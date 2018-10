'Only the sound remains', una reunión prodigiosa: Peter Sellars, Saariano y Jaroussky en el Real

Acudir al patio de butacas buscando el sosiego. Arrellanarse en la bisagra donde luz y oscuridad tejen, al mismo tiempo, un acontecimiento hermoso. Esa es la tensión y belleza de la ópera Only the Sound Remains, de la compositora finlandesa Kaija Saariaho (Helsinki, 1955), que se estrenará el próximo 23 de octubre en Teatro Real. Durante siete funciones (hasta el 9 de noviembre), el público español podrá disfrutar de esta ópera que conmovió en enero de este año al público del palacio Garnier de París.

Basada en el espíritu del teatro nô japonés, que nació de la idea budista de que La Luz sólo se halla entre las Tinieblas, Only the Sound Remains reúne en un mismo escenario una voz angelical y otra más oscura, la metáfora de esa belleza que surge del combate entre sus contrarios. Para propiciar la belleza es preciso lo bello, una síntesis a la que aspira esta coproducción.

El reparto y el equipo de esta ópera es el mismo del estreno de Only the Sound Remains dura en Ámsterdam, en la primavera de 2016. Como en aquella fecha, la dirección escénica estará a cargo de Peter Sellars, y en el trío protagonista el contratenor PhilippeJaroussky, para cuya prodigiosa voz compuso Saariaho la partitura; el bajo-barítono Davone Tines y la bailarina Nora Kimball-Mentzos.

Only the Sound Remains reúne dos obras del siglo XV enmarcadas en el ya mencionado teatro nô japonés, una forma escénica que se vale de escenarios desnudos y vestuarios suntuosos, y cuya sencillez construye un universo cercano a lo simbólico y ritual. Las dos piezas sobre las que se construye esta ópera son Tsunemasa (Siempre fuerte) y Hagomoro (El manto de plumas), ambas traducidas por Ezra Pound a partir de los trabajos realizados en el siglo XIX por el poeta y japonólogo de ascendencia española Ernest Francisco Fenollosa (1853-1908) partiendo del teatro noh japonés.

Las dos historias, de temas y atmósferas independientes, indagan en la relación con lo sobrenatural, con seres y universos intangibles, con un mundo espiritual cada vez más alejado de la realidad física, material y veloz. Un elemento fundamental añade, acaso como hilo que teje y sujeta el planteamiento: la dirección artística de, Peter Sellars -involucrado tal y estéticamente con el budismo-, y que ha reivindicado esta mañana en el encuentro de prensa el papel de la ópera como una travesía mágica con la participación casi ritual del público."Dos voces, una bailarina, un cuarteto, un lienzo y cinco luces. La mezcla es prodigiosa. La música se expresa a través del sonido y el cuerpo", explicó Sellars para referirse a la música de Saariaho y a la interpretación instrumental.

La naturaleza evocadora de la ópera ha permitido a Sellars poner en escena su propia concepción escénica de la vida y muerte en relación con el hecho operística. "Todos lidiamos con la vida y la muerte en nuestro día a día. Todos tenemos que vivir con el hecho de vivir con las voces de aquellas personas que amamos y se han ido y a quienes aún podemos escuchar. por eso el título: Sólo el sonido permanece", comenta el director escénico, para quien la ópera ha de ser, ante todo, la belleza que ocurre ante nuestros ojos.

Se trata de entender el espectáculo como "una vía para acceder a una belleza que está escondida, que no es obvia. La clave es dónde se oculta esa belleza, como la oscuridad en medio de La Luz". Esta ópera no es una acción dramática al uso -"esto no es Carmen", asegura. "El drama consiste en qué se siente ver morir a un ángel. por eso necesitamos esa atmósfera que se desvela. La ópera requiere lentitud, es un mundo de sentimientos y emociones. Y es en ese espacio donde todo ocurre".

Uno de los elementos que profundiza esta ópera es Philippe Jaroussky, que vuelve al Teatro Real para protagonizar ambos cuentos, en los que su voz -ya de por sí sobrenatural- alcanza registros y timbres casi sobrehumanos debido al tratamiento electroacústico concebido por Kaija Saariaho. "Es una experiencia intensa para el público y lo fue para mí cuando descubrí por primera vez cómo sonaba mi voz con esos efectos. Me decía, ¿realmente he hecho yo eso?", dijo el contratenor.

Junto Jaroussky estarán la bailarina Nora Kimball-Mentzos, que desdobla su personaje, y el bajo-barítono afroamericano Davone Tines, habitual colaborador de la compositora.Junto a ellos el cuarteto vocal Theatre of Voices ­–Else Torp, Iris Oja, Paul Bentley-Angell y Steffen Bruun- el cuarteto de cuerdas Meta4 Quartet -Antti Tikkanen, Minna Pensola, Atte Kilpeläinen y Tomas Djupsjöbacka- y tres instrumentistas finlandeses: Heikki Parviainen (percusión), Camila Hoitenga (flauta) y Eija Kankaanranta (Kantele, instrumento tradicional finlandés semejante a la cítara).

Al frente de este conjunto camerístico estará Ivor Bolton, director musical del Teatro Real, al que veremos explorar un nuevo registro dentro de su amplísimo repertorio, con la sensibilidad y musicalidad que exige la partitura. Se trata de una coproducción del Teatro Real junto con la Nationale Opera & Ballet de Ámsterdam, la Ópera Nacional Finlandesa, la Opéra national de Paris y la Canadian Opera Company. La escenografía de este montaje está a cargo de la artista Julie Mehretu, quien ha realizado murales específicamente para esta producción.