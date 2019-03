Crystal Fighters, nuevo cabeza de cartel del Sonorama Ribera 2019

El festival Sonorama Ribera 2019 continúa desgranando quiénes estarán en su XXII edición. Este viernes, el evento que destaca por contar con numerosos artistas solistas y grupos nacionales, tendrá a la banda británico-española Crystal Fighters.

El Sonorama contará así con el único concierto de la banda en este país este años. No obstante, en la pasada edición de eventos estivales ya estuvieron en otros como Río Babel o el Arenal Sound, otro de los que este año presenta un pontentísimo cartel.

Según la organización, se trata de una de las bandas más destacadas de los últimos años que "ha aprendido de las tradiciones más antiguas para hacer música que suena a futuro". Desde el pasado 2016 giran con su trabajo 'Everything is my family', disco con tintes de folk, indie-rock y psicodelia.

El festival de Aranda de Duero (Burgos) se celebra entre los días 7 y 11 de agosto y además de los británico-españoles, ha confirmado que se suman a su nueva edición Tequila, que se despide como grupo, Second o Carolina Durante, que repite.

Continúan así con su despedida Alejo Estivel y Ariel Rot (inmerso en una 'road movie' musical para RTVE). Finalizan con una carrera que emergió en 1976 y que los ha posicionado como una de las bandas esenciales para comprender el rock en castellano desde el postfranquismo.

Por su parte, los murcianos Second presentan su nuevo álbum 'Anillos y raíces', después de siete discos y doce años de gira.

También estará en Aranda de Duero Fuel Fandango. La banda regresa al festival arandino fusionando la tradición del flamenco y la copla con la música negra y los ritmos propios de la electrónica de vanguardia.

Volverá a estar en el Sonorma una de las bandas emergentes que más está destacando y que ya ha sido reconocido por la música independiente tanto como grupo como por su tema 'Cayetano'. "No podía faltar en esta edición", aseguran desde la organización. Además, los madrileños lanzarán su primer disco completo en los próximos meses.

Otros artistas

Esta es la última noticia del festival de Aranda, pero anteriormente ya se conocían grandes nombres que subirán en los escenarios que copan las calles de la ciudad burgalesa. El próximo mes de agosto Love of Lesbian, La Orquesta Mondragón, Luis Albert Segura, Miss Caffeina, Zahara, Shinova, Fangoria o Berri Txarrak, estarán en el festival arandino.

Hace dos años el Sonorama Ribera celebró su versión más 'made in Spain' por su 20 aniversario, pero en su pasada edición, dejó atrás esta celebración para contar con rostros como los del pequeño de los Oasis, Liam Gallagher.