La nueva temporada del Teatro Real: Netrebko y Kauffman vuelven a Madrid

Este martes el Teatro Real de Madrid ha presentado su temporada 20/21, la vigésima cuarta desde su reinauguración. Se trata de un programa ambicioso que incluye 15 óperas de las cuales siete son nuevas producciones y dos estrenos mundiales, así lo han hecho saber los responsables del coliseo en un encuentro al que asistieron cerca de una treintena de periodistas, convocados bajo medidas de seguridad, entre ellas la medición de temperatura antes de acceder al recinto.

“Estamos en un escenario vacío de artistas, al que habéis llegado tras pasar por un patio de butacas vacío de espectadores. Este es símbolo de nuestra voluntad de activar el teatro”, aseguró Gregorio Marañón, presidente del Real, quien aseguró que el coliseo reabrirá sus puertas el próximo 01 de julio con la ópera La Traviata, tal y como anunció el coliseo tras la reunión de su patronato.

“La Traviata no será el cierre de la temporada sino la introducción de la que comenzará el próximo 18 de septiembre”, dijo Marañón

“La Traviata no será el cierre de la temporada sino la introducción de la que comenzará el próximo 18 de septiembre”, dijo. Subirá el telón del Real tras el cierre el pasado mes de marzo, cuando estalló la crisis sanitaria ocasionada por la epidemia de Coronavirus. A pesar de la insistencia de la prensa por saber cuáles serán las nuevas medidas de seguridad y bajo qué condiciones se reanudarán las funciones, Marañón evitó dar demasiados detalles.

El aforo permitido, la distancia de seguridad entre espectadores y las medidas higiénicas se darán a conocer a partir del 23 de junio, cuando está prevista la rueda de prensa de la producción La Traviata. Hasta ese momento, la institución trabajará en el diseño de un protocolo, según confirmaron también Ignacio García Belenguer, director del teatro, y Joan Matabosch, director artístico.

La temporada

“La normalidad no llega sola, ni vamos a sentarnos a esperarla. Presentar temporada ya es en sí mismo, un signo de normalidad. Esta temporada apuesta por abrirnos a lo nuevo: de las quince óperas, 7 son nuevas producciones”, aseguró el director artístico, quien además reltó que es una temporada muy popular, ya que recupera grandes piezas del repertorio, entre ellas Tosca, de Puccini, que se presentará en julio de 2021 con dos de los intérpretes internacionales de ayer relevancia: Ana Netbrenko y Joan Kaufman.

Por su proyección internacional, destacan dos nuevas e importantes coproducciones europeas que seestrenarán en el Teatro Real antes de presentarse en los demás teatros coproductores: Rusalka, de AntoninDvořák (Ivor Bolton/Christof Loy), coproducida con los teatros de ópera de Dresde, Bolonia, Barcelona yValencia; y Peter Grimes, de Benjamin Britten (Ivor Bolton/Deborah Warner), coproducción con la Royal OperaHouse de Londres, Ópera de París y Ópera de Roma.

La popular ópera romántica checa Rusalka se presentará por primera vez en el reinaugurado Teatro Real condirección de escena de Christof Loy, responsable de Capriccio, de Richard Strauss, la pasadatemporada. Con la complicidad de Ivor Bolton, responsable de la dirección musical, Loy volverá a explorar ununiverso mítico y misterioso teñido de trágicas resonancias y poblado por ninfas, duendes, príncipes y princesas que entonan bellas melodías y a los que darán vida dos repartos encabezados por Asmik Grigorian y Olesya Golovneva, que estarán acompañadas por Karita Mattila y Alexandra Deshorties; Eric Cutler y David Butt Philip; Katarina Dalayman y Okka von der Damerau, Maxim Kuzmin-Karavaev y Steven Humes.

Peter Grimes volverá a reunir a Ivor Bolton (dirección musical), Deborah Warner (dirección escénica) y Michael Levine (escenografía), después del rotundo éxito obtenido con la premiada producción de Billy Budd, también de Britten, en la que trabajaron juntos. Contarán nuevamente con un reparto coral encabezado porAllan Clayton, Maria Bengtsson y Christopher Purves, en esta obra maestra que habla del poder destructivo deuna sociedad hipócrita e inclemente.

Matabosch ha sido especialmente enfático para referirse a Lessons in Love and Violence, de George Benjamin. La obra es un encargo conjunto y coproducción del Teatro Real con las Óperas de Londres, Ámsterdam, Hamburgo, Lyon, Chicago y Barcelona. Esta obra completa la presentación de las óperas más importantes de Benjamin tras Written on Skin (2016) e Into the Little Hill (2019). La ópera parte del drama isabelinoEdward II, de Christopher Marlowe, para adentrarse en el sórdido y tortuoso camino de ascenso al poder c

Además de las ya citadas, destacan dos estrenos mundiales de compositores españoles. Marie, de Germán Alonso, con libreto y dramaturgia de Lola Blasco, indaga sobre la lucha de una mujer por su libertad sexual. Se presentará en el Teatro de la Abadía, con puesta en escena de Rafael Villalobos y la participación de los cantantes Xavier Sabata, Jordi Domènech, Nicole Beller Carbone y Valentina Coladonato, que actuarán con el Ensemble Proyecto Ocnos bajo la dirección del compositor.

El segundo estreno mundial es Tránsito, con música y libreto de Jesús Torres, es una incursión al universo de los exilados republicanos españoles después de la segunda guerra mundial, en un tiempo de dudas y decepciones evocadas en el desgarrador drama homónimo de Max Aub. La ópera se estrenará en Naves Matadero, con Lydia Vinyes-Curtis, Isaac Galán, María Miró, Javier Franco y José Manuel Sánchez; dirección de escena de Eduardo Vasco y dirección musical de Jordi Francés, al frente de la Orquesta Titular del Teatro Real..

La tetralogía de Wagner

El director musical Pablo Heras Casado, quien también estuvo presente en la presentación de la próxima temporada dirigirá en enero Siegfried, tercera obra de El anillo del nibelungo, de Richard Wagner, y que volverá a contar en la dirección artística con Robert Carsen y Patrick Kinmonth protagonizada por Andreas Schager, Andreas Conrad, Tomasz Konieczny,Martin Winkler, Ricarda Merbeth y Ronnita Miller, entre otros.

En su encuentro con la prensa, el director musical recordó ue la última función del Teatro Real antes del cierre de sus puertas fue, justamente con la Valquiria. Ademas de las 15 óperas y la versiones de convierto, el Real traerá 3 compañías: el Ballet de Múnich, que interpretará Giselle, en la versión de Peter Wright revisada por su actual director, Igor Zelensky. La Compañía Nacional de Danza presentará también tres obras: Apollo, de George Balanchine; Concerto DSCH, de Alexei Ratmanski; y White Darkness, de Nacho Duato. Y el Real Ballet de Flandes ofrecerá el estreno absoluto de una nueva versión de la obra In memoriam, concebida por su director, Sidi Larbi Cherkaoui.

La temporada tiene previsto cinco conciertos: el primero será protagonizado por la artista estadounidense Audra McDonald, además de Philippe Jaroussky, Joyce DiDonato, Javier Camarena y Piotr Beczala. Completan la programación musical el ciclo de Conciertos de Cámara protagonizados por solistas de la Orquesta Titular del Teatro Real; el Concierto de la Fundación Amigos del Teatro Real en conmemoración del 250º aniversario de Ludwig van Beethoven, en el que la Mahler Chamber Orchestra y el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, bajo la dirección de Gustavo Dudamel, interpretarán la arrebatadora 9ª Sinfonía; y el Concierto del Concurso tenor Viñas, protagonizado por los ganadores de su 58ª edición, junto a la Orquesta Titular del Teatro Real bajo la dirección de Álvaro Albiach.

Las cifras

El último en intervenir fue el director del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer. Comenzó su participación con un agradecimiento a los trabajadores del coliseo y destacó el éxito de la plataforma 'My Opera Player', que durante el confinamiento ofreció de manera gratuita una selección de la videoteca de la institución para todo el mundo y que continuará abierto durante los próximos meses.

Se ofrecerán un total de 234 funciones: 122 funciones de ópera, repartidas entre 15 títulos; 12 funciones de danza con 3 diferentes espectáculos; 13 conciertos de distintos formatos; 5 conciertos de Voces del Real; 6 conciertos de Los domingos de cámara,2 conciertos extraordinarios; 83 funciones de El Real Junior y 4 proyecciones de Ópera en Cine.

Se pondrán a la venta cerca de 255.000localidades (incluyendo las de los abonos) de la próxima temporada, que se pondrán a la venta a partir de este 03 de junio y hasta el mes de septiembre. Las producciones patrocinadas se reparten de la siguiente forma: Telefónica patrocina Un ballo in maschera; Fundación Santander patrocina Rusalka; Endesa patrocina Don Giovanni y Norma; la Junta Amigos del Teatro Real patrocina Elektra y Viva la Mamma!; y la Fundación BBVA patrocina Peter Grimes y Tosca.