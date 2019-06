Radiohead responde a un chantaje de un 'hacker' publicando los contenidos inéditos que había robado

El grupo británico Radiohead ha visto cómo horas de grabación almacenadas en el ordenador del líder de la banda, Thom Yorke, han sido hackeadas. Sin embargo, lejos de pagar el rescate que pedían los secuestradores, los ingleses han decidido publicar todos los clips en una página web.

La casi veintena de grabaciones, un total de 18, se trataban de archivos inéditos de su disco OK Computer (publicado en el año 1997) y que cuenta con temas como Paranoid Android, Let Down, Karma Police o No Surprises. "Fuimos hackeados la semana pasada. Alguien robó la memoria de Thom de su ordenador y pidieron 150.000 dólares (132.321 euros) amenazando con publicar los contenidos", ha señalado la banda en un comunicado.

Como respuesta al chantaje, el guitarrista de uno de los grupos más relevantes de las últimas dos décadas, Jonny Greenwood, ha informado de que en vez de quejarse o ignorarlo, han "revelado las grabaciones en la página web Bandcamp". "Por 18 libras (unos 20 euros) podéis averiguar si nosotros deberíamos haber pagado ese rescate", añade.

Greenwood continúa afirmando que esos clips "nunca fueron creados para el consumo público", aunque algunos "sí que lograron la edición correcta". Por ello, asevera que "son solo tangencialmente interesantes".

Asimismo, el músico ha dicho que se trata de muchos archivos y que "no es algo que se pueda descargar en un teléfono móvil".

Lo recaudado, a un movimiento contra el cambio climático

Lo que recauden con las escuchas de estos 18 archivos, ha informado el mismo integrante de la banda, irá destinado en su totalidad a Extinction Rebellion, un movimiento sociopolítico que utiliza la resistencia no violenta para "protestar contra la degradación del clima, la pérdida de biodiversidad y el riesgo de extinción humana y colapso ecológico".

Así, por tanto, ha reaccionado la banda británica a un ciberataque. Lejos de pagar lo pedido o tratar de aceptar chantajes de un hacker, los Radiohead han decidido ofrecer esos contenidos al público y donar lo recaudado al movimiento sociopolítico mencionado. "Ya cesó la lluvia, ¿no es así?", concluía el comunicado del guitarrista.