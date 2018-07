Penélope Cruz y Banderas nominados al Emy, y Pedro Sánchez los felicita

El actor Antonio Banderas logró este jueves la nominación al Emmy como mejor actor en una miniserie o película para televisión por su trabajo en Genius: Picasso, anunció hoy la Academia de la Televisión de EEUU. También la actriz Penlépoe Cruz consiguió entrar entre los aspirantes a la mejor actriz secundaria de serie limitada o película televisiva por su papel en American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace.

La Academia de la Televisión anunció este jueves desde Los Ángeles los candidatos para la 70 edición de los Emmy, que se celebrará el 17 de septiembre en el Teatro Microsoft de la ciudad californiana y en la que Juego de Tronos, Westworld y El cuento de la criada figuran como aspirantes destacadoss con 22, 21 y 20 candidaturas, respectivamente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó al actor Antonio Banderas y luego publicó otro tuit dedicado a Cruz. Esta es la segunda nominación del malagueño, la primera fue en 2004, en la misma categoría, con And Starring Pancho Villa as Himself, por interpretar a Pancho Villa. "¡Excelente noticia! Enhorabuena por esta nominación. No sólo por el reconocimiento a tu valía profesional sino por la interpretación de nuestro genio Picasso", ha escrito Sánchez en su cuenta de Twitter.

¡¡Excelente noticia!! Enhorabuena, @antoniobanderas por esta nominación 🏆. No solo por el reconocimiento a tu valía profesional sino por la interpretación de nuestro genio #Picasso. https://t.co/PxABEvQrm0 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2018

¡Felicidades también a Penélope Cruz! Nominada a la mejor actriz secundaria por "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace" #Emmys2018. ¡Orgullosos de nuestras actrices y actores! 🎬📽️ https://t.co/Mi3RtgUsoxpic.twitter.com/nYLFTlTPiz — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2018

La plataforma digital Netflix fue el otro gran nombre de las nominaciones de los Emmy ya que, con 112 candidaturas en total, superó a la cadena HBO, habitual dominadora del panorama televisivo estadounidense, pero que este año obtuvo 108 menciones. En cuanto a la mejor serie de comedia, después de tres años de dominio de "Veep", las aspirantes serán "Atlanta", "Barry", "black-ish", "Curb Your Enthusiasm", "GLOW", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Silicon Valley" y "Unbreakable Kimmy Schmidt".