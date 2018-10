Subastado un cuadro creado con inteligencia artificial por 40 veces su valor estimado

El primer cuadro creado mediante inteligencia artificial y subastado ha sido vendido este jueves en Nueva York por 432.500 dólares, 40 veces más de su valor estimado de 10.000 dólares.

La obra, "Portrait of Edmond de Belamy" (2018), fue vendida por Christie's tras más de seis minutos de pujas continuas que alcanzaron los 350.000 dólares, 432.500 con las tasas incluidas.

La pieza superó rápidamente su estimación, situada entre los 7.000 y los 10.000 dólares, y las pujas, recibidas de personas presentes en la sala, por teléfono y por internet, solo comenzaron a espaciarse en el tiempo una vez alcanzó los 200.000 dólares.

Finalmente, fue adquirida por un comprador anónimo al teléfono que se "enfrentaba" a alguien que pujaba en la página web de Christie's desde Francia y uno de los que asistieron en persona a la subasta.

