Robert Guédiguian dirige 'La casa junto al mar': "Los refugiados tendrían que vivir donde quisieran"

El cineasta francés Robert Guédiguian lleva este viernes a los cines españoles la película 'La casa junto al mar', un drama en el que vuelca sus preocupaciones sobre la familia, los valores y la situación de los refugiados en Europa.

"Vivimos en un solo mundo y por lo tanto la cuestión de los refugiados no debería plantearse, deberían vivir donde quisieran", ha manifestado el cineasta durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de esta película.

La cinta se desarrolla en una pequeña cala cerca de Marsella. Angèle, Joseph y Armand regresan a la casa que construyó su padre, un lugar en el descubrirán qué ha quedado de los ideales que les transmitió su progenitor. Sin embargo, la llegada de una patera a una cala vecina hará que sus reflexiones adopten otro rumbo.

Guédiguian ha afirmado que 'La casa junto al mar' es una película política que "funciona como una parábola" porque es su punto de vista en cuanto a la actitud que debería tener la sociedad actual. "Hay toneladas de amor que se cuelan en la película, pero al final hay un mensaje político y un punto de vista muy concreto", ha dicho.

Preguntado por el mayor fracaso de Europa en la política de refugiados, Guédiguian hace referencia a la esencia del continente, en la que "no hay un solo discurso que hable de los valores comunes" ni "nadie los ha definido nunca".

"Si en una carta magna se hubiera citado desde el principio que el derecho de asilo era prescriptivo, los húngaros, los eslovacos y los polacos estarían obligados a acoger refugiados hoy en día. Si no, se les excluiría de Europa", ha resaltado el cineasta galo.

En este sentido, para Guédiguian el mayor "fracaso" de Europa es "no saber lo que es" porque la existencia de un "euro común no es un valor, no hace una sociedad ni tampoco civiliza el mundo" y, sin embargo, "es lo único que los ciudadanos tienen en común".

Nostalgia y pasado

Guédiguian cree que para hablar del presente es "esencial" hacerlo desde la "nostalgia", porque gracias a ella se puede explicar el presente. A su juicio, ese ejercicio conlleva "analizar la época precedente y mirar lo que funcionaba mejor". "Es obligatorio trabajar con el pasado, es la relación que tenemos con la historia en general, y no se puede hacer política sin referirte a la historia", ha dicho.

La actriz Ariane Ascaride, protagonista del filme, interpreta a una mujer que ha dedicado su vida al cine y al teatro que "ha sabido protegerse construyendo un corsé de sal para que la realidad no la toque", según ha explicado. Además, el hecho de ser actriz "le permite salir de la realidad, interpretando a otras mujeres diferentes de ella".

Para el personaje que interpreta, volver a casa "es algo terrible y doloroso", porque rememora una tragedia que la alejó de su pueblo natal. "Poco a poco la confrontación con sus hermanos va a ayudarla a respirar de nuevo. Es muy importante que se tenga en cuenta el lugar de la niñez: te guste o no, ese lugar te devuelve una época de dulzura, de aprendizaje", explica.