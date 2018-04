El Teatro Real presenta su temporada más ambiciosa

El Teatro Real ha presentado este martes una de sus temporadas más ambiciosas. Quince títulos, de los cuales diez son nuevas producciones, una de ellas un estreno absoluto Je suis narcissiste, de Raquel García-Tomás. El coliseo cierra la celebración de los 200 años de su fundación en la Temporada 2018-2019, que consigue no sólo recuperar y aumentar el repertorio, sino ampliar su mirada y alcance hacia nuevas sensibilidades públicos.

Ignacio García-Belenguer, director general del Teatro Real, Pablo Heras-Casado , principal director invitado, el presidente del coliseo Gregorio Marañón; Ivor Bolton director musical y Joan Matabosch director artístico, fueron los encargados de describir los rasgos principales de una programación que para muchos retrata la impronta de Matabosch, quien tras cinco años a frente del Real busca el equilibro entre lo tradicional y lo contemporáneo.

Quince títulos de ópera vertebran la nueva programación, más de la mitad son nuevas producciones y siete de ellas incorporaciones al repertorio del Teatro Real

Sobre la unión del Teatro Real y el teatro de La Zarzuela y su próxima concreción o no, el presidente del Patronato del primero, Gregorio Marañón, quien no ha querido ser muy específico, aseguró que siendo "optimista" la fusión está "cerca". Marañón prefirió no opinar sobre los paros programados en los centros del Inaem contra ese proyecto. "Si eres optimista y estás en esta mesa -la de la presentación de la temporada- dirás que está cerca y si eres pesimista, que está lejos. Y los señores que no quieren que se haga lo dirían de otra manera", dijo.

Quince títulos de ópera vertebran la nueva programación, de las cuales más de la mitad son nuevas producciones y siete de ellas incorporaciones al repertorio del Teatro Real: La Calisto, de Francesco Cavalli; Dido & Aeneas, de Henry Purcell; Capriccio, de Richard Strauss; La peste, de Roberto Gerhard; Com que voz, de Stefano Gervasoni; Only the Sound Remains, de Kaija Saariaho y Je suis narcissiste, de Raquel García-Tomás, primera colaboración del Teatro Real con el Teatro Español. Se trata de una composición con libreto de Helena Tornedo y dirección de escena de Marta Pazos.

La próxima temporada del Real propone de un recorrido histórico desde el siglo XVII hasta el siglo XXI

La próxima temporada del Real propone de un recorrido histórico desde el siglo XVII hasta el siglo XXI, producciones que contarán con intérpretes internacionales destacados así como con la dirección artística de de figuras como Àlex Ollé (La Fura dels Baus), que abre el calendario co el Faust de Gounod; Peter Sellars, con su versión de la ópera Only the Sound Remains, de la compositora finlandesa Kaija Saariaho, inspirada en el teatro nôh japonés, así como Robert Wilson quien presenta una Turandot, de Puccini, que regresa al Real veinte años después de su estreno en la primera temporada de la reapertura del Teatro Real.

Las batutas vinculadas al Teatro Real: Ivor Bolton, director musical, Pablo Heras-Casado, principal director musical invitado, y Nicola Luisotti, director musical asociado, reforzarán su presencia al frente de la Orquesta Titular del Teatro Real. Bolton, de quien se ha anunciado la prórroga de su contrato hasta 2023, lo hará con La Calisto, de Francesco Cavalli e Idomeneo, de W.A. Mozart, y un tercero contemporáneo, Only the Sound Remains, de Kaija Saariaho. Además del Coro y la Orquesta Titulares del Teatro Real,esta temporada participan la Orquesta Barroca de Sevilla, Akademie für Alte Musik Berlin y el Vocalconsort Berlin.

Pablo Heras-Casado asume la Tetralogía de Wagner, que comenzará el próximo mes de enero con El oro del Rin

Tras su versión de El holandés errante de R. Wagner, Pablo Heras-Casado -que dirige el próximo estreno, Die Soltaten- asume la Tetralogía del compositor alemán, que comenzará el próximo mes de enero con El oro del Rin y se prolongará en las tres próximas temporadas. Asimismo, Nicola Luisotti dirigirá el Turandot, probablemente el título más popular de la Temporada, junto con Il trovatore y Faust, según aseguró Juan Matabosch en la presentación a la prensa.

La Temporada 2018-2019, que contó con un presupuesto de 30.200.000 euros, ofrecerá en total244 funciones: 115 funciones; 6 conciertos y recitales líricos -entre los que se incluyen las funciones en concierto de ; 97 funciones para el público infantil y juveni y 6 conciertos de Los domingos de cámara. En lo que a la concepción y diseño del apartado operístico, Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real ha diseñado una temporada cuyas 15 obras guarda entre sí una relación directa. Todas se relacionan con el “elemento mitológico y sus reinterpretaciones, apropiaciones e incluso desmitificaciones”. Desde la interpretación ilustrada del siglo XVII que hace Mozart de La Iliada en Idomeneo hasta una nueva lectura del mal en Fasltaff, a partir de la reflexión sobre la tecnología que propone La Fura del Baus.

La danza aumenta su presencia con 17 funciones , entre algunas de ellas están la visita del Ballet am Rhein de Düsseldorf y Duisburg, que hará su presentación en el Teatro Real con una coreografía inspirada en el Réquiem alemán de Brahms; la Compañía Nacional de Danza, regresará con una nueva adaptación de El cascanueces, así como el Ballet de l’Opéra national de Paris, que ofrecerá un programa compuesto por cinco coreografías, firmadas por George Balanchine y Jerome Robbins.