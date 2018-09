Soon-Yi defiende a Woody Allen: "Farrow ha aprovechado el movimiento #MeToo"

Soon-Yi Previn, la esposa de Woody Allen, ha hablado por primera vez en décadas sobre su vida con su madre adoptiva Mia Farrow, así como de las acusaciones de abuso sexual de Dylan Farrow contra Woody Allen. Estas declaraciones las ha hecho en una entrevista publicada el domingo en la revista New York Magazine. Soon-Yi alegó que Farrow ha aprovechado el debate y la sensibilidad contra el acoso sexual para difundir mentiras sobre Allen. Aseguró que tomaba posición ahora debido a la reaparición de las acusaciones contra Allen. "Lo que le sucedió a Woody es tan perturbador, tan injusto. Mia Farrow ha aprovechado el movimiento #MeToo y ha desfilado a Dylan como una víctima. Y toda una nueva generación está escuchando sobre eso cuando no deberían", dijo.

Con apenas seis años, Soon-Yi fue adoptada por Mia Farrow y el ex marido de Farrow, Woody Allen. La relación amorosa entre ambos comenzó cuando ella tenía 21 años. En el perfil publicado este domingo, Soon-Yi dijo que su niñez en Nueva York no fue feliz, ya que Mia Farrow era una mujer física y verbalmente agresiva y que tenía claros favoritos entre sus hijos. En esta entrevista, Soon-Yi da cuenta de múltiples incidentes de su infancia que pintan a Farrow como una mala madre: la golpeaba si cometía errores al hablar inglés y la sujetaba boca abajo, de cabeza, "para hacer que la sangre circulara mejor hacia mi cabeza" El hijo de Farrow, Moses, ha hecho afirmaciones similares sobre la crianza de los hijos de Farrow en una publicación de blog a principios de este año. Sin embargo, Farrow lo negó.

Desde 1981, Woody Allen ha rodado una película por año. Esta vez, a sus 82, no podrá. No consigue financiación de ningún estudio. Las antiguas acusaciones de abusos sexuales de su hija Dylan Farrow han hecho mucho daño al cineasta. Aunque hubo una investigación en la que el juez concluyó que no había indicios para acusar a Allen de abuso sexual, en enero de 2018 Dylan Farrow retomó sus denuncias en una entrevista concedida a la cadena CBS. A los pocos días, la compañía Amazon aseguró que no modificaría su participación en Un día lluvioso en Nueva York, la película que Woody Allen estaba a punto de terminar y que, hasta entonces, sería financiada distribuida por la compañía dirigida por Jeff Bezos.

Hollywood, jalonado por el movimiento MeToo, se echó encima de Woody Allen. Nathalie Portman, Mira Sorvino, Reene Witherspoon, Shonda Rhimes, Nina Shaw, America Ferrera, Tracey Ellis Ross y sobre todo Ophra Winfrey condenaron al cineasta luego de que Farrow insistiera en la culpabilidad de Allen. Hasta Kate Winslet, protagonista de Wonder Wheel, llegó a decir que lamentaba las "malas decisiones" que tomó al haber trabajado con ciertos cineastas". Alec Baldwin fue el único que defendió a Allen y criticó a quienes repudian haber trabajado con él.