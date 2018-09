Woody Allen: culpable hasta que se demuestre lo contrario

Desde 1981, Woody Allen ha rodado una película por año. Esta vez, a sus 82, no podrá. No consigue financiación de ningún estudio. Y no porque el cineasta desvaríe o haya perdido el genio que distingue su filmografía, sino porque, en medio de las denuncias por acoso sexual en Hollywood, a Woody Allen se le ha señalado nuevamente por las antiguas acusaciones de abusos sexuales que había hecho su hija Dylan Farrow 25 años atrás.

Aunque hubo una investigación en la que el juez concluyó que no haba indicios para acusar a Allen de abuso sexual, en enero de 2018 Dylan Farrow retomó sus denuncias en una entrevista concedida a la cadena CBS. A los pocos días, la compañía Amazon aseguró que no modificaría su participación en Un día lluvioso en Nueva York, la película que Woody Allen estaba a punto de terminar y que, hasta entonces, sería financiada distribuida por la compañía dirigida por Jeff Bezos.

Hollywood, jalonado por el movimiento MeToo, se echó encima de Woody Allen. Nathalie Portman, Mira Sorvino, Reene Witherspoon, Shonda Rhimes, Nina Shaw, America Ferrera, Tracey Ellis Ross y sobre todo Ophra Winfrey condenaron al cineasta luego de que Farrow insistiera en la culpabilidad de Allen. Hasta Kate Winslet, protagonista de Wonder Wheel, llegó a decir que lamentaba las "malas decisiones" que tomó al haber trabajado con ciertos cineastas". Alec Baldwin fue el único que defendió a Allen y criticó a quienes repudian haber trabajado con él.