polémicas

Llegó el día más esperado del año para la industria del cine. La 'Meca' del cine se engalana para recibir a las estrellas más relevantes de la temporada. Así, Los Ángeles ya tiene todo preparado para una noche en la que se desvelarán quiénes recibirán los Premios Oscar 2025 por los mejores trabajos audiovisuales del año. La gala parte con favoritos, pero no se descartan las sorpresas. Además, se prevé una noche en la que no estará exenta de polémicas.

Cuándo son los Premios Oscar 2025

La edición número 97 de los Premios Oscar se celebra este domingo, 2 de marzo. Está previsto que comience a las 16.00 horas (del Pacífico) y 19.00 horas (Este) y que dure aproximadamente tres horas y media.

En España, la gala comenzará a partir de la 1.00 a.m. de la madrugada del domingo al lunes, las 00.00 horas en las Islas Canarias. Además, la alfombra roja comenzará dos horas antes, es decir, en España se podrá ver a partir de las 23.00 horas de la noche del domingo.

¿Cuándo acaba la gala?

Está previsto que la gala de los Premios Oscar 2025 termine sobre las 5.00 horas en España.

Dónde ver los premios Oscar 2025

En España, la ceremonia vuelve a ser emitida en directo y en exclusiva por Movistar Plus+, en el dial 7, así como en el canal dedicado a los Premios Oscar del dial 15. El programa consistirá en una retransmisión en directo con comentarios de expertos tanto de la alfombra roja y de la ceremonia. En EEUU se emitirá en el canal ABC.

Dónde se celebran los Premios Oscar

Como es habitual, la gala se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California, EEUU).

IMAGEN: Fachada del Dolby Theatre. Unsplash

La primera ceremonia de entrega tuvo lugar el 16 de mayo de 1929 en el hotel Roosevelt de la misma ciudad, en honor a los logros cinematográficos obtenidos en 1927 y 1928. Pero desde su apertura el 9 de noviembre de 2001, el teatro Dolby ha sido la sede de los Oscar, que se celebraron en este lugar por primera vez en el teatro en marzo de 2002. Así, esta es la primera sede permanente de las 'estatuillas'.

Presentadores de la gala

La ceremonia la conduce el presentador, escritor, productor, músico y actor de doblaje estadounidense Conan O'Brien. El popular conductor de 'late shows' cogerá el testigo de Jimmy Kimmel, que ha estado al frente de la gala las dos pasadas ediciones.

No será, no obstante, el único rostro encima del escenario además de los premiados. Entre los encargados de copresentar la gala y entregar las 'estatuillas' figuran:

Harrison Ford.

Gal Gadot.

Andrew Garfield.

Samuel L.Jackson.

Margaret Qualley.

Zoe Saldaña.

Rachel Zegler.

Willem Zafoe.

Selena Gomez.

Ben Stiller.

Halle Berry.

Scarlett Johansson.

Whoopi Goldberg

También entregarán alguno de los premios las actrices españolas Penélope Cruz y Ana de Armas.

IMAGEN: Penélope Cruz y Ana de Armas. EP

Las películas favoritas

Este año parten con ventaja las películas 'Emilia Pérez', con 13 nominaciones, a la que siguen 'The Brutalist' y 'Wicked', ambas con 10 candidaturas. Con 8 opciones de 'estatuilla' parten 'Un completo desconocido' ('A Complete Unknown') y 'Cónclave'.

Por su parte, 'Anora' está nominada a 6 'estatuillas' y a 5 lo están 'Dune: parte dos' y 'La sustancia' ('The Substance'). Al final de la lista están 'Nosferatu', con 4 nominaciones y 'Aún estoy aquí' ('I'm still here'), 'Las vidas de Sing Sing' y 'Robot Salvaje' ('The Wild Robot'), con 3 candidaturas.

IMAGEN: Los carteles de las películas favoritas de los Premios Oscar 2025

¿Qué actores y actrices son los favoritos?

Respeto a los directores, actores y actrices, parece que tienen todas las papeletas de ser leídos los nombres de Adrien Brody en la categoría de mejor intérprete masculino y de Brady Corbet como director de 'The Brutalist'. En cuanto a la interpretación femenina, todo se debate entre Demi Moore, por 'La sustancia'; y Fernanda Torres, por 'Aún estoy aquí'.

En reparto, están bastante más claras las apuestas. El Oscar a mejor actor de reparto caerá, previsiblemente, en manos de Kieran Culkin, por 'A Real Pain'; y la actriz que recogerá este premio será Zoe Saldaña, por 'Emilia Pérez'.

I MAGEN: Zoe Saldaña y Kieran Culkin con los Premios SAG. EFE

Sin embargo, que partan como favoritas no quiere decir nada y podría ocurrir como en los últimos galardones previos a las 'estatuillas', concedidos por el Sindicato de actores y actrices (SAG). Lejos de elegir a ganadores por excelencia de la temporada como son Adrien Brody y 'The Brutalist', han destacado los trabajos de Timothée Chalamet por 'Un completo desconocido' y de la película 'Cónclave'.

¿Polémicas?

La gala tampoco estará exenta de polémicas. Después de haber protagonizado durante meses una controvertida situación que la ha alejado de los focos, se espera que este domingo acuda a la cita la actriz española Karla García Gascón, nominada a mejor actriz por Emilia Pérez. Varios compañeros de profesión ya han respaldado a la intérprete nacida en Alcobendas (Madrid), apartada de la promoción de la cinta por unos mensajes racistas en las redes sociales.

Entre los que han apoyado a la intérprete están su compañera de elenco, Saldaña, que ha asegurado que le encantaría una reunión de toda la familia 'Emilia Pérez' en los Oscar, algo que no ha ocurrido en el resto de premios. También el cineasta Alejandro Amenábar, miembro de la Academia de Hollywood, ha desvelado que su voto ha sido para la española.

IMAGEN: Karla Sofía Gascón en los Premios del Cine Europeo. EP.

Además, también se cuestiona si los académicos premiarán al favorito Adrien Brody, cuyo acento, junto al de Felicity Jones en 'The Brutalist' ha sido mejorado con inteligencia artificial.

Aún quedan muchas incógnitas por desvelar y habrá que esperar hasta la madrugada del lunes para conocer las respuestas.