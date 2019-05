Robert Pattinson apunta a ser el nuevo Batman

Los rumores sobre quién interpretará a uno de los superhéroes míticos de DC, Batman, han protagonizado las publicaciones de todo el mundo. Sin embargo, parece que este viernes hay un nombre que gana peso en las negociaciones para interpretar al protector de Gotham, el actor británico Robert Pattinson.

Así lo señala el medio especializado The Hollywood Reporter, que indica que aunque a primera hora de la mañana no se ha llegado aún a ningún acuerdo fehaciente, es uno de los mejores competidores para interpretar al superhéroe en la nueva cinta dirigida por Matt Reeves para Warner Bros.

La nueva entrega del murciélago se estrenará en cines el 25 de junio del año 2021 y previsiblemente se comenzará a grabar a finales de 2019 o principios de 2020, según señala Variety.

Con este proyecto, Pattinson lograría uno de sus mejores años profesionalmente hablando. Al filme de Reeves se suman otros estrenos de este mismo año como High Life, de la directora francesa Claire Denis; The Lighthouse del estadounidense Robert Eggers -una cinta que se estrena en el Festival de Cannes-.

También estará en The King, la adaptación cinematográfica de algunas de las obras de Henriad de Shakespeare, dirigida por David Michôd y que se estrenará en la plataforma de streaming Netflix; y en Waiting for the Barbarians, otra adaptación para la gran pantalla dirigida por Ciro Guerra y en la que Pattinson compartirá elenco con Johnny Depp.

Además de estos proyectos, el británico también formará parte del reparto de la nueva película de Christopher Nolan junto a John David Washington, que se estrenará el 17 de julio de 2020.

Un reto difícil

Pattinson se suma a la larga ristra de actores que han interpretado al superhéroe en la casi incontable lista de películas. Desde los primeros lanzamientos en la década de los 40 en forma de serial que contaba con 15 capítulos, de Columbia Pictures, hasta la última, protagonizada y dirigida por Ben Affleck. Pasando, incluso, por versiones de Tim Burton.

No obstante, la estela dejada por el majestuoso papel del actor británico Christian Bale como Batman perjudicó a Affleck. Bale fue el encargado de recuperar la franquicia de la mano del director Christopher Nolan y con sus películas logró sin duda los mejores datos de recaudación.

Las tres que protagonizó superaron los mil millones de dólares en todo el mundo. La primera, Batman Begins, consiguió 334.961.216 euros, pero con la segunda y la tercera superó las expectativas. El caballero oscuro se hizo con 899.175.104 millones de euros y El caballero oscuro: la leyenda renace, con 971.036.544 euros (ambas cifras superan el millón de dólares).

Una de las personas más influyentes del mundo

El actor inglés logró convertirse en una de las personas más influyentes del mundo gracias a su aparición en la saga juvenil de vampiros Crepúsculo como Edward Cullen, que logró récords de taquilla en todo el mundo y un séquito de devotos fans.

Las revistas Time y Forbes le dieron este prestigioso reconocimiento en el año 2010, después de que se hubiesen creado tres de las películas que conforman la saga de vampiros. Posteriormente lanzaría dos más, hasta culminar las películas de fantasía romántica en el año 2012.

Sin embargo, anteriormente también había conquistado al público gracias a su interpretación en otra de las sagas más conocidas y con más adeptos de la industria cinematográfica, Harry Potter. Apareció en la cuarta entrega, dando rostro a Cedric Diggory.