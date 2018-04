“The History of Rock”, de Elvis a AC/DC

La capital de España acoge el espectáculo de rock más grande y y emocionante de la temporada en el Teatro Calderón a partir del 11 de abril. El show viaja a través de la historia del "rock and roll", desde sus orígenes en los años 50 del pasado siglo, hasta el rock más moderno y cuenta con artistas como los suecos Kenny Leckremo, exvocalista del grupo H.E.A.T o Diddi Kastenholt, de la banda ''Bai Bang'', y la voz particular de la argentina Inés-Vera Ortiz influenciada desde ''Los Beatles'' o ''Queens'' hasta ''Nirvana''.

Todo ello viene de la mano de Juan Francisco Senabre, creador y director del evento, quien contesta a preguntas sobre este recorrido por el mundo del rock.

PREGUNTA: ¿Cómo y por qué surge la idea de montar un espectáculo de esta envergadura?.

JUAN FRANCISCO: Hacia tiempo que estábamos trabajando en torno a la idea de montar un espectáculo que aglutinase, prácticamente, las canciones más importantes de la historia del rock y Madrid está acostumbrada a albergar grandes eventos. Por ello estamos convencidos que es un show que no va a dejar indiferente a nadie, repasando los iconos y géneros más importantes del rock. Desde sus inicios en los años 50, con el nacimiento del "rock and roll" y con aquellas canciones revolucionarias de Elvis Presley, Chuck Berry o Jerry Lee, pero también pasando por Los Beatles, Rolling Stone o Bob Dylan.

P: ¿Quién elige a los artistas que van a participar?.J: Es una tarea que me tocó a mi y, una vez que tenía confeccionado el repertorio y diseño del show con la puesta en escena, comencé a ver qué cantantes podían desarrollar esto con unas cualidades y unos registros potentes. Contacte con ellos, les comenté la seriedad y lo que significaba ponernos a construir y a interpretar este proyecto, con 50 canciones, que son las que se interpretan en escena y que forman parte de la memoria de todo el mundo. Ellos asumieron el reto, de manera brillante, transmitiendo una magia increíble en cada función.

P: Será complicado juntar y convencer a grandes personajes del mundo del rock para hacer un montaje de este calibre… .

J: No es ni fácil ni difícil, los artistas entendieron rápidamente lo comprometido que era el enfrentarse a esta tarea y formar parte del elenco. Lo más difícil fue cuadrar las agendas, porque ellos desde el principio estaban muy entusiasmados y muy motivados con la idea y con el trabajo. Una vez que nos pusimos de acuerdo, todo ha fluido solo y ha sido muy fácil.

P:¿Son los artistas quienes eligen los temas que se ofrecen o es usted y el equipo de producción?.

J: Igualmente, los elijo yo. He elegido el repertorio, el diseño de escenario y los artistas, porque es mi labor. (Entre risas) es la parte oscura del show en la que, si aciertas es magnífico, pero si fallas es terrible.

P: ¿Tienen pensado llevar “History of Rock” por otras localidades o países?.

J: Por el momento estamos centrados en Madrid. Estamos de miércoles a domingo en el Teatro Calderón, pero no descartamos en un futuro una gira. Siempre estamos abiertos a cualquier propuesta y a nuevas iniciativas, pero es cierto que, ahora, nuestra fuerza y nuestra energía está centrada en la capital de España y en desarrollar el espectáculo para que miles de personas lo vivan, lo disfruten y se emocionen con él.

P: Nombres como Leckremo, Alho o Vera Ortiz, conocidos y prestigiosos .tienen que convivir durante muchas noches. Supongo que tendrá un buen lote de anécdotas. ¿Hay alguna que nos pueda contar?.

J: Cada uno tiene sus funciones que forman parte de esas 50 escenas, hay interactuaciones en un show muy enérgico con gran conexión con el público, con partes emocionantes donde no puedes contenerte en el asiento. Ellos disfrutan cada noche y disfrutan en los ensayos, haciendo que el público también lo haga con el espectáculo, en tres horas llenas de rock y de ritmo.

P: Hablando del público, ¿a qué tipo de personas se dirige su creación musical?.

J: A todo tipo de publico. El rock, con su amplitud de genero y con lo que significa la palabra hace que sea un publico diverso, aunque en su mayoría adulto pero, también joven. Padres con sus hijos y que están viviendo su primer concierto disfrutando del rock, lo cual es mágico. Ver como vienen chicos con camisetas de Led Zeppelin o de Queen es algo que hace ver que esta música es multigeneracional y que el show está dirigido a todo aquel que quiera vivirla de cerca.

P: ¿Cómo aceptan las jóvenes generaciones “millennial” el "rock and roll" en estos tiempos de tanta evolución musical?.

J: Creo que lo han aceptado fenomenal, porque hablamos de bandas y de canciones que venden y que han vendido millones de copias en todo el mundo. Están en la memoria colectiva de todos nosotros. Por eso, seas o no “millennial”, esto te llega. Es evidente que todo se va transformando y que las nuevas generaciones irán introduciendo géneros y nuevas piezas, pero este mundo va a estar ahí siempre. Son himnos que forman parte de la vida y de la historia de la música, van a pasar de padres a hijos y estarán en la mente y en los corazones de todo el mundo.

P: ¿Existe un grupo o canción especial que se nota que cala hondo y disfruta a tope el público que acude a ver “History of Rock”?.

J: Desde mi opinión, hemos intentado medir todo bien, y hay muchas formas de llegar al público, no solo que se levanten de la butaca. Hay partes del show donde ni gesticula, ni se mueve del asiento. En otras está expectante, emocionado e incluso está identificado con lo que ocurre en el escenario. No me atrevería a destacar ninguna, creo que todas brillan a un nivel muy alto y los espectadores así la viven y así las sienten.

P: En la función se escuchan temas desde Elvis Presley hasta de U2, ¿qué opinan los músicos de esta evolución vocal a la hora de interpretar los temas?.

J: Esta evolución es lo realmente bueno y mágico de este proyecto. Desde que comienza con los años 50 hasta ahora, vemos como encadenadamente pasamos de unas épocas a otras de unas canciones a otras, variando estilos y cómo se interpretan. Todo eso hace que veamos como han convivido y evolucionado juntas.

P: ¿Cuál sería el papel de las redes sociales en “History of rock”?.

J: Es un cambio, con respecto a otros momentos, pero todo avanza y hay que adaptarse a ello y a los cambios. En cualquier negocio o en cualquier evento que quieras promocionar a nivel mediático tienen un papel protagonista. Es una nueva forma de comunicación e incluso, a veces, es un medio que llega directamente a la gente de manera automatizada sin barrera temporal o espacial.