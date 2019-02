Queen y Adam Lambert actuarán en la gala de los Premios Oscar 2019

Sin duda es el año cinematográfico de Queen. El biopic de la banda de Freddie Mercury, 'Bohemian Rhapsody', es una de las películas más taquilleras del pasado año y aspira a ganar cinco Premios Oscar 2019. Ahora, la Academia de Hollywood ha confirmado que la banda británica de rock actuará en la gala de la 91ª edición que se celebra el próximo 24 de febrero.

Lo harán con la voz de Adam Lambert y el resto de integrantes de Queen, con Brian May y Roger Taylor a la cabeza. "Will rock you", ha afirmado la Academia de cine norteamericana en su perfil en las redes sociales, haciendo homenaje a uno de los himnos del grupo. Al mensaje le acompañan imágenes de sus conciertos con el tema de base.

Adam Lambert acompaña a la banda en sus conciertos y es conocido gracias a su gran aceptación tras participar en el talent show 'The Voice'. Además, posee un registro vocal bastante similar al de Mercury.

Así, Queen estará frente a todos los protagonistas de la nueva edición de los Premios Oscar. Unos galardones que viven tiempos convulsos tras la renuncia de quien fue elegido para presentar la gala, Kevin Hart, tras publicar mensajes homófobos en las redes.

Además, la Academia acaba de rectificar una decisión que sembró la polémica entre los representantes del séptimo arte. Pretendían otorgar algunas de las estatuillas durante la publicidad, decisión que finalmente han revocado tras las duras críticas por parte de decenas de cineastas, sindicatos y actores, que calificaban la decisión de "insulto a la profesión".

Los presentadores de los Premios Oscar 2019

Hollywood intenta recuperar la audiencia que obtenía en otra época. La pasada edición fue la que menor número de espectadores tuvo en su historia.

Este año no habrá un único presentador, serán varias personalidades del mundo del espectáculo las que conduzcan la ceremonia. Entre ellos, estarán Chris Evans, Whoopi Goldberg y Charlize Theron.

Asimismo, la inclusión de Queen en la ceremonia puede ser otro As en la manga de la organización para intentar atrapar a la audiencia. El espectáculo está asegurado.