Penguin versus Planeta: ¡esto es la guerra!

Con sede en Barcelona, Penguin Random House comparte el mayor peso del mercado editorial español junto con el Grupo Planeta. Estos dos se reparten el mercado casi de manera simétrica: apenas unas décimas separan al grupo español del conglomerado internacional. A la luz de esos datos, el anuncio de Javier Cercas como ganador del Planeta y Manuel Vilas como su finalista puede considerarse no sólo un fichaje galáctico a manos del grupo presidido por José Creuheras. Es mucho más. Se trata de un golpe para su contendor y el inicio de una guerra.

Javier Cercas es uno de los autores con mayor perfil literario de Literatura Random House, alguien capaz de mezclar el talento con las ventas, que sobrepasan los cien mil ejemplares. Claudio López Lamadrid robó a Cercas a Tusquets, el sello del que entonces su tía Antonio López Lamadrid era copropietario y que aún no había sido adquirido por Planeta. Cercas se incorporó así al catálogo de Mondadori, sello que fue posteriormente absorbido por Random House y, tras la fusión con Penguin en 2012 siguió como autor de Literatura Random House.

La cadena de fusiones editoriales apuntan a una concentración editorial que cambia las cifras de escala. La unión global, en 2012, entre los dos grandes grupos editoriales (Random House y Penguin) provocó el nacimiento de un gigante editorial con un volumen de negocio en torno a los 3.000 millones de euros. Random House facturó, en 2011, 1.700 millones y Penguin 1.300. Una de cada tres editoriales está vinculada a un gran grupo. La estadística no es nueva, ni fuera ni dentro de España, y episodios como la venta de Alfaguara (Santillana) a Random House en 2015 lo demuestra.

Con aquella operación, Alfaguara, Taurus, Aguilar, Suma de Letras, Altea, Fontanar y Punto de Lectura se sumarían a la red de la multinacional germano-británica, que ya gestiona Sudamericana, Mondadori, Plaza & Janes, Grijalbo, Lumen y Debate. En abril de 2017, Penguin Random House compró Ediciones B por 40 millones de euros. Según las cifras aportadas por Markus Dohle, CEO de Penguin Random House, la agrupación de 250 sellos consigue la publicación de unos 15.000 títulos al año. Es decir: 41 libros por día, a razón de casi dos por hora.

Planeta no se queda atrás. En 2012, la editorial Tusquets pasó a formar parte del grupo editorial creado, en 1949, por José Manuel Lara Hernández. Setenta años después, Planeta concentra más de 50 sellos, entre ellos Seix Barral o Destino- y aunque el acuerdo es de asociación –y no directamente una compra-, la editorial que Beatriz de Moura dirigió como referente de calidad durante décadas permitió a Planeta hacerse con un catálogo literario que le permitía repartir fuerzas entre el bestseller en español, las traducciones literarias y el impulso de nuevos premios. No hay que olvidar que Manuel Vilas, superventas de Alfaguara con Ordesa (más de 80.000 ejemplares) era también un mascarón de proa.

Fuentes vinculadas al sector aseguran que la operación estaba ya acordada desde hacía un año. Claudio López Lamadrid, el fallecido editor de Literatura Random House, aún vivía cuando le tocó el trago amargo de perder a uno de sus mejores autores y su fichaje estrella. Tras el superventas Soldados de Salamina -más de 30 ediciones-, Cercas repitió fenómeno con Anatomía de un instante, que todavía permanece cual longseller. De momento, la biblioteca Javier Cercas de Literatura Random House permanece, pero Planeta se queda de momento con un autor de peso que le permitirá apretar en el último cuatrimestre del año, del que el Premio Planeta es el principal reclamo de ventas de cara a navidad.

Subida gracias a los bestseller

En los últimos tres años, el premio Planeta experimentó un subidón importante al utilizar a tres de sus bestseller de mayor peso: Dolores Redondo, Javier Sierra y Santiago Posteguillo. Pero la llegada de Javier Cercas y Manuel Vilas devuelven su lado más literario a un premio que, a lo largo de sus 68 ediciones, ha premiado a autores como Ana María Matute, Mario Vargas Llosa o Juan Marsé. De ahí que sea tan importante este robo. Planeta está mostrando músculo en su setenta aniversario y con una franquicia del premio Planeta en Italia que goza de muy buena salud.

El Grupo Planeta es el primer grupo editorial y de comunicación español de capital familiar que lidera una amplia oferta al servicio de la cultura, la formación, la información y el entretenimiento audiovisual. Desde la fundación de Editorial Planeta en Barcelona por José Manuel Lara Hernández, en 1949, el Grupo se ha convertido en una multinacional que combina una tradición empresarial, con una presencia especialmente destacada en España, Francia, Portugal y América Latina. Está en perfecta forma para plantar cara a Penguin Random House que con la compra de Salamandra incorporaba a su catálogo auténticos superventas como Harry Potter.