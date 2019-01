Los raperos Kendrick Lamar y Drake, los favoritos de los Premios Grammy 2019

Quedan 20 días para los Premios Grammy. Los galardones que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de EEUU, se celebran el próximo día 10 de febrero y la cantante estadounidense Alicia Keys será la maestra de ceremonias. Los nominados a los premios más relevantes de la música internacional, entre los que se encuentra el español Pablo Alborán, ya se conocen y una cosa queda clara: la cultura musical está cambiando en todo el mundo y el género urbano gana posiciones en las listas mundiales.

La 61ª edición de los Grammy contará con un centenar de categorías en 30 géneros de música distintos. Se trata de unos premios que se entregan por votación y no por su índice de popularidad como en los American Music Awards y los Billboard Music Awards.

Este año, los nominados abarcan artistas de todos los géneros, sin embargo, cabe destacar que entre los que optan a llevarse la gramola a Mejor álbum, Mejor grabación y Mejor canción, la tendencia seguida hasta el momento se cumple. El género urbano gana protagonismo y muestra de ello es que el rapero estadounidense Kendrick Lamar aparece como favorito con ocho nominaciones. Le sigue el hiphopero canadiense Drake, que cuenta con siete candidaturas.

En la primera categoría, están nominados la rapera Cardi B (por 'Invasion Of Privacy'), la también hiphopera Janelle Monáe (por 'Dirty Computer) y los también raperos Drake (por 'Scorpion') y Post Malone (por 'Beerbongs & Bentleys'). A este género le acompañan el pop, rock, country alternativo, indie y folk de Brandi Carlile (por 'By The Way, I Forgive You'); H.E.R. y su álbum homónimo de R&B; el country de Kacey Musgraves (por 'Golden Hour'); y la banda sonora de 'Black Panther', que también se encuentra entre los discos de mayor éxito mundial.

Los que podrían llevarse el Grammy a Mejor grabación son también Cardi B, junto a Bad Bunny y J Blavin (por 'I Like It'), Brandi Carlile (por 'The Joke'), Childish Gambino (por su crítica en 'This is America), Drake (por 'God's Plan), Lady Gaga y Bradley Cooper (por 'Shallow'), Kendrick Lamar y SZA (por 'All The Stars'), Post Malone (por 'Rockstar') o Zedd, Maren Morris y Grey (por 'The Middle').

Mejor canción del año

En la categoría a Mejor canción del año, las opciones cambian poco. Repiten 'All The Stars', 'God's Plan', 'The Joke', 'Shallow' y 'This is America'. Se unen 'Boo'd Up' de Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai (también compositora) y Dijon McFarlane y el tema 'In My Blood', de Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes (compositor) y Geoffrey Warburton.

En el caso de los nuevos artistas, están nominados para hacerse con este galardón tanto nombres no tan conocidos como rostros que ya han conquistado a la crítica internacional y al público. Optan a este premio Chloe x Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R., Margo Price, Bebe Rexha, Jorja Smith y quizá la que coge el testigo a Madonna o Kylie Minogue como nueva diva del pop, Dua Lipa.

Al Grammy a Mejor álbum de pop optan 'Camila', de Camila Cabello; 'Meaning Of Life', de Kelly Clarkson; 'Sweetener', de Ariana Grande; 'Shawn Mendes', del artista de mismo nombre; 'Beautiful Trauma', de Pink; y 'Reputation', de Taylor Swift.

En el caso de Mejor álbum dance y de electrónica se podrán llevar el galardón 'Singularity', de Jon Hopkins; 'Woman Worldwide', de Justice; 'Treehouse', de Sofi Tukker; 'Oil Of Every Pearl's Un-Insides', de Sophie; o 'Lune Rouge?, de Tokimonsta.

El rock también estará presente, y la gramola a Mejor álbum de este género podrá ser para 'Rainier Fog', de Alice In Chains; 'M A N I A', de Fall Out Boy; 'Prequelle', de Ghost; 'From The Fires', de Greta Van Fleet; o 'Pacific Daydream', de Weezer.

El fallecido Mac Miller, nominado a Mejor álbum de rap

En el caso de Mejor álbum de música alternativa, el galardón de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación puede ser para los rebeldes Arctic Monkeys y su 'Tranquility Base Hotel + Casino'; 'Colors', de Beck; el disco 'Utopia', de Björk; David Byrne y su 'American Utopia'; o 'Masseduction', de St. Vincent.

Cabe destacar la categoría de rap, en la que además de aparecer la ya mencionada Cardi B, que podría ser la absolta triunfadora de la noche del próximo 10 de febrero, está Mac Miller y su 'Swimming'. El rapero Miller falleció hace unos meses a causa de una sobredosis y serán sus padres quienes, en caso de que el estadounidense gane, recojan el premio. En esta categoría también están nominados Nipsey Hussle, Pusha T y Travis Scott.

Pablo Alborán podría llevarse un Grammy

España también estará representada en la próxima edición de los Grammy. Pablo Alborán opta al premio a Mejor álbum latino de pop con 'Prometo'. Compite en esta categoría contra Claudia Crant y 'Sincera'; 'Musas', de Natalia Lafurcade; Raquel Sofía y su '2.00 am'; y 'Vives' de Carlos Vives.