'The Office' saldrá de Netflix y se emitirá en exclusiva en la plataforma de NBCUniversal

La comedia televisiva The Office saldrá del catálogo de Netflix y desde 2021 se emitirá en exclusiva en la nueva plataforma digital que está preparando NBCUniversal.

"Estamos tristes de que NBC haya decidido retirar The Office para (llevarla a) su propia plataforma de streaming (emisión en línea)", ha dicho Netflix USA en su cuenta oficial de Twitter.

El gigante digital ha señalado, no obstante, que sus usuarios podrán continuar "haciendo maratones" de la serie y verla una y otra vez "sin anuncios" en Netflix hasta enero de 2021.

We're sad that NBC has decided to take The Office back for its own streaming platform — but members can binge watch the show to their hearts' content ad-free on Netflix until January 2021