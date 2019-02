'Bohemian Rhapsody' domina los Oscar y 'Green Book' se alza con el premio a mejor película

La que partía como gran favorita de los Premios Oscar 2019, 'Roma', sufrió un sorpasso la pasada noche. De las 10 estatuillas a las que aspiraba, la película de Alfonso Cuarón finalmente se llevó tres. Fue el filme de Peter Farrelly 'Green Book', el que se llevó el premio a mejor película, además de otros dos galardones. Por su parte, el que dominó la ceremonia con cuatro reconocimientos fue el biopic de Queen, 'Bohemian Rhapsody'.

El filme dirigido por Bryan Singer que narra la historia de la banda de rock británica ganó los premios a mejor montaje, mejor dirección de sonido y mejor mezcla de sonido. Sin embargo, destaca el premio a mejor actor protagonista, que fue para quien ha logrado resucitar a Freddie Mercury con su interpretación en el biopic, Rami Malek.

Malek dio las gracias a la banda por permitirle ser "una minúscula parte de su legado", pero sobre todo, aprovechó la recogida de la estatuilla para asegurar que, igual que el que puso voz a 'Show must go on'. entre tantas, él también es un inmigrante que intenta abrirse camino en el mundo del arte.

Al filme sobre la historia de Queen, le siguió otra triunfadora de la noche, 'Green Book', que plasma el racismo y los prejuicios propios de la década de los 60 en EEUU. Esta producción se llevó los premios a mejor película, mejor guion y mejor actor de reparto. Este último fue para Mahershala Ali, que repite reconocimiento tras recibir el mismo por 'Moonlight' (2016).

Con este premio se recupera la visión más tradicional de la Academia, una película correcta con la que no se ha arriesgado. Esta falta de riesgo también ha sido criticada en relación al desarrollo de la gala, discursos sin alma y faltos de crítica.

Victoria agridulce

La mexicana 'Roma' también se alzó con tres galardones, sin embargo, la victoria fue agridulce. El filme de Cuarón ganó los premios a mejor dirección, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa. De nuevo, el premio a mejor película fue para una producción de habla inglesa y se escapó la posibilidad de que Netflix ganara una estatuilla.

Hubo otra película que también logró conquistar a la Academia de Hollywood. El filme de Marvel 'Black Panther', el primero de superhéroes en ser nominado a los Oscar a mejor película y que contaba con ocho nominaciones, se llevó tres galardones: a mejor banda sonora original, mejor diseño de producción y mejor vestuario

En esta 91ª edición de los Oscar, el reconocimiento a mejor actriz protagonista fue para Olivia Colman por su interpretación de la monarca Anna de Inglaterra en 'La Favorita'. Además, el Oscar a mejor actriz de reparto fue para Regina King por 'El blues de Beale Steet'.

"Elecciones a la vuelta de la esquina"

El mejor guion adaptado, según la Academia, fue el de Spike Lee por 'Infiltrado en el KKKlan'. El director del filme aprovechó su intervención para afirmar que "las elecciones están a la vuelta de la esquina" y que entre "el odio y el amor" hay que hacer "lo correcto".

Asimismo, el premio a mejor canción fue para 'Shallow', el tema original del filme 'Ha nacido una estrella' ('A star is born'), protagonizada por la artista Lady Gaga y coprotagonizada y dirigida por Bradley Cooper.

No hubo suerte para el cine español. El cortometraje de Rodrigo Sorogoyen 'Madre', que optaba a este premio, no logró alzarse con la estatuilla. Este galardón fue para 'Skin'.

Participación de un español sí existió. El ganador a mejor filme de animación, 'Spider-Man: un nuevo universo', equipo que formaron los españoles Jesús Alonso Iglesias -dibujante de personajes- y Juan Diego Zapata -animador-.

La gala contó, además, con las actuaciones de Queen, Bradley Cooper y Lady Gaga. La banda de rock británica abrió la ceremonia con temas como 'We Will Rock You' y 'We Are The Champions'. Por su parte, los protagonistas de 'Ha nacido una estrella', cantaron 'Shallow' al piano.