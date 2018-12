Once exposiciones indispensables para este puente de diciembre

Hace ya un tiempo que la temporada otoño-invierno no presumía de exposiciones como éstas y no porque las encumbre el relumbrón, sino por la afortunada coincidencia de todas ellas en una misma programación museística. Desde la antológica de Jaume Plensa en el Macba hasta el repaso que hace el Museo del Prado de su propia colección a propósito de la celebración de su bicentenario. Las opciones sobrepasan la decena de exhibiciones en las principales ciudades de España. Aquí una selección de las más llamativas.

Museo del Prado. Un lugar de memoria (Madrid). Es la exposición con la que la pinacoteca dio inicio a la celebración de su bicentenario. En ella, se traza la historia paralela entre la institución y España, el recorrido ha desarrollado la política patrimonial durante estos doscientos años, cuáles han sido las tendencias que han orientado sus exposiciones, etc. En la muestra, que incluye 168 obras originales de las que 34 proceden de otras instituciones nacionales e internacionales, que confrontan entre sí clásicos del arte moderno -Renoir, Manet, Picasso o Pollock- con la sobras maestras del museo. Más información, aquí.

Murillo. V centenario (Sevilla).Ha sido una de las exposiciones más comentadas en estos días de otoño, y la ocasión lo señala. El Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge hasta el 17 de marzo de 2019 Murillo. IV Centenario, una muestra antológica del pintor sevillano que reúne 55 cuadros procedentes de pinacotecas de todo el mundo, a las que se le suman los 17 que formaban parte de la exposición anterior sobre el convento de Capuchinos de Sevilla.Más información, aquí.

Beckmann. Figuras del exilio (Madrid). Hasta el 27 de enero de 2019 el Museo Nacional Thyssen - Bornemisza la exposición monográfica de Max Beckmann que reúne más de medio centenar de obras del artista alemán. La muestra está dividida en dos partes. La primera, en la que se recogen obras de su etapa en su país de origen. Y, la segunda, donde se muestran sus obras creadas en Ámsterdam y Estados Unidos. Esta última parte se estructura en cuatro metáforas relacionadas con el exilio: Máscaras, Babilonia eléctrica, El largo adiós y El mar. Más información, aquí.

Después del 68. Arte y prácticas artísticas en el País Vasco 1968-2018 (Bilbao)El Museo de Bellas Artes de Bilbao ofrece una exposición antológica que recorre cinco décadas de arte contemporáneo vasco desde Jorge Oteiza hasta Cristina Iglesias. El proyecto ha sido comisariado por Miguel Zugaza, director del museo, la conservadora Miriam Alzuri y la documentalista Begoña González. Una muestra impecable, a la que conviene añadir el ambicioso montaje El Abc del Museo, un montaje tan arriesgado como poético, un indispensable. Más información, aquí.

El Legado Thannhauser. De Van Gogh a Picasso (Bilbao). Junto a su retrospectiva de Giacometti, el Museo Guggenheim de Bilbao expone la colección Thannhauser en la que se recogen obras de arte de vanguardia de la Francia de finales del siglo XIX y principios del XX. Cézanne, Degas, Manet, Van Gogh o Picasso son algunos de los artistas cuyas obras aparecen en la colección. Más detalles, aquí.

Velázquez y el Siglo de Oro (Barcelona)Hasta el 3 de marzo CaixaForum Barcelona acoge una muestra de los pintores más importantes del Barroco. Un préstamo del Prado a CaixaForum ha hecho posible que siete obras de Velázquez (Marte, Bufón con libros, la Adoración de los Reyes Magos o retrato de Juan Martínez Montañés) estén expuestas junto a otras cincuenta de los grandes artistas de su tiempo. La muestra se ha organizado por temáticas y no por escuelas nacionales, lo que permite una mayor comprensión de la capacidad narrativa de cada lienzo. Información, aquí.

El poder del arte. Obras de la colección del Museo Reina Sofía en el congreso de los diputados y en el senado (Madrid). Del 1 diciembre de 2018 al 2 de marzo del 2019. 42 artistas fundamentales para conocer la historia de la Transición. Del total, 22 se exhiben en el Congreso y 23 en el Senado. De Juan Genovés a la movida madrileña. Lunes: de 10 a 14 h y de 16 a 18 h. Sábados: de 10 a 14 h. Visitas previa inscripción en www.congreso.es y www.senado.es.

Lope y el teatro del Siglo de Oro (Madrid).El teatro del Siglo de Oro constituye uno de los capítulos más destacados del pasado cultural español y de la dramaturgia universal. La Biblioteca Nacional exhibe hasta marzo de 2019 su fondo en la materia, que está a punto de ser digitalizado en su totalidad.

El sur de Picasso. Referencias andaluzas (Málaga). El Museo Picasso de Málaga recorre recorrer la obra de Picasso -pinturas, esculturas, dibujos y obra gráfica- junto a valiosas piezas arqueológicas y pinturas de grandes maestros como Zurbarán, Velázquez, Goya, María Blanchard y Juan Gris.

Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos (Madrid). Hasta febrero de 2019 es posible visitar esta exposición en la que se recogen más de 600 piezas originales del campo de concentración símbolo universal del Holocausto. A través de la muestra recorreremos uno de los episodios más tristes y oscuros de la historia de la humanidad gracias a objetos personales de algunas de sus víctimas, elementos estructurales del campo, documentación, material audiovisual inédito, etc. La mayoría de los objetos e imágenes nunca antes han sido mostrados en público