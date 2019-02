La familia Toledo Fernández Teijeiro exhibe la creatividad de cuatro generaciones

Es una exposición especial, tocada por un elemento excepcional. En ella están representadas 4 generaciones de una misma familia, la familia Toledo Fernández Teijeiro sólo es una parte de su entramado árbol. Un ramaje lleno de creativos en diversos campos: escritores, filósofos, poetas, pintores, escultores, fotógrafos.…en definitiva personas sensibles al mundo circundante que hacen de su ser un crisol para trasmitir al mundo su visión de la vida, quizás sin un fin concreto, sólo hacer que este recorrido lento dejé su estela sutil, su aliento.

Comienza la exposición con unas sensibles obras de Mª Concepción Teijeiro , nacida con el siglo XX, una mujer de su tiempo dedicada al cuidado de su familia y a la contemplación sensible del mundo, que dentro de su contexto histórico como mujer, estaba relegado a la intimida. Su hija Mª Dolores Fernández Teijeiro y marido José Toledo, transcriben sus vivencias de artistas independientes y formados artísticamente en los años 50- 60 en España e Italia, en un mundo en auténtica efervescencia creativa con obras pictóricas y escultóricas.

Toman el testigo Cristina del Mar y Myriam Toledo, quienes han seguido la saga creativa representada en la exposición con su particular visión a través de diferentes diferentes medios pictóricos y fotográficos. Por último, la rama más joven de la familia: Paola Ruíz Toledo, la bisnieta de Mª Concepción, la cual ha contribuido a su particular visión y más contemporánea de su familia en cuanto al medio empleado.

"Mi ambiente artístico fue desde mi infancia; mi madre pintaba, todos padre y hermanos, veíamos y nos rodeábamos de representaciones culturales y artísticas. Al terminar mi carrera de Bellas Artes en Madrid, me case con el escultor José Toledo y así continuamos nuestras vidas unidos por el ARTE. Nuestras hijas Cristina del Mar y Myriam también lo continúa.Pero mi mejor representación en el arte es: nuestra queridísima nieta Paola, asegura María Dolores.

Su nieta Paola, sin duda corresponde con entusiasmo a ese legado de sensibilidades artísticas: "desde muy pequeña he tenido esas venas artísticas que me han proporcionado mi familia. Durante toda mi vida he querido ser un montón de cosas, todas relacionadas con el arte. Hoy en día me ha dado por la fotografía, el recurso que más utilizo son los reflejos y las luces, porque no todo el mundo puede ver lo mismo y transmiten muchas cosas".