La última sorpresa de Rosalía: estará en un disco oficial de 'Juego de tronos'

La artista catalana Rosalía sigue mostrando que su popularidad continúa llegando a todos los puntos del planeta. Tras lograr un 'sold out' (todas las entradas vendidas) en sus conciertos en EEUU, se conoce que la barcelonesa formará parte de un disco oficial de la saga Juego de tronos, que estrena su octava y última temporada el próximo lunes.

El álbum contará con música inspirada por la superproducción de la plataforma de streamingHBO y ha sido la misma la que se ha encargado de compartir con sus seguidores que una serie de músicos de todo el mundo participarán en este trabajo, que saldrá a la venta el día 26 de abril.

No solo Rosalía estará en el recopilatorio titulado For the Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones), la artista de raíces flamencas y fusión urbana tendrá un tema junto al cantautor y productor peruano A. Chal, cuyos temas cuentan con millones de reproducciones en Youtube.

Además de estos, en el disco de Juego de tronos estarán A$AP Rocky, Chloe X Halle, Ellie Goulding, Jacob Banks, James Arthur, Joey BadA$$, Lennon Stella, Lil Peep, The Lumineers, Maren Morris, Matt Bellamy, Mumford & Sons, The National, SZA, The Weeknd, Travis Scott, Ty Dolla $ign y X Ambassadors.

Esta es, sin duda, una nueva apuesta de altura de Rosalía, que tras presentar hace tan solo unos días dos de sus nuevos trabajos -el tema 'Con altura' con J Blavin y el videoclip de Barefoot In The Parkjunto al británico James Blake-, formará parte de alguna forma de una de las sagas más exitosas de la historia de la televisión.

Juego de tronosinicia su batalla final el próximo lunes. Desde el próximo día 15 de abril, comenzará a desgranarse el final de la ambiciosa adaptación de las novelas de George R.R. Martin que cuenta o ha contado con actores como Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Peter Dinklage, Jason Momoa, Pedro Pascal y Sean Bean.

Serie de récords

La superproducción, que en sus últimos episodios también tendrá localizaciones españolas como escenarios, ya es una serie de récords. Arrancó cosechando una audiencia de 2,5 millones de espectadores (EEUU) en su primera temporada (2011) y 3,8 en la segunda y ahora, ha logrado enganchar a 10,26 en su séptima.

No solo los datos de audiencia son buenos, los premios Emmy, que entregan los galardones a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense, dio a Juego de tronos nueve reconocimientos en 2018. Con estos, sumó 47 estatuillas, un récord total en estos premios que la convirtió en la producción más galardonada de la historia.

Ahora solo hay que esperar cinco días para saber qué ocurrirá con los caminantes blancos y con los personajes de la saga. El último teaser dejó todas las hipótesis abiertas, aunque el final no parecía demasiado optimista.