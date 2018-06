Tres años después de la requisa del Picasso, Jaime Botín cede parte de su colección al Centro Botín

El Centro Botín cumple un año y lo celebra con la exhibición de la joyas de la corona, las obras maestras del siglo XX de la colección privada de Jaime Botín: la Femme espagnole (1917), de Henri Matisse; Self Portrait with injured eye (1972), de Francis Bacon, o Arlequín, de Juan Gris, las más destacadas de las que forman parte de la muestra Retratos: Esencia y Expresión. Las tres pertenecen al ex banquero Jaime Botín, quien en 2015 perdió la custodia del cuadro Cabeza de mujer, de Pablo Picasso, tras intentar sacarla de España sin autorización. Seis lienzos más se incorporan a la exposición, en Santander: Al baño. Valencia (1908) de Joaquín Sorolla; Mujer de rojo (1931) de Daniel Vázquez Díaz; Figura de medio cuerpo (1907) de Isidro Nonell; El constructor de caretas(1944) de José Gutiérrez Solana y Retrato de mi madre(1942), de Francisco Gutiérrez Cossío.

Jaime Botín ha cedido las obras durante un periodo de cinco años prorrogables, además de un millón de euros para la conservación de las piezas

Todas son piezas significativas, importantes en la trayectoria de cada artista, apuntan los responsables de la exhibición, quienes acentúan la unidad temática y formal de la colección del ex banquero. Jaime Botín ha cedido las obras durante un periodo de cinco años prorrogables, dentro de un acuerdo por el que también se compromete a donar un millón de euros anuales para el mantenimiento de la colección y para contribuir a las actividades del Centro Botín, aunque el deseo de coleccionista -aseguran los responsables de la institución- es que permanezcan ahí de manera indefinida.

El Centro Botín exhibe también una selección de los fondos de su colección bajo el título de El paisaje recofingurado, que ofrece una perspectiva del panorama artístico de la última década, ha explicado el director artístico del Centro Botín, Benjamin Weil. La exposición, que podrá visitarse hasta el 13 de enero, incluye obras de los artistas consagrados que han dirigido los talleres de artes plásticas de la Fundación Botín y de los artistas emergentes que han sido becados en sus convocatorias anuales, y que en muchos casos se han convertido en figuras clave de su generación. Entre los primeros están presentes, entre otros, Lothar Baumgarten, Joan Jonas y Julie Merethu, y entre los antiguos becarios, Irene Kopelman, Leonor Antunes y Jacobo Castellano.

Una polémica que cumple ya tres años

La historia del cuadro de Pablo Picasso, Cabeza de mujer joven, comenzó hace ya casi tres años. Incautado el 31 de julio de 2015 en Córcega por las autoridades francesas, debido a una prohibición de salida de España que fue pasada por alto. La obra, que pertenece al ex banquero Jaime Botín, se encuentra todavía en el Museo Reina Sofía en calidad de depósito judicial después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudiera por orden judicial a la isla gala para repatriarlo. La obra permanecerá en la pinacoteca madrileña mientras culmina la investigación y el proceso judicial para comprobar si se trata o no de un caso de contrabando.

Según establece la Ley de Patrimonio Histórico, la exportación sin autorización de un bien del Patrimonio Cultural Español constituye un delito de contrabando si se supera el valor de 18.000 euros. Cabeza de mujer joven está valorado en algo más de 26 millones de euros. Hay, por tanto, indicios más que suficientes que señalan que Botín ha incurrido presuntamente en un posible delito de tráfico ilícito. Es decir: además de las sanciones establecidas, perdería la propiedad de la obra a favor de la Administración del Estado, que se quedaría en propiedad el lienzo.

Según establece la Ley de Patrimonio Histórico, la exportación sin autorización de un bien del Patrimonio Cultural Español constituye un delito de contrabando si se supera el valor de 18.000 euros

La vía judicial para esclarecer el presunto delito de contrabando cometido al intentar sacar de España una obra declarada como inexportable por la Audiencia Nacional en 2015, se ha visto enlentecida por el hecho de que el cuadro es propiedad de una sociedad radicada fuera de España (en Panamá). Se trata de Euroshipping Charter Company Ltd. Creada en septiembre de 1998, Euroshipping Charter Company INC es una sociedad distinta de Cherokee Bay Limited, radicada en la isla de Guernsey, y a nombre de la cual figuraba Adix, el barco de bandera británica dentro del cual viajaba Cabeza de mujer joven.

Fue justamente cuando se trasladaba rumbo a Suiza para la venta del lienzo cuanfo fue interceptada en Córcega. La Audiencia Nacional había prohibido apenas un mes antes -en mayo de 2015- la salida de España del cuadro, confirmando así la negativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuando, en 2012, aseguró que se trataba de una obra "no exportable".Ese mismo año, el menor de los hermanos Botín hizo la solicitud formal de exportación a través de la firma Christie's Ibérica. La casa de subastas aseguró que el entonces máximo accionista de Bankinter (fue presidente desde 1986 hasta 2002), era el “dueño de pleno dominio” de la pintura, lo cual autorizaba a Christie's a pedir el permiso para exportarla.

Fue justamente cuando se trasladaba rumbo a Suiza para la venta del lienzo cuanfo fue interceptada en Córcega. El cuadro de Picasso estaba valorado en 26 millones de euros

Tras la evaluación de las razones aportadas, el organismo competente para pronunciarse, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, acordó denegar la autorización al “no existir una obra semejante en el territorio español”. El cuadro es uno de los pocos ejemplares del llamado periodo de Gósol, en referencia al pueblo leridano en el que Picasso se aisló en el verano de 1906 y que fue decisivo en el surgimiento posterior del cubismo.Cuando se le notificó la decisión, Jaime Botín comunicó al ministerio que la solicitud de la casa de subastas contenía varios errores, puesto que la obra ni se encontraba en territorio español ni era de su propiedad directa, sino de la sociedad panameña -de la que es accionista mayoritario- Euroshipping Charter Company, por lo que reclamó que no se tuviera por presentada la petición de Christie's.

Según ha publicado este diario, al momento de concluir la instrucción, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Enrique Presa Cuesta, propuso enviar al banquillo de los acusados al banquero como presunto autor de un delito de contrabando.El magistrado considera que Jaime Botín hizo “caso omiso” a la prohibición de exportar el cuadroCabeza de mujer joven, y que pretendía vender en Londres.