'Juego de tronos' se despide sin piedad: arrasa en las nominaciones de los Premios Emmy 2019

La Academia de Televisión estadounidense ya ha anunciado la esperada lista completa de nominados a los Premios Emmy 2019 y hay un claro favorito, la serie basada en las novelas de George R. R. Martin, Juego de tronos, se ha hecho con una cifra récord con 32 reconocimientos, entre los que se encuentra el de mejor serie de drama.

La última temporada de Game of thrones (en inglés) no gustó a todos, levantó ampollas entre la crítica y los espectadores, sin embargo, para la Academia norteamericana se mere un homenaje por todo lo alto. Lo cierto es que, agrade más o menos, ha marcado un antes y un después para la historia de la televisión, convirtiéndose en una de las sagas más relevantes de la última década.

La cinta de la plataforma de streamingHBO ha logrado que formar parte del elenco casi sea un seguro para estar nominado a los premios más importantes de la televisión. Así, parte del reparto de la ficción optará a la estatuilla en categorías como la de mejor actriz y mejor actor principal, a mejor actriz y actor de reparto o mejor actriz invitada. Estas categorías han quedado dominadas por los de GOT, con cuatro intérpretes femeninas y tres intérpretes masculinos.

Juego de tronosya ha batido otros récords, pero en esta ocasión ya se posiciona como la cinta con mayor número de nominaciones en una edición de los Emmy. Así, supera a la serie NYPD Blue, que acabó en 2005 y tenía el récord desde hace 25 años.

Para la ficción ya es costumbre estar entre los favoritos de los distintos certámenes. Muestra de ello es que los que han formado parte de esta cinta de dragones, muertes y disputas por el poder ya han sido los más galardonados de las últimas siete décadas, con un total de 161 nominaciones y 47 premios, entre ellos la mejor serie dramática el pasado año.

HBO y Netflix acaparan las nominaciones

Sin embargo, la de Daenerys Targaryen y Jon Snow no es la única triunfadora entre las candidaturas. Del lado de la comedia destaca La maravillosa Sra. Maisel, la serie de Amazon que cuenta con un total de 20 nominaciones. Además, una de las más aceptadas entre el público, la miniserie Chernobyl, podrá optar a 19 galardones.

Una importante batalla se librará en el premio a la mejor serie de comedia, ya que la aclamada La maravillosa Sra. Maisel se bate con Veep, la sátira sobre la Casa Blanca que se ha llevado la estatuilla a mejor comedia durante tres ediciones consecutivas.

Otras de las más nominadas son Barry, la comedia de HBO y Fosse/Verdon, ambas optan a 17 reconocimientos.

Contra GOT competirán por la estatuilla a mejor serie dramática Killing Eve, Better Call Saul, Bodyguard, Ozark, Pose, Succession y This is Us.

Sin duda, este vuelve a ser un año para las plataformas de streaming, que en la actualidad abarcan sin duda el mercado de la ficción mundial. El catálogo de series se multiplica y la oferta se amplía cada semana. Así, en esta edición es HBO quien recupera su trono en cuanto a nominaciones, que el pasado año le arrebató Netflix.

De esta manera, HBO logra un total de 137 nominaciones, mientras que Netflix se hace con 117. A ambos gigantes audiovisuales les sigue la cadena NBC, con un total de 58.

Mejores actores y actrices

En relación a los mejores actores y actrices, Emilia Clarke, Mandy Moore, Jodie Comer, Laura Linney, Sandra Oh y Viola Davis completan las nominadas a mejor actriz dramática.

En el apartado masculino Jason Bateman, Sterling K. Brown, Kit Harington, Bob Odenkirk, Billy Porter y Milo Ventimiglia lucharán por el premio a mejor actor dramático.

Entre las grandes ausencias se encuentran pesos pesados de la ficción como son El cuento de la criada, Big Little Lies y Stranger Things, cuya explicación reside en que sus estrenos no entraron en la fecha para poder optar a las figuras.

Además, que Julia Roberts no se encuentre entre las mejores actrices dramáticas por Homecoming (ganó el Globo de Oro) no ha terminado de encajar entre la crítica.

Cuándo es la gala de los Premios Emmy 2019

Los ganadores de los Premios Emmy 2019 se conocerán el próximo día 22 de septiembre, domingo, en una ceremonia que tendrá lugar en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

Lista completa de nominados a los Premios Emmy 2019

MEJOR SERIE DRAMA

Better Call Saul

Bodyguard

Juego de tronos

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA EN DRAMA

Emilia Clarke (Juego de tronos)

Jodie Comer (Killing Eve)

Sandra Oh (Killing Eve)

Viola Davis (Cómo defender a un asesino)

Laura Linney (Ozark)

Mandy Moore (This Is Us)

Robin Wright (House of Cards)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA EN DRAMA

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Kit Harington (Juego de Tronos)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Billy Porter (Pose)

ACTRIZ SECUNDARIA EN DRAMA

Julia Garner (Ozark)

Gwendoline Christie (Juego de tronos)

Lena Headey (Juego de tronos)

Fiona Shaw (Killing Eve)

Sophie Turner (Juego de tronos)

Maisie Williams (Juego de tronos)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN DRAMA

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Alfie Allen (Juego de tronos)

Nikolaj Coster-Waldau (Juego de tronos)

Peter Dinklage (Juego de tronos)

Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

Michael Kelly (House Of Cards)

Chris Sullivan (This Is Us)

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN DRAMA

Carice van Houten (Juego de tronos)

Laverne Cox (Orange is the New Black)

Cherry Jones (El cuento de la criada)

Jessica Lange (AHS: Apocalypse)

Phylicia Rashad (This Is Us)

Cicely Tyson (Cómo defender a un asesino)

MEJOR ACTOR INVITADO EN DRAMA

Michael Angarana (This Is Us)

Ron Cephas Jones (This Is Us)

Michael McKean (Better Call Saul)

Kumail Nanjian (The Twilight Zone)

Glynn Turman (Cómo defender a un asesino)

Bradley Whitford (El cuento de la criada)

MEJOR COMEDIA

Barry

Fleabag

The Good Place

La maravillosa Sra. Maisel

Muñeca rusa

Schitt's Creek

Veep

ACTRIZ PROTAGONISTA EN COMEDIA

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (La maravillosa Sra. Maisel)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Natasha Lyonne, (Muñeca Rusa)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA EN COMEDIA

Anthony Anderson (Black-ish)

Don Cheadle (Black Monday)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (El método Kominsky)

Bill Hader (Barry)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN COMEDIA

Alex Borstein (La maravillosa Sra. Maisel)

Anna Chlumsky (Veep)

Sian Clifford (Fleabag)

Olivia Colman (Fleabag)

Betty Gilpin (GLOW)

Sarah Goldberg (Barry)

Marin Hinkle (La maravillosa Sra. Maisel)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN COMEDIA

Alan Arkin (El método Kominsky)

Anthony Carrigan (Barry)

Tony Hale (Veep)

Stephen Root (Barry)

Tony Shalhoub (La maravillosa Sra. Maisel)

Henry Winkler (Barry)

ACTRIZ INVITADA EN COMEDIA

Jane Lynch (La maravillosa Sra. Maisel)

Sandra Oh (Saturday Night Live)

Maya Rudolph (The Good Place)

Kristin Scott Thomas (Fleabag)

Fiona Shaw (Fleabag)

Emma Thompson (Saturday Night Live)

ACTOR INVITADO EN COMEDIA

Matt Damon (Saturday Night Live)

Robert de Niro (Saturday Night Live)

Luke Kirby (La maravillosa Sra. Maisel)

Peter MacNicol (Veep)

John Mulaney (Saturday Night Live)

Adam Sandler (Saturday Night Live)

Rufus Sewell (La maravillosa Sra. Maisel)

MEJOR MINISERIE

Chernobyl

Escape de Dannemora

Fosse/Verdon

Heridas abiertas

Así nos ven

MEJOR TELEFILME

Bandersnatch: Black Mirror

Brexit

Deadwood: The Movie

King Lear

My Dinner With Hervé

MEJOR ACTRIZ EN MINISERIE O TELEFILME

Amy Adams (Heridas abiertas)

Patricia Arquette (Escape de Dannemora)

Aunjanue Ellis (Así nos ven)

Joey King (The Act)

Niecy Nash (Así nos ven)

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

MEJOR ACTOR EN MINISERIE O TELEFILME

Mahershala Ali (True Detective)

Benecio del Toro (Escape at Dannemora)

Hugh Grant (A Very English Scandal)

Jared Harris (Chernobyl)

Jharrel Jerome (Así nos ven)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE O TELEFILME

Patricia Arquette (The Act)

Marsha Stephanie Blake (Así nos ven)

Patricia Clarkson (Heridas abiertas)

Vera Farmiga (Así nos ven)

Margaret Qualley (Fosse/Verdon)

Emily Watson (Chernobyl)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN MINISERIE O TELEFILME