Los herederos de Vicente Aleixandre: no es interés de la familia solicitar la declaración de la casa como BIC

A raíz de la información publicada el 29 de enero en la sección de Cultura de Vozpopuli sobre el estado de la casa del poeta Vicente Aleixandre en Madrid, los propietarios desmienten la versión aportada en el texto y aclaran que “no es, ni ha sido nunca interés de la familia promover o solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural del inmueble”. Así lo han comunicado por escrito a este diario.

Asimismo, aclaran que no existe ninguna clase de representación de la familia en la Asociación de Amigos deVicente Aleixandre, instancia que ha que mantenido una posición activa y ha puesto en marcha una campaña para "salvar la casa" del Nobel y declararla como lugar de interés cultural. Sus reivindicaciones, aclaran los propietarios, no representan la posición de la familia.

Puntualizan también que el “Ayuntamiento de Madrid nunca ha intentado comprar este inmueble”. Se refieren al número 3 de la calle Velintonia, hoy calle Vicente Aleixandre. Detallan que el gobierno municipal, entonces gobernado por Manuela Carmena, “unilateralmente declaró su intención de expropiación, según consta en el Diario Oficial de Sesiones del Ayuntamiento de Madrid”.

Los herederos aclaran, a través de sus abogados, que no ha habido ningún tipo de negociación con el Ayuntamiento, “ni en la época de Manuela Carmena ni con el actual equipo de gobierno municipal”. Sobre la condición de Bien de Interés Cultural de la casa, según dos informes de la Comunidad de Madrid, “no encaja en la actual Ley de Patrimonio.(Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, cuyo texto legal declaró parcialmente inconstitucional el Tribunal Constitucional)”.

Aunque la casa está deshabitada y aún permanece en venta tal y como informaba el reportaje de Vozpopuli, los propietarios aseguran que “no se encuentra en ruinas” e insisten en que la información publicada contiene “afirmaciones contrarias a la realidad y las mismas lesionan gravemente los legítimos intereses de los propietarios del inmueble”. Los abogados de los herederos no desmienten la donación de parte del mobiliario al Centro Cultural de la Generación del 27, con sede en Málaga, tampoco que el Archivo Aleixandre, se encuentre en manos de la viuda del poeta Carlos Bousoño, quien fue amigo íntimo de Aleixandre.

A la venta en Idealista

La casa de Vicente Aleixandre está a la venta en el portal inmobiliario idealista.com. Su precio es de 4.700.000 € . Entre las características generales enumeradas, destaca: "Vivienda unifamiliar de 3 plantas. Superficie construida 630 m2". Según especifican, "dado el desnivel existente entre las dos calles, la edificación tiene una planta-semisótano con salida directa al jardín de 214 m2. Encima la planta baja de 221 m2 y sobre esta la llamada principal de 195 m2".

"El solar mide 750,22 m2 de forma cuadrada con dos lados curvilíneos que dan a C/ Vicente Aleixandre y C/ del Atajo. La estructura del edificio es metálica incluso las viguetas de los forjados. Las fachadas son de muro de fábrica de ladrillo macizo. La cubierta inclinada a 4 aguas es de estructura de madera.El arbolado existente, un cedro de gran valor, se encuentra protegido. La edificación no se encuentra protegida." Además del jardín, la casa tiene 6 habitaciones, 2 baños, una plaza de garaje incluida en el precio. Asimismo, clasifican el inmueble como segunda mano/para reformar.