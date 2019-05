Maluma tendrá su propia película y ya se conoce la fecha de estreno

YouTube ha anunciado este jueves que está preparando "un proyecto secreto" con Justin Bieber y ha detallado que el documental de Maluma, Lo que era, lo que soy, lo que seré", se estrenará el próximo 5 de junio.

La plataforma digital ha desvelado en un comunicado que sus series y contenidos de producción propia, englobados bajo el sello YouTube Originals, estarán desde ahora disponibles con anuncios para todos los usuarios.

"Mientras el resto de compañías mediáticas levantan muros de pago, nosotros nos dirigimos en la dirección opuesta y ahora tenemos más oportunidades que nunca de asociarnos con anunciantes y compartir nuestros originales aclamados por la crítica con nuestra audiencia global", dijo el director de negocio de la compañía, Robert Kyncl.

Gran parte de las esperanzas de YouTube Originals están puestas en la música.

Así, YouTube desvelará el próximo año un proyecto con Justin Bieber del que por ahora no se conocen grandes detalles.

Los responsables del gigante tecnológico destacaron que el fenómeno del canadiense comenzó en YouTube y que su sitio web es todavía un punto de reunión para los fans de Bieber en todo el planeta.

Cuándo se estrena el documental de Maluma

Además, YouTube indicó que el documental Lo que era, lo que soy, lo que seré, sobre el reguetonero colombiano Maluma y que se anunció en agosto de 2018, verá la luz el próximo 5 de junio.

"Dirigido por Jessy Terrero, este documental de 90 minutos sigue a Maluma, estrella latina global, rastreando sus humildes orígenes en Colombia y su evolución hasta agotar estadios en todo el mundo. Presenta entrevistas exclusivas y reveladoras con la familia, los amigos y el propio Maluma", aseguró YouTube, que publicó hoy un primer adelanto de esta película.

Además de los regresos de sus series Cobra Kai de artes marciales y What The Fit con el comediante Kevin Hart, YouTube Originals incluyó entre sus apuestas futuras las nuevas temporadas de Impulse y Liza on Demand, la producción interactiva A Heist With Markiplier, o un documental sobre Paris Hilton.