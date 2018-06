Vender libros desesperados, libros reales: así es la mejor librería de Ópera

Hay libros para cuando se está aburrido. Libros para cuando se está en paz, incluso feliz o esperanzado. También libros para cuando se está triste, pero los hay, sobre todo, para cuando se está desesperado. Y yo lo estaba en ese momento (el calor de junio, ya ve lector, también incendia el ánimo). Aunque mientras subía por la calle Campomanes desde Ópera ignoraba todavía la frase de Joaquín Font que abre estas líneas, me dirigía hacia ella con la certeza de los metales cuando los atrae un imán, que es, a su manera, la certeza de los desesperados. Así llegué.

Hablo pues de un hallazgo, y no cualquiera: sino el de una librería. Un pequeño letrero en la esquina me condujo hasta ella. "Desperate Literature. Tres minutos andando". La pizarra parecía chisporrotear bajo el sol de las cinco de la tarde, casi ablandándose sus letras con el vaho de aire caliente y ese paisaje de caldero que dejó las terrazas desiertas. Avancé porque encontré algo inteligente en ese letrero. Las librerías aburren, a veces, de tan coquetas que se ponen cuando se les olvida vender libros. Y a mí esto me olía, y muy fuerte, a libros.

Ubicada en el número trece de la calle Camponanes, Desperate Literature ofrece a quien cruza el umbral de la puerta una selección de clásicos contemporáneos en inglés y francés, también una selección en español algo más pequeña pero elegida con criterio luminoso. Hay novedades, pero no sueñe en buscar ahí el volcado de los grandes sellos. Merece la pena estudiar los libros de segunda mano que tienen y que incluyen ficción, poesía, negro, ciencia ficción, además de sus secciones en filosofía, historia, arte, ciencia, sociología, cine, música y religión oriental.

Pero la desesperación de este lugar no es cosmética. Se trata de un proyecto del tipo Shakespeare & Company , la librería que fundó Sylvia Beach –la editora de James Joyce- en París en 1919 y que todavía hoy, pero sobre todo a mediados de siglo, ofreció trabajo y techo a los escritores que no tenían ni dónde ni cómo vivir. Inspirada por ese espíritu, la francesa Charlotte Delattre empuja esta librería desde hace tres años. Se trata en realidad de un proyecto conjunto que tiene Charlotte junto a Craig Walzer, Corey Eastwood y Terry Craven. Entre ellos, poseen Atlantis Books en Santorini, Grecia, Book Thug Nation y Human Relations en Brooklyn, NY, EE. UU.

Desperate Literature está concebida como un espacio donde la buena literatura sirva como vehículo para el intercambio cultural, lingüístico y social. Un punto de encuentro entre madrileños, extranjeros y viajeros de todo el mundo. Gente que pasa. Para conseguir esa reunión, propician lecturas, exhibiciones, conferencias… No hace mucho, el día del Bloomsday lo celebraron bebiendo Whisky y leyendo el Ulises, de Joyce.

Hay libros para cuando se está aburrido. Libros para cuando se está en paz, feliz o esperanzado. También libros para cuando se está triste, pero los hay, sobre todo, para cuando se está desesperado. Esos son los imprescindibles. Eso es lo dicen ellos que los distingue, la capacidad de ofrecer libros realmente urgentes. Libros necesarios. "Vendemos libros. Libros reales. Desesperados. Papel y pegamento". La frase de Joaquín Font que atrae a los lectores .