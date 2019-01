María Guerra, presidenta de los Feroz: "Incluir las series en los premios es incluir la realidad audiovisual"

Este año los Premios Feroz harán "algo que el cine no ha hecho hasta ahora". Así lo afirma la periodista y presidenta de los galardones, María Guerra. Los premios de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España se celebran este sábado en el Bilbao Arena y con su sexta edición llegan numerosas novedades que hacen que, como indica Guerra a 'Vozpópuli', "no compitan con los Goya" porque son "otra cosa".

Son quizá los premios más gamberros del sector audiovisual. Entre sus categorías se encuentra los usuales reconocimientos a los mejores actores y actrices, directores o guiones, pero entre los nominados se incluyen tanto del cine como de series. "Incluir las series en los premios es incluir la realidad audiovisual", señala Guerra. La presidenta de los Feroz y directora y conductora del programa 'La Script', asegura que lo que ocurre en las series "está en el debate". Prueba de ello está en la producción de Paco León para Movistar +, 'Arde Madrid', que "critica el franquismo desde la comedia". Con ello logran "interesar a un sector más joven".

La periodista asegura que con esta diferenciación, además, logran no pasar "inadvertidos" entre tanta gala cinematográfica. La pasada semana se celebraron los Forqué -premios que entrega la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)- y el próximo 2 de febrero tendrán lugar los Goya. "Los Feroz no van a pasar desapercibidos porque con los más libres", dice Guerra. Señala que en esta ceremonia, el guion está mucho menos encorsetado. "No tenemos problemas en quitarnos constricciones", añade.

Por ello, Guerra afirma que no tienen la "presión" de competir en audiencia con los premios que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, los Goya. "Somos otra cosa", afirma.

Incluir las series en los premios es incluir la realidad audiovisual" María Guerra

En relación a esa audiencia, los Oscar tuvieron en su pasada edición el récord de peores datos de su historia, pero esto no es algo que preocupe a la presidenta de los Feroz. Los Premios de la prensa harán algo que no se ha hecho antes, abrirán la gala al público y, además, se retransmitirán íntegramente por Youtube. El hecho de que se utilice esta plataforma es "una manera de abrirlo a la realidad del siglo XXI". "Queremos llegar precisamente a esa audiencia que ya no compra periódicos o no escucha la radio, pero que está mirando el móvil", afirma.

Ingrid García-Jonnson, maestra de ceremonias

Una forma de llegar a este público más joven puede ser, además de la elección de la plataforma digital para retransmitir la gala y la inclusión de las producciones de la pequeña pantalla en los premios, la elección de la maestra de ceremonias. La actriz de filmes como 'Hermosa juventud' o 'Gernika', Ingrid García-Jonsson, será la encargada de presentar una gala en la que, además de los 500 invitados habrá más de 3.000 asistentes como público. "¿Qué más puede pedir el cine que tener el público que tiene el deporte?", asegura Guerra.

Queremos llegar a esa audiencia que ya no lee los periódicos ni escucha la radio" María Guerra

García-Jonsson tendrá que protagonizar unos galardones que se desarrollan desde un punto de vista "más gamberro" del cine y desde el propio periodismo. Realizará un monólogo teatral, el que se hace en las series, y tendrá "un guion desenfadado".

La actriz hispano-sueca ha sorprendido a los espectadores por su naturalidad y sentido del humor gracias, entre otras cosas, a sus intervenciones en el espacio 'La Resistencia'. Sin embargo, Guerra afirma que esta gala "no pretende pasar a la posteridad como un espectáculo cómico ni como algo transgresor". "Queremos hacer algo divertido, pero sin hacer humor contra nadie, se basa en reírnos de nosotros mismos", añade. Algo que ya hacen, señala, los humoristas y monologuistas norteamericanos y que es "una de las mejores constumbres".

El objetivo de este certamen es "llegar al público, que la gente tenga curiosidad después de la gala de ver 'Carmen y Lola', 'Campeones', 'El reino' o documentales que no haya visto".

No solo es la primera vez que unos premios de la industria cinematográfica se abren al público. Es la primera ocasión en la que los Feroz no se celebran en la capital. Los galardones se trasladan a Bilbao debido a la "oferta de patrocinios". No obstante, y aunque la idea era volver a celebrarlos en Madrid porque "vive más gente", Guerra lo ve con optimismo. "Es una manera de descentralizarlo y de acercar los premios a otras ciudades", señala.

Partidas para Cultura en los Presupuestos

Guerra ha querido hacer una crítica al respaldo de la cultura por parte de "los sucesivos gobiernos". "España nunca es Francia", afirma la presidenta de los Feroz, puesto que los ejecutivos "no creen lo suficiente en la cultura" y alega que el cine "es el pilar fundamental de esta época". "Se hace también Marca España con nuestro cine y precisamente eso es el talón de Aquiles aquí", añade. De la misma forma, Guerra invita a los políticos a reflexionar: "La gente ha visto España a través de la pantalla".

Para futuras ediciones, la presidenta de la antesala de los Premios Goya pide "que los Feroz sigan viviendo y los periodistas sigamos trabajando y nos paguen un poco más". "Cuanto mejores periodistas especializados en cine y series haya, mejor información habrá. El futuro de los Feroz es que haya periodismo de calidad", concluye.