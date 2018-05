El venezolano Rafael Cadenas gana el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

Apasionado lector de la generación del 27 en España, Cadenas posee una de las voces más claras y sólidas de 1950 y 1960 dentro de la literatura venezolana. Poeta, ensayista y traductor, tiene como su obra más conocida el poema Derrota, considerado como el retrato en clave personal de su generación: aquella que sentía que el fracaso de la revolución en su país era su propio fracaso. A Cadenas ya no le gusta, ni siquiera le parece lo suficientemente bueno. "Tiene su propia vida, se ha vuelto independiente. Ya yo no tengo nada que ver con él. No corresponde a lo que pienso hoy”, dijo esl poeta hace unos meses en una entrevista concedida a este periódico.

En los años cincuenta del siglo XX venezolano, Cadenas fue militante comunista. Estuvo encarcelado y debió marcharse luego a Trinidad huyendo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En 1957 regresó a Venezuela y publicó la que se convertirá en su obra más famosa Los cuadernos del destierro (1960). Si algo caracteriza a la obra de Cadenas es su capacidad de apresar una voz llena de desolación, lentitud y belleza. Los años cincuenta y sesenta venezolanos fueron el momento de eclosión de grupos como Tabla Redonda o El Techo de la Ballena, un bullicio ideológico y estético que aglutinó el descontento de intelectuales con respecto a lo que la Venezuela de entonces inauguraba democracia, ambas, agrupaciones literaras de las que Cadenas formó parte. Su poesía y su prosa vinculada al pensamiento filosófico están recogidas en Obra entera, publicada primero por el Fondo de Cultura Económica de México y, más tarde, por la editorial española Pre-Textos. La lectura de sus poemas y textos reflejan de qué manera el corpus de su reflexión literaria se deposita en el lenguaje.